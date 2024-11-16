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Лига наций
16 ноября 2024, 19:08 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:55
933
0

Это проблема. Ребров сообщил о состоянии поля перед игрой Грузия – Украина

Наставник «сине-желтых» отметил, что состояние поля лучше, чем в первой игре с грузинами

16 ноября 2024, 19:08 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:55
933
0
Это проблема. Ребров сообщил о состоянии поля перед игрой Грузия – Украина
УАФ. Сергей Ребров

16 ноября проходит матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Перед началом матча появилась информация, что поединок может быть перенесен из-за ливня и состояния газона. Однако матч все же состоится. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о состоянии поля, на котором будут играть команды.

«Это совсем новое футбольное поле и оно очень твердое. Если смотреть в общем – оно неплохое, но проблема, что оно очень твердое.

Поле сегодня лучше, чем было в первой игре с грузинами (в Познани, Польша)», – отметил Ребров.

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Дмитро Олійник Источник: MEGOGO
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