Это проблема. Ребров сообщил о состоянии поля перед игрой Грузия – Украина

16 ноября проходит матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы играют на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Перед началом матча появилась информация, что поединок может быть перенесен из-за ливня и состояния газона. Однако матч все же состоится. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о состоянии поля, на котором будут играть команды.

«Это совсем новое футбольное поле и оно очень твердое. Если смотреть в общем – оно неплохое, но проблема, что оно очень твердое.

Поле сегодня лучше, чем было в первой игре с грузинами (в Познани, Польша)», – отметил Ребров.