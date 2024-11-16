Турция не вырвала победу в Уэльса. Исландия одолела Черногорию

16 ноября в 19:00 состоялись матчи 5-го тура Лиги наций в дивизионе В группы 4.

На стадионе «Кадир Хас» в Кайсери Турция принимала сборную Уэльса. Матч закончился со счетом 0:0

На 89-й минуте нападающий хозяев Керем Актюркоглу мог вывести свою сборную вперед, однако игрок не реализовал пенальти.

В параллельном матче Черногория дома уступила Исландии со счетом 0:2

Голами отличились полузащитники гостей Орри Оскарссон и Исаак Йоханнессон. За хозяев гол забил Марко Бакич, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

В таблице Турция занимает первое место с 11 очками. Сборная Уэльса, имея в своем активе 9 очков, занимает второе место. Исландия с 7 очками находится на третьем месте. Сборная Черногории набрала 0 очков и занимает четвертую позицию.

Лига наций. 5-й тур. 16 ноября

Дивизион В. Группа 4

Турция – Уэльс – 0:0

Черногория – Исландия – 0:2

Голы: Оскарссон, 74, Иоганнесон, 88