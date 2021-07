50 млн фунтов стерлингов. Арсенал покупает защитника за большие деньги

Центральный защитник «Брайтона» Бен Уайт в ближайшее время перейдет в лондонский «Арсенал».

Руководство «канониров» достигло договоренности о трансфере 23-летнего англичанина за 50 млн фунтов стерлингов.

Футболисту должен пройти медицинское обследование, и затем будет сделано официальное объявление о переходе. В минувшем сезоне Бен Уайт провел 36 матчей в АПЛ, голов не забивал.

🚨 Arsenal have struck an agreement in principle to sign England centre-back Ben White from Brighton. Deal for 23yo subject to medical & will take some time to be completed. #BHAFC always wanted guaranteed £50m @TheAthleticUK 1st reported @TomBarclay_ #AFC https://t.co/hZzxa6rRJu