ФОТО. Сборная Украины утром совершила прогулку по набережной Батуми

Утром 16 ноября сборная Украины совершила прогулку по набережной грузинского города Батуми.

16 ноября на стадионе AdjaraBet Arena сборная Украины сыграет против Грузии в 5-м туре Лиги наций 2024/25 в квартете В1, начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

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17 ноября сборная Украины совершит перелет в албанскую Тирану. 18 ноября состоятся предматчевая пресс-конференция и официальная тренировка.

19 ноября на местном стадионе Air Albania пройдет матч заключительного, 6-го тура Албания – Украина, начало – в 21:45 по киевскому времени.

ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку по набережной Батуми