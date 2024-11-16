16 ноября в 19:00 в Батуми сборная Украины провела матч 5-го тура Лиги наций против команды Грузии.

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Смотрите в 21:10 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Грузия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE