Аякс пропустил 4 гола. ПСВ выиграл матч за Суперкубок Нидерландов

Команда из Эйндховена завоевала первый трофей сезона

  • 08.08.2021 01:37
  • 141 просмотр
  • 0 комментариев
Аякс пропустил 4 гола. ПСВ выиграл матч за Суперкубок Нидерландов
© ПСВ

В матче за Суперкубок Нидерландов ПСВ разгромил «Аякс» (4:0).

У команды из Эйндховена отличились Мадуэке (дубль), Вертессен и Гетце. На 40-й минуте у Аякса был удален Тальяфико.

Суперкубок Нидерландов

7 августа

Аякс – ПСВ – 0:4

Голы: Мадуэке, 2, 29, Вертессен, 76, Гетце, 89.

Удаление: Тальяфико, 40.

Аякс: Пасвер, Мазрауи, Тимбер, Мартинес (Магальян, 86), Тальяфико, Гравенберх, Классен (Ренш, 46), Блинд (Эккеленкамп, 74), Бергхюйс (Данилу, 74), Тадич, Алле (Нерес, 61).

ПСВ: Дроммел, Макс (Оппегард, 81), Боскальи, Рамальо, Мвене (Тезе, 46), Сангаре (Преппер, 61), Гетце, Ван Гинкель, Гакпо, Мадуэке (Обиспо, 73), Захави (Вертессен, 46).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности