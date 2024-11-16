Сборная Украины потеряла шансы на 1 место в группе Лиги наций. Что дальше?

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После этого матча украинская команда продолжает занимать последнее место в группе 1 Лиги наций. У подопечных Сергея Реброва пять очков, у Албании шесть, у Чехии и Грузии по семь пунктов.

Сборная Украины потеряла шансы выиграть группу. Однако сине-желтые сохраняют шансы на то, что выйти в плей-офф Лиги наций со второй строчки.

19 ноября сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа ЛН против Албании.

Турнирная таблица