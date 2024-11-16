Леся Цуренко – Тамира Пашек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию стартового матча противостояния КБДК Украина – Австрия
16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии. Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас.
В первый игровой день состоятся два поединка. Первыми на корт выйдут Леся Цуренко (WTA 118) и Тамира Пашек (WTA 366). Ориентировочное время начала игры – 20:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая личная встреча соперниц.
Вторым поединком запланирована игры Катарина Завацкая – Синья Краус.
Леся Цуренко – Тамира Пашек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports.
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