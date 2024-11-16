Лига наций16 ноября 2024, 16:35 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:53
2966
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ВИДЕО. Спасение стадиона в Батуми перед матчем Грузия – Украина
В Грузии идет обильный дождь
16 ноября 2024, 16:35 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:53
2966
2
16 ноября в 19.00 состоится матч 5-го тура Лиги наций между сборными Грузии и Украины.
Игра состоится на стадионе «Батуми Арена».
В настоящее время в Грузии идет обильный дождь, который может навредить газону. Температура в Батуми составляет 13 градусов по Цельсию. Синоптики передают усиление осадков к 19:00.
Работники арены пытаются сохранить газон в хорошем состоянии перед матчем.
ВИДЕО:
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Барани!!!! Батумі не столиця Грузії!!!
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