Лига наций16 ноября 2024, 19:52 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:53
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Грузия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25
16 ноября 2024, 19:52 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:53
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16 ноября проходит матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига наций 2024/25. Дивизион В
Группа 1. 5-й тур, 16 ноября
Грузия – Украина – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Кверквелия, 7 (автогол)
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Кверквелия, 7 мин. (автогол)
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