Множит на ноль украинизацию. Украинская писательница раскритиковала Довбика

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой в программе «Рандеву с Яниной Соколовой» раскритиковала футболиста сборной Украины по футболу Артема Довбика из-за русского языка:

«Пост о Довбике – это было не персонально к нему. Он является обобщенным персонажем всех наших звезд. Довбик стал еще одним сигналом для наших украинских детей, чтобы говорить на русском языке. Потому что все звезды говорят по-русски.

Ощущается, что в жизни Довбик говорит на украинском, это ощущается по его произношению, что русский для него не родной язык, но публично он говорит по-русски. И он дает вредный сигнал детям и юношам, за которых мы боремся. Он множит на ноль нашу украинизацию.

На каком языке говорит человек, таким его воспринимают во всем мире. Если Артем Довбик говорит на московском языке, языке московского царства, то он кто? Француз? Говоря о Довбике, мы не обсуждаем его гол. Мы обсуждаем его язык в публичном пространстве».

Лариса Ницой. Фото: УНИАН

Ранее писательница Лариса Ницой опубликовала пост в соцсетях, в котором назвала «московитом» Артема Довбика, автора победного гола, который вывел подопечных Андрея Шевченко в четвертьфинал Евро:

«Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил - так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. по-хорошему скажите. Потому что он никогда об этом не слышал».

Публикация, которая выглядит вполне традиционно для Ницой, известной очень резкими заявлениями о русском языке в Украине, получила большую популярность в соцсетях и вызвала бурные дискуссии среди пользователей.

На следующий день писательница опубликовала новый пост, в котором рассказала, что ей якобы звонил сам Артем Довбик. Он, якобы, заверил ее, что в дальнейшем он и тренеры сборной будут говорить на пресс-конференции исключительно на украинском. Хотя в конце публикации Ницой сама же и предположила, что на самом деле общалась не из Довбиком, а с пранкером.

«И это была бы хорошая история [обещание Довбика говорить на украинском] Слишком красивая. И мне очень хочется в нее верить. Но я думаю, что это был не Артем, и это было мошенничество. Может я уже такая отчаявшаяся?» В пресс-службе сборной впоследствии заверили, что никакого звонка Ларисе Ницой со стороны Артема Довбика не было.