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  4. Леся Цуренко – Тамира Пашек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
16 ноября 2024, 09:47 |
120
0

Леся Цуренко – Тамира Пашек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию стартового матча противостояния КБДК Украина – Австрия

16 ноября 2024, 09:47 |
120
0
Леся Цуренко – Тамира Пашек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Леся Цуренко и Тамира Пашек

16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии. Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас.

В первый игровой день состоятся два поединка. Первыми на корт выйдут Леся Цуренко (WTA 118) и Тамира Пашек (WTA 366). Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая личная встреча соперниц.

Вторым поединком запланирована игры Катарина Завацкая – Синья Краус.

Леся Цуренко – Тамира Пашек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports.

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Тамира Пашек Леся Цуренко смотреть онлайн женская сборная Украины по теннису женская сборная Австрии по теннису Украина - Австрия Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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