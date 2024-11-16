ФОТО. Вспоминаем предыдущий матч. Как сборная Украины сражалась с Чехией
Сине-желтые с 4 очками занимают последнее 4-е место
Вечером 14 октября состоялся поединок 4-го тура Лиги наций.
Сборная Украины в польском Вроцлаве сыграла вничью с командой Чехии (1:1).
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Гости вышли вперед благодаря удару Лукаша Черва, а после перерыва с пенальти счет сравнял Артем Довбик.
Сине-желтые с 4 очками занимают последнее 4-е место. В ноябре команда Сергея Реброва сыграет на выезде против Грузии (16 ноября) и Албании (19 ноября).
Турнирное положение в группе B1: Чехия (7 очков), Грузия, Албания (по 6), Украина (4).
🏆 Лига наций. 4-й тур, 14 октября
21:45. Украина – Чехия – 1:1
Голы: Довбик, 53 (пен) – Черв, 18
ФОТО. Как сборная Украины сражалась с Чехией
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