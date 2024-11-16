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  4. Суркис рассказал важную информацию относительно будущего Шапаренко в клубе
Украина. Премьер лига
16 ноября 2024, 18:56 |
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Суркис рассказал важную информацию относительно будущего Шапаренко в клубе

На самом деле у футболиста контракт до лета 2026 года

16 ноября 2024, 18:56 |
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Суркис рассказал важную информацию относительно будущего Шапаренко в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Президент «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на информацию об интересе турецкого «Трабзонспора» к лидеру «бело-синих» Николаю Шапаренко.

Суркис отметил, что киевляне не планируют продавать Шапаренко туркам этим летом из-за того, что у него заканчивается контракт. Президент клуба сообщил, что на самом деле у Шапаренко действующий контракт до лета 2026, а не до конца текущего сезона, как утверждают многие источники, включая известный портал Transfermarkt.

В текущем сезоне Николай Шапаренко провел 19 матчей на клубном кровне, забил 4 гола и отдал 9 ассистов.

Полузащитник «Динамо» Киев прокомментировал тяжелый график.

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Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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