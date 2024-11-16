Сборная УКРАИНЫ16 ноября 2024, 18:13 |
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Два лидера сборной Украины проведут юбилейные матчи за команду
Миколенко и Судаков отыграют 45-й и 25-й матч соответственно
16 ноября 2024, 18:13 |
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В стартовом составе на матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии выйдут защитник Виталий Миколенко и хавбек Георгий Судаков. Для обоих игра станет юбилейной.
Миколенко проведет свой 45-й матч в национальной команде. Виталий выступает за сборную Украины с 2018 года. Судаков отыграет свой 25-й матч за сборную.
Георгий дебютировал в 2021 году.
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кожен 5 матч ювілейний)) Не життя а свято))
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