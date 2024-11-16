«Был тяжелым». Ребров признался, что сказал Мудрику во время игры с Грузией

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров несколько раз во втором тайме говорил с Михаилом Мудриком, который принял участие в голе украинцев. После поединка Ребров рассказал, что говорил вингеру.

«От Михаила было много интенсивной работы. Я подсказывал ему несколько моментов. Мудрик – важный игрок для нас, у него очень большая скорость и он помогает в атаке. Я спросил его, готов ли он продолжать играть, ведь газон на поле был тяжелым», – сказал Ребров.