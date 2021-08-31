Свитолина преодолела первый круг US Open, размявшись на квалифаере

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) победно стартовала на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче первого круга украинка без проблем разобралась с победительницей квалификации Ребеккой Марино из Канады (№175 WTA).



US Open. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 6:2, 6:3

На корте встретились теннисистки, отличающиеся не только по игровому стилю, но и по уровню. Класс Свитолиной несравнимо выше, поэтому для победы в этом матче Марино нужно было самой сыграть на максимум, ожидая при этом попасть на плохой день оппонентки. По итогу не были ни одного, ни другого.





Хорошее начало мы видели во многих стартовых матчах Свитолиной на последних ТБШ, но часто Элина давала слабину во втором сете, из-за чего матчи непонятно для чего затягивались, вытягивая из украинки лишние силы. На этот раз такой ошибки не было, встреча завершилась за час с небольшим. Побольше бы таких побед и в дальнейшем.



Хороший жребий для стартового матча, уверенная победа, но соперница не слишком хороша, чтобы проверить свой уровень. Будем смотреть дальше, пока все идет по плану.

Это была первая встреча теннисисток.



В следующем раунде Свитолина сыграет против Ребеки Масаровой из Испании (№231 WTA) или Аны Богдан из Румынии (№102 WTA).

Ранее во второй круг вышла Ангелина Калинина, Даяна Ястремская свой стартовый матч проиграла.