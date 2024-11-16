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  4. Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Грузии
Лига наций
16 ноября 2024, 17:45 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:00
9572
108

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Грузии

Поединок 5-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву

16 ноября 2024, 17:45 | Обновлено 16 ноября 2024, 19:00
9572
108
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Грузии

16 ноября состоится матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Поединок пройдет на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров назвал стартовый состав команды.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию игры.

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Грузии

Стартовый состав сборной Украины: Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко (к), Виталий Миколенко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Александр Зубков, Михаил Мудрик, Артем Довбик.

Запасные: Георгий Бущан, Алексей Сыч, Максим Таловеров, Валерий Бондарь, Роман Яремчук, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Александр Зинченко, Егор Ярмолюк, Алексей Гуцуляк, Иван Калюжный, Дмитрий Ризнык.

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сборная Грузии по футболу сборная Украины по футболу Грузия - Украина Лига наций стартовые составы Сергей Ребров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 108
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8number
І Таловєрова нема. Це якась діч 
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+5
ILLUMINATOR
Матвиенко)))
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+4
Показать Скрыть 13 ответов
8number
Топ по параметрам в ФК24. Подивимось, що з цього вийде 
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+3
MaximusOne
Відбирати в півзахисті знов один Бражко буде, грати з двома 10ками при системі 4-3-3 це якесь наше ноухау, Реброву потрібно подивитися в Гасперіні, якого типу гравці потрібні під таку систему.
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+2
New Zealander
Циганков щось засидівся в лазереті. Пора би вже вилазити звідти
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
TolsTIyELF
как нужно ещё обделаться матвиенко чтобы его убрали из команды? ребров сумасшедший. матвиенко в каждом матче забивает автогол или привозит пенальти. конченный тренер
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+2
Burevestnik
Судаков & Шапаренко...
в своїх клубах грають на схожих позиціях.
це те саме шо в Реалі Вінні і Мбаппе - заважають один одному.
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+2
easterly
Не зрозуміло, що робить в складі нулячий зубік - будемо грати вдесятьох?
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
8number
Що вони хочуть сказати та навіяти мені? Що без рук, без ніг, то є норма? До чого це тут? Навіщо? 
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+1
8number
Підцепіть їй той планшет біля камери 🎥 
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+1
8number
За кого вийде заміж ця дівчина 👧 з трансляції ? 🧐
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+1
sania
Дитрик знову перекладача гвалтує. В нього навіть "трудноші" дозріли... Дмитре, єдине, що "дозріло", то це твої роги...
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+1
Ddd196
Матвієнко це сором.неповага до вболівальників 
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+1
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Main
Удачи
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+1
Pavel_i_CO
Максимально оптимальний склад, з тих гравців, які доступні. Але якщо наші пропустять 
першими, то підсилювати склад практично немає ким.. Треба з перших хвилин грати на перемогу 
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+1
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8number
Матвієнко самовіддано гімн проспівав. Захист на замку 
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0
8number
Хлопці гарні та веселі. Пахне перемогою !
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0
Main
Размажут это сборище инвалидов во главе с Сережкой
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0
Показать Скрыть 2 ответа
TolsTIyELF
как, как можно садить калюжного и таловерова, и ставить матвиенко и бражко. ребров слил команду в лигу с. но гнида шевченко его не уволит.
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0
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vruthiy-112
2-3
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0
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