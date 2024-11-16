ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
Мяч в свои в ворота отправил Соломон Кверквелия, сине-желтые вышли вперед на 7-й минуте
16 ноября проходит матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.
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Коллективы играют на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На 7-й минуте сине-желтые вышли вперед. Автогол оформил защитник Сакартвело Соломон Кверквелия.
Прострел, после которого Кверквелия отправил мяч в свои ворота, сделал Михаил Мудрик. Вингер лондонского Челси на фланге обошел соперника с помощью успешного дриблинга.
❗️ ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
ГОЛ! 0:1 Кверквелия, 7 мин. (автогол)
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