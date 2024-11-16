Грузия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 ноября проходит матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы играют на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 5-й тур, 16 ноября

Грузия – Украина – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Кверквелия, 7 (автогол)

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Кверквелия, 7 мин. (автогол)