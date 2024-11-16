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Сборная УКРАИНЫ
16 ноября 2024, 18:13 |
1055
1

Два лидера сборной Украины проведут юбилейные матчи за команду

Миколенко и Судаков отыграют 45-й и 25-й матч соответственно

16 ноября 2024, 18:13 |
1055
1
Два лидера сборной Украины проведут юбилейные матчи за команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В стартовом составе на матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии выйдут защитник Виталий Миколенко и хавбек Георгий Судаков. Для обоих игра станет юбилейной.

Миколенко проведет свой 45-й матч в национальной команде. Виталий выступает за сборную Украины с 2018 года. Судаков отыграет свой 25-й матч за сборную.

Георгий дебютировал в 2021 году.

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Виталий Миколенко Георгий Судаков Грузия - Украина сборная Украины по футболу Лига наций
Иван Зинченко Источник: X (Twitter)
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кожен 5 матч ювілейний)) Не життя а свято))
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