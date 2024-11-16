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Лига наций
16 ноября 2024, 18:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 18:52
57
0

ФОТО. Вспоминаем предыдущий матч. Как сборная Украины сражалась с Чехией

Сине-желтые с 4 очками занимают последнее 4-е место

16 ноября 2024, 18:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 18:52
57
0
ФОТО. Вспоминаем предыдущий матч. Как сборная Украины сражалась с Чехией
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 октября состоялся поединок 4-го тура Лиги наций.

Сборная Украины в польском Вроцлаве сыграла вничью с командой Чехии (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости вышли вперед благодаря удару Лукаша Черва, а после перерыва с пенальти счет сравнял Артем Довбик.

Сине-желтые с 4 очками занимают последнее 4-е место. В ноябре команда Сергея Реброва сыграет на выезде против Грузии (16 ноября) и Албании (19 ноября).

Турнирное положение в группе B1: Чехия (7 очков), Грузия, Албания (по 6), Украина (4).

🏆 Лига наций. 4-й тур, 14 октября

21:45. Украина – Чехия – 1:1

Голы: Довбик, 53 (пен) – Черв, 18

ФОТО. Как сборная Украины сражалась с Чехией

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Украина - Чехия сборная Чехии по футболу сборная Украины по футболу Лига наций фото фотогалерея
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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