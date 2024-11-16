Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Грузии
Поединок 5-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву
16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.
Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров назвал стартовый состав команды.
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию игры.
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Грузии
Стартовый состав сборной Украины: Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко (к), Виталий Миколенко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Александр Зубков, Михаил Мудрик, Артем Довбик.
Запасные: Георгий Бущан, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Валерий Бондарь, Роман Яремчук, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Александр Зинченко, Егор Ярмолюк, Алексей Гуцуляк, Иван Калюжный, Дмитрий Ризнык.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сегодня знакомимся поближе с дочерью главного тренера Манчестер Сити
Общая сумма с продаж билетов составила более 17 миллионов долларов
в своїх клубах грають на схожих позиціях.
це те саме шо в Реалі Вінні і Мбаппе - заважають один одному.
першими, то підсилювати склад практично немає ким.. Треба з перших хвилин грати на перемогу