Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черногория – Исландия – 0:2. Голы полузащитников. Видео голов и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига B
Черногория
16.11.2024 19:00 – FT 0 : 2
Исландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
16 ноября 2024, 22:54 |
44
0

Черногория – Исландия – 0:2. Голы полузащитников. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

16 ноября 2024, 22:54 |
44
0
Черногория – Исландия – 0:2. Голы полузащитников. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября состоялся матч 5-го тура четвертой группы дивизиона Лиги наций между Черногорией и Исландией.

Игра прошла на «Городском стадионе Подгорница».

Голами отличились полузащитники гостей Орри Оскарссон и Исаак Йоханнессон. За хозяев гол забил полузащитник Марк Бакич, однако взятие ворот отменили из-за офсайда.

Лига наций. 5-й тур. 16 ноября

Дивизион В. Группа 4

Черногория – Исландия – 0:2

Голы: Оскарссон, 74, Иоганнесон, 88

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Исак-Бергманн Йоуханнессон (Исландия).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Исландия).
По теме:
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Ребров обратился к игрокам сборной Украины после упущенной победы
Анатолий ТРУБИН: «У Грузии не было слишком много опасных моментов»
сборная Исландии по футболу сборная Черногории по футболу Лига наций видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины потеряла шансы на 1 место в группе Лиги наций. Что дальше?
Футбол | 16 ноября 2024, 22:27 8
Сборная Украины потеряла шансы на 1 место в группе Лиги наций. Что дальше?
Сборная Украины потеряла шансы на 1 место в группе Лиги наций. Что дальше?

Украинская команда сохранила возможность побороться за вторую строчку

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 16 ноября 2024, 02:30 1
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон

Поединок состоится в ночь на 16 ноября

Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Футбол | 16.11.2024, 20:57
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Футбол | 16.11.2024, 09:07
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Без одного форварда. Стала известна заявка Украины на матч против Грузии
Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы
Футбол | 16.11.2024, 06:23
Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы
Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Ilie Nastase Group на ATP Finals
14.11.2024, 23:25
Теннис
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
15.11.2024, 20:17 60
Футбол
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
16.11.2024, 07:41
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
ШЕВЧЕНКО: «Динамо не выиграло Лигу чемпионов в 1999 из-за одной причины»
15.11.2024, 03:02 10
Футбол
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 22:48 6
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренко
15.11.2024, 05:05 24
Футбол
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
Мбаппе требует от Реала подписать легенду. Они вместе играли в ПСЖ
15.11.2024, 10:21 10
Футбол
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
Карл ФРОЧ: «Знаете, почему реванш Усик – Фьюри не стоило проводить?»
15.11.2024, 09:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем