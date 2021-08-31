Стала известна соперница Свитолиной во втором круге US Open

Стало известно, с кем сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) во втором круге US Open.
Соперницей украинки станет 22-летняя испанка Ребека Масарова (№231 WTA), которая в изнурительном матче, который длился более трех часов, в трех сетах одолела румынку Ану Богдан (№102 WTA) — 6:7 (9:11), 7:6 (7:2), 7:6 (11:9)
Ранеев Свитолина первом круге разобралась с Ребеккой Марино из Канады.
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Источник — Sport.ua
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