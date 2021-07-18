50 млн фунтов стерлингов. Арсенал покупает защитника за большие деньги

Бен Уайт близок к переходу из «Брайтона» в лондонский клуб

  • 18.07.2021 04:31
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50 млн фунтов стерлингов. Арсенал покупает защитника за большие деньги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник «Брайтона» Бен Уайт в ближайшее время перейдет в лондонский «Арсенал». 

Руководство «канониров» достигло договоренности о трансфере 23-летнего англичанина за 50 млн фунтов стерлингов.

Футболисту должен пройти медицинское обследование, и затем будет сделано официальное объявление о переходе. В минувшем сезоне Бен Уайт провел 36 матчей в АПЛ, голов не забивал.

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Источник — The Athletic

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