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Лига наций
16 ноября 2024, 19:52 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:53
5546
2

Грузия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25

16 ноября 2024, 19:52 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:53
5546
2
Грузия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября проходит матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 1. 5-й тур, 16 ноября

Грузия – Украина – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Кверквелия, 7 (автогол)

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Кверквелия, 7 мин. (автогол)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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SHN
Довбик дерево. Даже Селя в его возрасте был активнее
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