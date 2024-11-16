Два лидера сборной Украины проведут юбилейные матчи за команду

В стартовом составе на матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии выйдут защитник Виталий Миколенко и хавбек Георгий Судаков. Для обоих игра станет юбилейной.

Миколенко проведет свой 45-й матч в национальной команде. Виталий выступает за сборную Украины с 2018 года. Судаков отыграет свой 25-й матч за сборную.

Георгий дебютировал в 2021 году.