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Лига наций
16 ноября 2024, 20:43 | Обновлено 16 ноября 2024, 21:42
3147
0

ВИДЕО. Как Микаутадзе сравнял счет в матче Украина – Грузия на 76-й минуте

Жорж появился на поле 67-й и спустя 9 минут сумел отличиться в ворота сине-желтых, 1:1

16 ноября 2024, 20:43 | Обновлено 16 ноября 2024, 21:42
3147
0
ВИДЕО. Как Микаутадзе сравнял счет в матче Украина – Грузия на 76-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

16 ноября проходит матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 76-й минуте Жорж Микаутадзе сравнял счет. Форвард начал игру на скамейке запасных и вышел на поле только на 67-й.

Украина забила гол в ворота Грузии на 7-й минуте. После прострела Михаила Мудрика автогол оформил Соломон Кверквелия.

❗️ ВИДЕО. Как Микаутадзе сравнял счет в матче Украина – Грузия на 76-й минуте

ГОЛ! 1:1 Микаутадзе, 76 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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