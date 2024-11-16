ЗАВАЦКАЯ: «Мы все знаем, что мы лучше, что мы должны у них выигрывать»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась эмоциями перед стартом противостояния Кубка Билли Джин Кинг Украина – Австрия:

«Выступление в командном турнире - это игра за сборную и за Украину. Именно то, что это игра за Украину, меня очень мотивирует. Когда я дебютировала за сборную в парном матче, то очень переживала, это была высокая ответственность для меня. Я к такому просто не привыкла. Сейчас это уже мое седьмое выступление, поэтому я чувствую уверенность в своих силах. Да, у меня были поражения, но были и победы. Поэтому я знаю, как с этим справляться, я знаю, что я могу это сделать. Ответственность надо принимать, но как бы немного оставлять в стороне, не фокусироваться на том, что мне надо выиграть за страну, за команду. Иначе это очень большое давление на себя. Но если смотреть на это иначе, мол, классно, что я играю за страну, за команду, они меня поддерживают, они рядом и могут давать какие-то подсказки. Поэтому на этот раз мне нравится играть, это правда.

Первые тренировки здесь прошли хорошо. Сначала я тоже задумывалась о том, как мне удастся сменить покрытие и перейти с грунта на хард. Но после тренировки здесь я чувствую себя хорошо, думаю, что у меня есть время подготовиться к матчу на 100% и наиграть все эти комбинации и матчевые ситуации на харде.

Что я могу смогу сказать об австрийской команде? Мне известны и Грабгер, и Пашек, с которыми я играла, и Краус я также знаю. Я бы сказала, что они больше любят грунт. Но это не играет большой роли, потому что когда мы выходим на корт, мы все равны, для всех шансы 50 на 50. Да, мы все знаем, что мы лучше, что мы должны у них выигрывать, но на корте, я думаю, важно знать, что это равный матч и нам нужно включать все свои ресурсы, все внимание. На этом турнире любой может выстрелить, что ты не понимаешь, мол, она из третьей или второй сотни, что произошло? Поэтому я думаю, нам надо быть готовыми ко всем этим соперницам и подобрать хорошую тактику, быть в бодром настроении, готовыми к борьбе и победе. Я верю, что будет много украинских флагов на трибунах, что у нас будет поддержка, ведь многие украинцы сейчас разъехались по всему миру. Думаю, им будет интересно прийти посмотреть наш матч. Когда ты видишь на трибунах украинские флаги и поддержку людей, это, конечно, тебя заряжает.



Есть ли шанс, что я сыграю еще и в паре? Это возможно, да, потому что я за неделю выступления в паре показала такой прогресс в игре с лета как за шесть месяцев. Поэтому, если надо будет играть еще и в парном матче, я думаю, что у меня есть уверенность, чтобы сыграть пару с Надеждой Киченок».

Катарина проведет свой поединок за сборную Украины уже сегодня, 16 ноября. Завацкая встретится с Синьей Краус во 2-м матче первого игрового дня.