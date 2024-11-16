Суркис рассказал важную информацию относительно будущего Шапаренко в клубе

Президент «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на информацию об интересе турецкого «Трабзонспора» к лидеру «бело-синих» Николаю Шапаренко.



Суркис отметил, что киевляне не планируют продавать Шапаренко туркам этим летом из-за того, что у него заканчивается контракт. Президент клуба сообщил, что на самом деле у Шапаренко действующий контракт до лета 2026, а не до конца текущего сезона, как утверждают многие источники, включая известный портал Transfermarkt.

В текущем сезоне Николай Шапаренко провел 19 матчей на клубном кровне, забил 4 гола и отдал 9 ассистов.

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