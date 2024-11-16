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Лига наций
16 ноября 2024, 16:35 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:53
2966
2

ВИДЕО. Спасение стадиона в Батуми перед матчем Грузия – Украина

В Грузии идет обильный дождь

16 ноября 2024, 16:35 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:53
2966
2
ВИДЕО. Спасение стадиона в Батуми перед матчем Грузия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Батуми Арена

16 ноября в 19.00 состоится матч 5-го тура Лиги наций между сборными Грузии и Украины.

Игра состоится на стадионе «Батуми Арена».

В настоящее время в Грузии идет обильный дождь, который может навредить газону. Температура в Батуми составляет 13 градусов по Цельсию. Синоптики передают усиление осадков к 19:00.

Работники арены пытаются сохранить газон в хорошем состоянии перед матчем.

ВИДЕО:

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Іван Распутін Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Ruslan77777
Барани!!!! Батумі не столиця Грузії!!!
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