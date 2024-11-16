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Лига наций УЕФА. Лига B
Черногория
16.11.2024 19:00 – FT 0 : 2
Исландия
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Лига наций
16 ноября 2024, 21:20 | Обновлено 16 ноября 2024, 22:09
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Турция не вырвала победу в Уэльса. Исландия одолела Черногорию

Состоялись матчи 5-го тура Лиги наций в дивизионе В

16 ноября 2024, 21:20 | Обновлено 16 ноября 2024, 22:09
180
0
Турция не вырвала победу в Уэльса. Исландия одолела Черногорию
Getty Images/Global Images Ukraine. Турция - Уэльс

16 ноября в 19:00 состоялись матчи 5-го тура Лиги наций в дивизионе В группы 4.

На стадионе «Кадир Хас» в Кайсери Турция принимала сборную Уэльса. Матч закончился со счетом 0:0

На 89-й минуте нападающий хозяев Керем Актюркоглу мог вывести свою сборную вперед, однако игрок не реализовал пенальти.

В параллельном матче Черногория дома уступила Исландии со счетом 0:2

Голами отличились полузащитники гостей Орри Оскарссон и Исаак Йоханнессон. За хозяев гол забил Марко Бакич, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

В таблице Турция занимает первое место с 11 очками. Сборная Уэльса, имея в своем активе 9 очков, занимает второе место. Исландия с 7 очками находится на третьем месте. Сборная Черногории набрала 0 очков и занимает четвертую позицию.

Лига наций. 5-й тур. 16 ноября

Дивизион В. Группа 4

Турция – Уэльс – 0:0

Черногория – Исландия – 0:2

Голы: Оскарссон, 74, Иоганнесон, 88

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Исак-Бергманн Йоуханнессон (Исландия).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Исландия).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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