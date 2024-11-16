16 ноября проходит матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы играют на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 76-й минуте Жорж Микаутадзе сравнял счет. Форвард начал игру на скамейке запасных и вышел на поле только на 67-й.

Украина забила гол в ворота Грузии на 7-й минуте. После прострела Михаила Мудрика автогол оформил Соломон Кверквелия.

❗️ ВИДЕО. Как Микаутадзе сравнял счет в матче Украина – Грузия на 76-й минуте

ГОЛ! 1:1 Микаутадзе, 76 мин.