Турция не вырвала победу в Уэльса. Исландия одолела Черногорию
Состоялись матчи 5-го тура Лиги наций в дивизионе В
16 ноября в 19:00 состоялись матчи 5-го тура Лиги наций в дивизионе В группы 4.
На стадионе «Кадир Хас» в Кайсери Турция принимала сборную Уэльса. Матч закончился со счетом 0:0
На 89-й минуте нападающий хозяев Керем Актюркоглу мог вывести свою сборную вперед, однако игрок не реализовал пенальти.
В параллельном матче Черногория дома уступила Исландии со счетом 0:2
Голами отличились полузащитники гостей Орри Оскарссон и Исаак Йоханнессон. За хозяев гол забил Марко Бакич, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.
В таблице Турция занимает первое место с 11 очками. Сборная Уэльса, имея в своем активе 9 очков, занимает второе место. Исландия с 7 очками находится на третьем месте. Сборная Черногории набрала 0 очков и занимает четвертую позицию.
Лига наций. 5-й тур. 16 ноября
Дивизион В. Группа 4
Турция – Уэльс – 0:0
Черногория – Исландия – 0:2
Голы: Оскарссон, 74, Иоганнесон, 88
События матча
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