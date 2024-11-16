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  4. ВИДЕО. Да как так? Как Украина не реализовала супермомент на 90+2-й минуте
Лига наций
16 ноября 2024, 21:15 | Обновлено 16 ноября 2024, 21:40
1959
3

ВИДЕО. Да как так? Как Украина не реализовала супермомент на 90+2-й минуте

Матч 5-го тура Лиги наций между сине-желтыми и Грузией завершился со счетом 1:1

16 ноября 2024, 21:15 | Обновлено 16 ноября 2024, 21:40
1959
3
ВИДЕО. Да как так? Как Украина не реализовала супермомент на 90+2-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

На 90+2-й минуте у сине-желтых был супермомент. Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк не сумели пробить голкипера Сакартвело Гиорги Мамардашвили.

❗️ ВИДЕО. Да как так? Как Украина не реализовала супермомент на 90+2-й минуте

Видеообзор матча Грузия – Украина (1:1)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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PETP0
Просто рівень цих гравців не дозволяє їм реалізовувати навіть такі моменти. В принципі, як і загальний рівень нашої збірної не дозволяє нам грати у футбол.
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+9
an52
В такому епізоді навіть смішно казати про сейв - нападники просто тупо лупять прямо в воротаря
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+1
an52
Як так? У збірній України грають такі майстри шкіряного м'яча, завжди реалізують всі моменти, а тут не вийшло...
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+1
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