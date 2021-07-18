50 млн фунтов стерлингов. Арсенал покупает защитника за большие деньги

Центральный защитник «Брайтона» Бен Уайт в ближайшее время перейдет в лондонский «Арсенал».

Руководство «канониров» достигло договоренности о трансфере 23-летнего англичанина за 50 млн фунтов стерлингов.

Футболисту должен пройти медицинское обследование, и затем будет сделано официальное объявление о переходе. В минувшем сезоне Бен Уайт провел 36 матчей в АПЛ, голов не забивал.