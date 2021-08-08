Аякс пропустил 4 гола. ПСВ выиграл матч за Суперкубок Нидерландов

В матче за Суперкубок Нидерландов ПСВ разгромил «Аякс» (4:0).
У команды из Эйндховена отличились Мадуэке (дубль), Вертессен и Гетце. На 40-й минуте у Аякса был удален Тальяфико.
Суперкубок Нидерландов
7 августа
Аякс – ПСВ – 0:4
Голы: Мадуэке, 2, 29, Вертессен, 76, Гетце, 89.
Удаление: Тальяфико, 40.
Аякс: Пасвер, Мазрауи, Тимбер, Мартинес (Магальян, 86), Тальяфико, Гравенберх, Классен (Ренш, 46), Блинд (Эккеленкамп, 74), Бергхюйс (Данилу, 74), Тадич, Алле (Нерес, 61).
ПСВ: Дроммел, Макс (Оппегард, 81), Боскальи, Рамальо, Мвене (Тезе, 46), Сангаре (Преппер, 61), Гетце, Ван Гинкель, Гакпо, Мадуэке (Обиспо, 73), Захави (Вертессен, 46).
WINNER 🏆 #JohanCruijffSchaal— Olivier Boscagli (@OlivierBoscagli) August 7, 2021
Proud of my team. 🔴⚪️
The best Way to start the Season ! 🔥
.#AJAPSV #OB28 @PSV pic.twitter.com/2EfcinsHPV
Glory to God 🏆🥇 pic.twitter.com/ZyqkusxeHx— Noni Madueke (@NoniMadueke_) August 7, 2021
Источник — Sport.ua
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