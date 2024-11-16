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Лига наций
16 ноября 2024, 20:15 | Обновлено 16 ноября 2024, 20:20
155
0

Грузия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 16 ноября в Батуми прошел матч 5-го тура Лиги наций

16 ноября 2024, 20:15 | Обновлено 16 ноября 2024, 20:20
155
0
Грузия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

16 ноября в 19:00 в Батуми сборная Украины провела матч 5-го тура Лиги наций против команды Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Смотрите в 21:10 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Грузия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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