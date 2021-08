Аякс пропустил 4 гола. ПСВ выиграл матч за Суперкубок Нидерландов

В матче за Суперкубок Нидерландов ПСВ разгромил «Аякс» (4:0).

У команды из Эйндховена отличились Мадуэке (дубль), Вертессен и Гетце. На 40-й минуте у Аякса был удален Тальяфико.

Суперкубок Нидерландов

7 августа

Аякс – ПСВ – 0:4

Голы: Мадуэке, 2, 29, Вертессен, 76, Гетце, 89.

Удаление: Тальяфико, 40.

Аякс: Пасвер, Мазрауи, Тимбер, Мартинес (Магальян, 86), Тальяфико, Гравенберх, Классен (Ренш, 46), Блинд (Эккеленкамп, 74), Бергхюйс (Данилу, 74), Тадич, Алле (Нерес, 61).

ПСВ: Дроммел, Макс (Оппегард, 81), Боскальи, Рамальо, Мвене (Тезе, 46), Сангаре (Преппер, 61), Гетце, Ван Гинкель, Гакпо, Мадуэке (Обиспо, 73), Захави (Вертессен, 46).

