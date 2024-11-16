Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная Украины утром совершила прогулку по набережной Батуми
Лига наций
16 ноября 2024, 18:43 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:00
58
0

ФОТО. Сборная Украины утром совершила прогулку по набережной Батуми

Украинская команда сыграет против Грузии в 5-м туре Лиги наций 2024/25

16 ноября 2024, 18:43 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:00
58
0
ФОТО. Сборная Украины утром совершила прогулку по набережной Батуми
УАФ

Утром 16 ноября сборная Украины совершила прогулку по набережной грузинского города Батуми.

16 ноября на стадионе AdjaraBet Arena сборная Украины сыграет против Грузии в 5-м туре Лиги наций 2024/25 в квартете В1, начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

17 ноября сборная Украины совершит перелет в албанскую Тирану. 18 ноября состоятся предматчевая пресс-конференция и официальная тренировка.

19 ноября на местном стадионе Air Albania пройдет матч заключительного, 6-го тура Албания – Украина, начало – в 21:45 по киевскому времени.

ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку по набережной Батуми

По теме:
Грузия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Суркис рассказал важную информацию относительно будущего Шапаренко в клубе
Нули на табло. Азербайджан и Эстония разошлись миром
фото Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Батуми Лига наций Грузия - Украина прогулка
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Основной форвард Грузии не попал в стартовый состав на матч против Украины
Футбол | 16 ноября 2024, 17:59 0
Основной форвард Грузии не попал в стартовый состав на матч против Украины
Основной форвард Грузии не попал в стартовый состав на матч против Украины

Жорж Микаутадзе начнет поединок 5-го тура Лиги наций на скамейке запасных

Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Теннис | 15 ноября 2024, 22:29 0
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР

Каспер Рууд взял первый сет у Андрея Рублева и гарантировал себе выход из группы

Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Футбол | 15.11.2024, 20:17
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
Футбол | 16.11.2024, 05:34
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 16.11.2024, 16:30
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Грузия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
15.11.2024, 03:02 10
Футбол
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
16.11.2024, 09:07 14
Футбол
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
15.11.2024, 16:30 4
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
16.11.2024, 10:42
Бокс
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
16.11.2024, 07:41
Бокс
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
14.11.2024, 23:25
Теннис
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
15.11.2024, 19:59 4
Футбол
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
15.11.2024, 09:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем