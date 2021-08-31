US Open. Ястремская в трехсетовом триллере обидно проиграла Кербер

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№51 WTA) неудачно стартовала на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче первого круга украинка не справилась с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA), которая в последнее время показывает отличные результаты.



US Open. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:3, 4:6, 6:7(3)

Кербер вышла на матч с простой тактикой собрать все ошибки Ястремской, сыграв максимально надежно на задней линии. План был хорош и должен был принести успех. Но внезапно Даяна заиграла так, как это бывало раньше, чего от нее не ожидали. Украинка прогнозируемо вела встречу, задавала ей темп. Анжелик давала играть, это нужно признать, но и сама украинка не старалась лупить по первому же мячу, заставляя оппонентку хорошенько поработать ногами. Более того, в начале матча немка не демонстрировала того уровня, который был на Уимблдоне и в Цинциннати. Все это вылилось в несколько обменов брейками, но Даяна сделала на один больше, забрав первую партию.





На второй сет Кербер вышла с другим настроением, это было заметно. Она уверенно играла на своей подаче, но и Даяна при этом удерживала свои геймы. Развязка наступила в десятом гейме, более терпеливая теннисистка защитного стиля дождалась слабины, заработав двойной сетбол, а Даяна сразу же подала двойную, после чего ушла на затяжной туалетный перерыв, что очень не понравилось Анжелик.





Казалось, что на этом шансы украинки на победу испарились. Третью партию она начала с 0:2, но и Кербер при этом не демонстрировала ничего сверхестественного. Украинке удалось сравнять счет и при этом показатель виннерсов/невынужденных у Кербер был 0/0. По сути, Ястремская играла со «стенкой», которая возвращает все, но при этом не слишком на тебя давит. Даяна вдруг начала играть успешнее, ей удавалось быстро завершать атаки активно выигранными мячами. Это привело к еще одному брейке и даже счету 5:3 в пользу украинки. На приеме Ястремская повела 30:0, имела отличный шанс заработать двойной матчбол, но обидно ошиблась у сетки. С этого момента все пошло наперекосяк. Украинка стала допускать максимально глупые ошибки в простых ситуациях, немке оставалось лишь возвращать мячи, что она и успешно делала. Даяна сумела перевести партию на тай-брейк, но более опытная теннисистка не оставила ей шансов.



И все же игра понравилась, Даяна точно сыграла лучший матч после возвращений, да и в концовке прошлого сезона уровень ее игры был гораздо ниже. Ястремская продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Мартой Костюк.

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.



В следующем раунде Кербер сыграет против украинки Ангелины Калининой (№76 WTA).