Сборная Украины потеряла шансы на 1 место в группе Лиги наций. Что дальше?
Украинская команда сохранила возможность побороться за вторую строчку
16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.
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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.
После этого матча украинская команда продолжает занимать последнее место в группе 1 Лиги наций. У подопечных Сергея Реброва пять очков, у Албании шесть, у Чехии и Грузии по семь пунктов.
Сборная Украины потеряла шансы выиграть группу. Однако сине-желтые сохраняют шансы на то, что выйти в плей-офф Лиги наций со второй строчки.
19 ноября сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа ЛН против Албании.
Турнирная таблица
|Группа 1
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Грузия
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|2
|Чехия
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|3
|Албания
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|4
|УКРАИНА
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
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