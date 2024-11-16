16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

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Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров назвал стартовый состав команды.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию игры.

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Грузии

Стартовый состав сборной Украины: Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко (к), Виталий Миколенко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Александр Зубков, Михаил Мудрик, Артем Довбик.

Запасные: Георгий Бущан, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Валерий Бондарь, Роман Яремчук, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Александр Зинченко, Егор Ярмолюк, Алексей Гуцуляк, Иван Калюжный, Дмитрий Ризнык.