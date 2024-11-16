16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии. Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас.

В первый игровой день состоятся два поединка. Первыми на корт выйдут Леся Цуренко (WTA 118) и Тамира Пашек (WTA 366). Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.

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Это будет первая личная встреча соперниц.

Вторым поединком запланирована игры Катарина Завацкая – Синья Краус.

Леся Цуренко – Тамира Пашек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports.