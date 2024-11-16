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  4. Сборная Украины потеряла шансы на 1 место в группе Лиги наций. Что дальше?
Лига наций
16 ноября 2024, 22:27 |
3354
9

Сборная Украины потеряла шансы на 1 место в группе Лиги наций. Что дальше?

Украинская команда сохранила возможность побороться за вторую строчку

16 ноября 2024, 22:27 |
3354
9
Сборная Украины потеряла шансы на 1 место в группе Лиги наций. Что дальше?
УАФ

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После этого матча украинская команда продолжает занимать последнее место в группе 1 Лиги наций. У подопечных Сергея Реброва пять очков, у Албании шесть, у Чехии и Грузии по семь пунктов.

Сборная Украины потеряла шансы выиграть группу. Однако сине-желтые сохраняют шансы на то, что выйти в плей-офф Лиги наций со второй строчки.

19 ноября сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа ЛН против Албании.

Турнирная таблица

Группа 1 Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Грузия 5 2 1 2 6 - 4 7
2 Чехия 4 2 1 1 7 - 7 7
3 Албания 4 2 0 2 3 - 4 6
4 УКРАИНА 5 1 2 2 6 - 7 5
Полная таблица

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 9
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an52
Неправильний заголовок. Українська збірна зберігає шанс залишитися в Лізі В і не зганьбитися вилітом до Ліги С
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+4
Андрій Чорний
Якщо сьогодні Албанія виграє, то ми не будемо вище третього
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+4
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Demid Romanchik
Обыграем Албанию и выйдем со 2 места 
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+2
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Fitness.sports
Если второе место играем с третьей командой дивизиона А, если третье место играем со второй командой дивизиона С.
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+1
Saar
Далі? Готовитись до інших турнірів. Пенсіонерів більше не звати в команду. Тренера в Першу лігу!
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+1
Palych1
После игры на таком поле ни нам не грузинам ни чего не светит. Надо полностью менять состав - все равно терять нечего 
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0
Pop
Далі ліга С
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0
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