Нули на табло. Азербайджан и Эстония разошлись миром

16 ноября в 16:00 состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Азербайджана и Эстонии.

Игра прошла на «Городском стадионе Габалы».

Команды не смогли отличиться забитыми голами в этом матче.

После этой игры Азербайджан занимает 4 место в первой группе дивизиона С с 1 очком. Эстонцы, имея в своем активе 4 очка, занимают 3-ю позицию.

Лига наций. 5-й тур. 16 ноября

Дивизион С. Группа 1

Азербайджан – Эстония – 0:0