US Open. Ястремская в трехсетовом триллере обидно проиграла Кербер

Даяна не смогла одолеть экс-первую ракетку мира, хотя была очень близко

  • 31.08.2021 00:54
  • 1307 просмотров
  • 25 комментариев
US Open. Ястремская в трехсетовом триллере обидно проиграла Кербер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№51 WTA) неудачно стартовала на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче первого круга украинка не справилась с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA), которая в последнее время показывает отличные результаты.
 
US Open. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:3, 4:6, 6:7(3)

Кербер вышла на матч с простой тактикой собрать все ошибки Ястремской, сыграв максимально надежно на задней линии. План был хорош и должен был принести успех. Но внезапно Даяна заиграла так, как это бывало раньше, чего от нее не ожидали. Украинка прогнозируемо вела встречу, задавала ей темп. Анжелик давала играть, это нужно признать, но и сама украинка не старалась лупить по первому же мячу, заставляя оппонентку хорошенько поработать ногами. Более того, в начале матча немка не демонстрировала того уровня, который был на Уимблдоне и в Цинциннати. Все это вылилось в несколько обменов брейками, но Даяна сделала на один больше, забрав первую партию.


 
На второй сет Кербер вышла с другим настроением, это было заметно. Она уверенно играла на своей подаче, но и Даяна при этом удерживала свои геймы. Развязка наступила в десятом гейме, более терпеливая теннисистка защитного стиля дождалась слабины, заработав двойной сетбол, а Даяна сразу же подала двойную, после чего ушла на затяжной туалетный перерыв, что очень не понравилось Анжелик. 


 
Казалось, что на этом шансы украинки на победу испарились. Третью партию она начала с 0:2, но и Кербер при этом не демонстрировала ничего сверхестественного. Украинке удалось сравнять счет и при этом показатель виннерсов/невынужденных у Кербер был 0/0. По сути, Ястремская играла со «стенкой», которая возвращает все, но при этом не слишком на тебя давит. Даяна вдруг начала играть успешнее, ей удавалось быстро завершать атаки активно выигранными мячами. Это привело к еще одному брейке и даже счету 5:3 в пользу украинки. На приеме Ястремская повела 30:0, имела отличный шанс заработать двойной матчбол, но обидно ошиблась у сетки. С этого момента все пошло наперекосяк. Украинка стала допускать максимально глупые ошибки в простых ситуациях, немке оставалось лишь возвращать мячи, что она и успешно делала. Даяна сумела перевести партию на тай-брейк, но более опытная теннисистка не оставила ей шансов.
 
И все же игра понравилась, Даяна точно сыграла лучший матч после возвращений, да и в концовке прошлого сезона уровень ее игры был гораздо ниже. Ястремская продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Мартой Костюк. 

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.
 
В следующем раунде Кербер сыграет против украинки Ангелины Калининой (№76 WTA).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Viktor Savchuk
    online
    Viktor Savchuk, 31.08.2021 02:00
    0
    VITASS, 31.08.2021 01:21
    народ вы реально гоните. унылое Г от элины уже приелось сильно. марта начинает подтягиваться, но еще мало игр . теннис от наших в последнее время превратился в монотонную хню....
    а тут даяна зажгла. эмоции адреналин сколько раз я хлопал, а сколько раз кричал бля... я болел я наслаждался. элина да могет. но как-то академически и скучно. нет уже той зажигалки времен итогового.
    я за яркий теннис. путь даже за безбашенный. но этот пройгрыш дал мне больше эмоций чем элин трофей чикаго.
    Повністю зтобою згоден. Ще раз порівняю. Це як нудний виграш Динамо 1-0 і результативна програш Ліверпуля. Все ж я виберу програш зато насолода від самої гри набагато краще.
    Ссылка
    Viktor Savchuk
    online
    Viktor Savchuk, 31.08.2021 01:55
    0
    Stanislav Matusevych, 31.08.2021 01:00
    Черговий матч про те, як хороший захист перемагає велику, але незбалансовану потужність. Ще якщо м'яко казати. За будь-якого рахунку Даяна може програти матч, що і зробила зараз у третій партії, маючи 5:3 та 0:30 на подачі Кербер. Ну, розпуляти м'ячі в аути багато розуму не треба. І це при тому, що і класних моментів вистачало. Але безглуздих помилок, особливо у вирішальні моменти, все одно було більше.
    Тепер Кербер грати з Ангеліною. Калініній буде важко, адже потужністю Ястремської вона не володіє, а повертати м'ячі Енджі вміє дуже добре. Переграти ж технічно Кербер для неї майже нереально. Втім, подивимось.
    Так же нещодавно перегравала
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
    Vytas Mesk, 31.08.2021 01:51
    0
    Лучшая игра которую видел Ямстреской, атакует а значит все в своих руках. Но как можно отдавать матч?
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
    Vytas Mesk, 31.08.2021 01:51
    +1
    Лучшая игра которую видел Ямстреской, атакует а значит все в своих руках. Но как можно отдавать матч?
    Ссылка
    LomUs17
    online
    LomUs17, 31.08.2021 01:21
    0
    Stanislav Matusevych, 31.08.2021 01:00
    Черговий матч про те, як хороший захист перемагає велику, але незбалансовану потужність. Ще якщо м'яко казати. За будь-якого рахунку Даяна може програти матч, що і зробила зараз у третій партії, маючи 5:3 та 0:30 на подачі Кербер. Ну, розпуляти м'ячі в аути багато розуму не треба. І це при тому, що і класних моментів вистачало. Але безглуздих помилок, особливо у вирішальні моменти, все одно було більше.
    Тепер Кербер грати з Ангеліною. Калініній буде важко, адже потужністю Ястремської вона не володіє, а повертати м'ячі Енджі вміє дуже добре. Переграти ж технічно Кербер для неї майже нереально. Втім, подивимось.
    Надеюсь, что Кербер тоже будет так думать, а Ангелина на этом её подловит, не всё ж выгребать немке за счёт неустойчивой психики талантливой молодёжи...
    Ссылка
    VITASS
    VITASS, 31.08.2021 01:21
    +2
    народ вы реально гоните. унылое Г от элины уже приелось сильно. марта начинает подтягиваться, но еще мало игр . теннис от наших в последнее время превратился в монотонную хню....
    а тут даяна зажгла. эмоции адреналин сколько раз я хлопал, а сколько раз кричал бля... я болел я наслаждался. элина да могет. но как-то академически и скучно. нет уже той зажигалки времен итогового.
    я за яркий теннис. путь даже за безбашенный. но этот пройгрыш дал мне больше эмоций чем элин трофей чикаго.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    Віталій Возняк, 31.08.2021 01:13
    +1
    Viktor Savchuk, 31.08.2021 01:07
    Ну добре хоч не плакала вкінці, розуміє мабуть що в 9 геймі не дожала. Гра вийшла неймовірно видовищна. А зараз буде теніс під сон від Еліни і Маріни😉
    Та ну на. Якщо Еліна не буде вигравати у суперниці такого рівня, то навіщо дивитись теніс? Краще посплю, хоча після даяниних фокусів заснути буде важкувато. Дивився і не вірив очам своїм, думалося: "Та невже?!!!" Але ні - як завжди.
    Ссылка
    LomUs17
    online
    LomUs17, 31.08.2021 01:12
    +1
    Не надо было выделываться при 5:3 в третьем сете и гасить со всей силы заключительные мячи вместо того, чтоб надёжно сыграть. Вот и получила и заслуженно проиграла. А болельщики только нервы потратили и часть сна. Pro$рала стенке-отбивальщице немке, которая за весь матч только два-три раза остро сыграла. Да, Даяна красиво играла, по потенциалу она намного круче, но вот концентрации не хватает. Пахать до последнего мяча! Удачи в дальнейшем.
    Ссылка
    Roman Yunak
    Roman Yunak, 31.08.2021 01:11
    -3
    Грати в теніс вона вміє красиво, але з головою явно щось не те. Скільки таких матчів у неї було, і далі ті самі граблі. Більше вболівати за неї не буду.
    Ссылка
    u6464u
    u6464u, 31.08.2021 01:09
    -4
    хто дальше б*є той краще грає,ну дурко, що у неї в голові,що це було мабуть НЛО.
    Ссылка
    vital
    online
    vital, 31.08.2021 01:08
    +3
    Перші 2 сети типові для Даяни: стартовий виграшний, далі на фоні втоми починається спад через збільшення кількості невимушених помилок. Тому більшість прогнозували що і 3-ій сет пройде в "кращих" традиціях Даяни - поразка без шансів. Але тут, як на диво, Даяна далі бій. Після рахунку 5-3 в 3-му сеті українка стала більше хвилюватися і все, вкупі з тросом, після контакту з яким мяч не перелетів на частину німкені, стали вирішальними.
    П.с. Матч для Даяни непоганий. Навіть були спроби в неї потримати мяч у грі. Але, продовжую притримуватися думки, що Даяні буде корисно вилетіти з ТОП-50 за результатами сезону і лише тоді вона, можливо, задумається, що треба щось таки змінювати в грі. Почати звісно що з хорошого тренера...
    Ссылка
    Viktor Savchuk
    online
    Viktor Savchuk, 31.08.2021 01:07
    -5
    Ну добре хоч не плакала вкінці, розуміє мабуть що в 9 геймі не дожала. Гра вийшла неймовірно видовищна. А зараз буде теніс під сон від Еліни і Маріни😉
    Ссылка
    Віталій Возняк
    Віталій Возняк, 31.08.2021 01:04
    -6
    Vlad Veniamin, 31.08.2021 01:00
    Лузерша и мажорша . Какого сидел до часу ночи , чтобы увидеть очередной позор !?
    Повністю згоден. Переборював сон.
    Ссылка
    Леонид Бугаренко
    Леонид Бугаренко, 31.08.2021 01:03
    +2
    Були моменти коли Даяна включала голову, чого б так не діяти протягом усього матчу.
    Ссылка
    Александр Науменко
    Александр Науменко, 31.08.2021 01:03
    +5
    Тай - брейк, як квітесенція усього иатчу, де розум перемагає...., не подберу слова.
    Ссылка
    Elis
    Elis, 31.08.2021 01:02
    +5
    Скільки там анфорсів від Даяни? 60 вже набралось?
    Дивитись матчі Даяни, як кататись на американських гірках. Але від сьогоднішнього матчу адреналін зашкалює. Навіть не можу сказати, що дуже засмучена. Енджі, звичайно, молодчина, боєць. Поважаю. А Даяна така Даяна))) Подружиться з головою - почне виносити 80% туру. А ні - перша сотня теж непогано, десь там біля Путінцевої буде бомбатись.
    В кожному разі, спасибі Даяні за матч! Були шикарні удари!
    Ссылка
    Disiny7
    Disiny7, 31.08.2021 01:01
    -2
    tiltman, 31.08.2021 00:58
    Так а хулі всі за Даяну топлять? Усіка ж хуєсосим, а вона Усік з нашого тенісу, любітельніца русква міра і тд
    Вот ты дебил
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 31.08.2021 01:00
    +1
    Бездарно отдала матч, самое главная проблема не умеет дожимать, поражение от Стивенс ничему не научила, такими темпами далекое не пойдет, будет падать все ниже и ниже.
    Ссылка
    Vlad Veniamin
    Vlad Veniamin, 31.08.2021 01:00
    -5
    Лузерша и мажорша . Какого сидел до часу ночи , чтобы увидеть очередной позор !?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 31.08.2021 01:00
    +3
    Черговий матч про те, як хороший захист перемагає велику, але незбалансовану потужність. Ще якщо м'яко казати. За будь-якого рахунку Даяна може програти матч, що і зробила зараз у третій партії, маючи 5:3 та 0:30 на подачі Кербер. Ну, розпуляти м'ячі в аути багато розуму не треба. І це при тому, що і класних моментів вистачало. Але безглуздих помилок, особливо у вирішальні моменти, все одно було більше.
    Тепер Кербер грати з Ангеліною. Калініній буде важко, адже потужністю Ястремської вона не володіє, а повертати м'ячі Енджі вміє дуже добре. Переграти ж технічно Кербер для неї майже нереально. Втім, подивимось.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности