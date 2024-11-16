16.11.2024 19:00 – FT 0 : 2
Лига наций16 ноября 2024, 22:54 |
44
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Черногория – Исландия – 0:2. Голы полузащитников. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
16 ноября 2024, 22:54 |
44
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16 ноября состоялся матч 5-го тура четвертой группы дивизиона Лиги наций между Черногорией и Исландией.
Игра прошла на «Городском стадионе Подгорница».
Голами отличились полузащитники гостей Орри Оскарссон и Исаак Йоханнессон. За хозяев гол забил полузащитник Марк Бакич, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.
Лига наций. 5-й тур. 16 ноября
Дивизион В. Группа 4
Черногория – Исландия – 0:2
Голы: Оскарссон, 74, Иоганнесон, 88
Видеообзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Исак-Бергманн Йоуханнессон (Исландия).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Исландия).
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