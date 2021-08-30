Калинина уверенно вышла во второй раунд US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№76 WTA) победно стартовала на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче первого круга украинка разобралась с лаки-лузером Майар Шериф из Египта (№96 WTA).
US Open. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Майар Шериф (Египет) – 4:6, 6:1, 6:1
В следующем раунде Калинина сыграет против украинки Даяны Ястремской (№51 WTA) или Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA).
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Источник — Sport.ua
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