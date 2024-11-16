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Лига наций УЕФА. Лига C
Азербайджан
16.11.2024 16:00 – FT 0 : 0
Эстония
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Лига наций
16 ноября 2024, 18:41 | Обновлено 16 ноября 2024, 18:54
49
0

Нули на табло. Азербайджан и Эстония разошлись миром

Матч закончился со счетом 0:0

16 ноября 2024, 18:41 | Обновлено 16 ноября 2024, 18:54
49
0
Нули на табло. Азербайджан и Эстония разошлись миром
twitter. Азербайджан - Эстония

16 ноября в 16:00 состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Азербайджана и Эстонии.

Игра прошла на «Городском стадионе Габалы».

Команды не смогли отличиться забитыми голами в этом матче.

После этой игры Азербайджан занимает 4 место в первой группе дивизиона С с 1 очком. Эстонцы, имея в своем активе 4 очка, занимают 3-ю позицию.

Лига наций. 5-й тур. 16 ноября

Дивизион С. Группа 1

Азербайджан – Эстония – 0:0

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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