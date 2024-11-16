Срочно продавать лидеров. Лион не планирует вылет в Лигу 2

Клуб Лиги 1 «Лион» не собирается сдаваться в борьбе за право выступать в Лиге 1. В пятницу стало известно, что клуб предварительно понизили в классе из-за финансовых проблем.

Владелец «Лиона» Джон Текстор подтвердил, что в январе собирается продать не менее шести игроков, включая всех лучших исполнителей, чтобы улучшить финансовый баланс.

По информации СМИ, клубу нужно выйти из минуса и по итогам сезона заработать около 90 миллионов евро, чтобы остаться в элитном дивизионе.

Ранее при похожих обстоятельствах «Бордо» был отправлен в третий по силе дивизион, а затем объявлен банкротом.