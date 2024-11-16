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Франция
16 ноября 2024, 19:12 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:54
627
0

Срочно продавать лидеров. Лион не планирует вылет в Лигу 2

Клубу нужно продать почти всех лидеров

16 ноября 2024, 19:12 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:54
627
0
Срочно продавать лидеров. Лион не планирует вылет в Лигу 2
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Лиги 1 «Лион» не собирается сдаваться в борьбе за право выступать в Лиге 1. В пятницу стало известно, что клуб предварительно понизили в классе из-за финансовых проблем.

Владелец «Лиона» Джон Текстор подтвердил, что в январе собирается продать не менее шести игроков, включая всех лучших исполнителей, чтобы улучшить финансовый баланс.

По информации СМИ, клубу нужно выйти из минуса и по итогам сезона заработать около 90 миллионов евро, чтобы остаться в элитном дивизионе.

Ранее при похожих обстоятельствах «Бордо» был отправлен в третий по силе дивизион, а затем объявлен банкротом.

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Лион Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Иван Зинченко Источник: Goal.com
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