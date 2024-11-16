16.11.2024 16:00 – FT 0 : 0
Лига наций16 ноября 2024, 18:41 | Обновлено 16 ноября 2024, 18:54
49
0
Нули на табло. Азербайджан и Эстония разошлись миром
Матч закончился со счетом 0:0
16 ноября 2024, 18:41 | Обновлено 16 ноября 2024, 18:54
49
0
16 ноября в 16:00 состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Азербайджана и Эстонии.
Игра прошла на «Городском стадионе Габалы».
Команды не смогли отличиться забитыми голами в этом матче.
После этой игры Азербайджан занимает 4 место в первой группе дивизиона С с 1 очком. Эстонцы, имея в своем активе 4 очка, занимают 3-ю позицию.
Лига наций. 5-й тур. 16 ноября
Дивизион С. Группа 1
Азербайджан – Эстония – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 15 ноября 2024, 22:29 0
Каспер Рууд взял первый сет у Андрея Рублева и гарантировал себе выход из группы
Футбол | 16 ноября 2024, 15:13 13
Сформирована чемпионская группа Первой лиги
Футбол | 16.11.2024, 17:56
Бокс | 16.11.2024, 06:19
Бокс | 16.11.2024, 02:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.11.2024, 09:15 2
15.11.2024, 22:48 6
15.11.2024, 03:21
15.11.2024, 20:17 59
14.11.2024, 17:35 29
16.11.2024, 05:34 6
15.11.2024, 10:21 9
15.11.2024, 15:43 7