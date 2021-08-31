Свитолина преодолела первый круг US Open, размявшись на квалифаере

Элина одержала уверенную победу над Ребеккой Марино из Канады

  • 31.08.2021 02:13
  • 822 просмотра
  • 7 комментариев
Свитолина преодолела первый круг US Open, размявшись на квалифаере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) победно стартовала на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче первого круга украинка без проблем разобралась с победительницей квалификации Ребеккой Марино из Канады (№175 WTA). 
 
US Open. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 6:2, 6:3

На корте встретились теннисистки, отличающиеся не только по игровому стилю, но и по уровню. Класс Свитолиной несравнимо выше, поэтому для победы в этом матче Марино нужно было самой сыграть на максимум, ожидая при этом попасть на плохой день оппонентки. По итогу не были ни одного, ни другого. 


 
Хорошее начало мы видели во многих стартовых матчах Свитолиной на последних ТБШ, но часто Элина давала слабину во втором сете, из-за чего матчи непонятно для чего затягивались, вытягивая из украинки лишние силы. На этот раз такой ошибки не было, встреча завершилась за час с небольшим. Побольше бы таких побед и в дальнейшем.
 
Хороший жребий для стартового матча, уверенная победа, но соперница не слишком хороша, чтобы проверить свой уровень. Будем смотреть дальше, пока все идет по плану. 

Это была первая встреча теннисисток.
 
В следующем раунде Свитолина сыграет против Ребеки Масаровой из Испании (№231 WTA) или Аны Богдан из Румынии (№102 WTA).

Ранее во второй круг вышла Ангелина Калинина, Даяна Ястремская свой стартовый матч проиграла

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vcherkasov
    online
    vcherkasov, 31.08.2021 03:33
    0
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    serg8220100
    serg8220100, 31.08.2021 02:24
    +3
    Отлично!С проходом
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 31.08.2021 02:21
    +5
    Не можна сказати, що Марино грала погано, але після кількох стартових втягуючих геймів шансів у неї не було взагалі. Якісний теніс від Еліни, розпочавшись у чиказькому чвертьфіналі, продовжується. 6 невимушених за матч проти потужної фізично суперниці - дуже здорово. І атаки були у потрібний час. В останніх матчах ми бачимо Еліну 2017 року, тільки уже більш досвідчену. Згадуємо, що поки по-справжньому серйозних суперниць ще не було, правда, 4 роки тому в топів на Шоломах вигравати не вдавалося. Побачимо, чи зміниться та традиція зараз.
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    olya403
    online
    olya403, 31.08.2021 02:20
    +2
    ну і чудово. Спокійно, впевнено, без валідолу (часто з першого ж кола починається). І, що важливо - швидко. Тепер відпочивати і Еліні, і нам))
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    Elis
    Elis, 31.08.2021 02:18
    +5
    75% першої, 14 віннерів - непогано. Ейсів можна й більше)
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    Spectra
    Spectra, 31.08.2021 02:17
    +3
    Уверенная победа, так бы всегда, дальше скорее всего Богдан её тоже должна спокойно закрывать. Если набрала хорошую форму можно далеко заходит, но это Элина на неё ничего за ранее загадывать нельзя
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    Elis
    Elis, 31.08.2021 02:16
    +6
    Дуже впевнена гра від Еліни і впевнена подача на матч. Молодчина, з перемогою! Так і надалі!
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