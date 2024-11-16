16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

На 90+2-й минуте у сине-желтых был супермомент. Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк не сумели пробить голкипера Сакартвело Гиорги Мамардашвили.

❗️ ВИДЕО. Да как так? Как Украина не реализовала супермомент на 90+2-й минуте

Видеообзор матча Грузия – Украина (1:1)