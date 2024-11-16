ФОТО. Сборная Украины утром совершила прогулку по набережной Батуми
Украинская команда сыграет против Грузии в 5-м туре Лиги наций 2024/25
Утром 16 ноября сборная Украины совершила прогулку по набережной грузинского города Батуми.
16 ноября на стадионе AdjaraBet Arena сборная Украины сыграет против Грузии в 5-м туре Лиги наций 2024/25 в квартете В1, начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
17 ноября сборная Украины совершит перелет в албанскую Тирану. 18 ноября состоятся предматчевая пресс-конференция и официальная тренировка.
19 ноября на местном стадионе Air Albania пройдет матч заключительного, 6-го тура Албания – Украина, начало – в 21:45 по киевскому времени.
ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку по набережной Батуми
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жорж Микаутадзе начнет поединок 5-го тура Лиги наций на скамейке запасных
Каспер Рууд взял первый сет у Андрея Рублева и гарантировал себе выход из группы