Калинина уверенно вышла во второй раунд US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№76 WTA) победно стартовала на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче первого круга украинка разобралась с лаки-лузером Майар Шериф из Египта (№96 WTA).



US Open. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Майар Шериф (Египет) – 4:6, 6:1, 6:1



В следующем раунде Калинина сыграет против украинки Даяны Ястремской (№51 WTA) или Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA).