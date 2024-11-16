ВИДЕО. Как Микаутадзе сравнял счет в матче Украина – Грузия на 76-й минуте
Жорж появился на поле 67-й и спустя 9 минут сумел отличиться в ворота сине-желтых, 1:1
16 ноября проходит матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На 76-й минуте Жорж Микаутадзе сравнял счет. Форвард начал игру на скамейке запасных и вышел на поле только на 67-й.
Украина забила гол в ворота Грузии на 7-й минуте. После прострела Михаила Мудрика автогол оформил Соломон Кверквелия.
❗️ ВИДЕО. Как Микаутадзе сравнял счет в матче Украина – Грузия на 76-й минуте
ГОЛ! 1:1 Микаутадзе, 76 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 16 ноября в 21:45 по Киеву
Каспер Рууд взял первый сет у Андрея Рублева и гарантировал себе выход из группы