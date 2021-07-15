Множит на ноль украинизацию. Украинская писательница раскритиковала Довбика

Лариса Ницой выдала спич в программе «Рандеву с Яниной Соколовой»

  • 15.07.2021 00:45
  • 746 просмотров
  • 16 комментариев
Множит на ноль украинизацию. Украинская писательница раскритиковала Довбика
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик забивает шведам

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой в программе «Рандеву с Яниной Соколовой» раскритиковала футболиста сборной Украины по футболу Артема Довбика из-за русского языка:

«Пост о Довбике – это было не персонально к нему. Он является обобщенным персонажем всех наших звезд. Довбик стал еще одним сигналом для наших украинских детей, чтобы говорить на русском языке. Потому что все звезды говорят по-русски.

Ощущается, что в жизни Довбик говорит на украинском, это ощущается по его произношению, что русский для него не родной язык, но публично он говорит по-русски. И он дает вредный сигнал детям и юношам, за которых мы боремся. Он множит на ноль нашу украинизацию.

На каком языке говорит человек, таким его воспринимают во всем мире. Если Артем Довбик говорит на московском языке, языке московского царства, то он кто? Француз? Говоря о Довбике, мы не обсуждаем его гол. Мы обсуждаем его язык в публичном пространстве».

Лариса Ницой. Фото: УНИАН

Ранее писательница Лариса Ницой опубликовала пост в соцсетях, в котором назвала «московитом» Артема Довбика, автора победного гола, который вывел подопечных Андрея Шевченко в четвертьфинал Евро:

«Довбик. Что, опять? Опять московит? Господи, ну откуда берутся эти марсиане? А теперь все, кто написал об украинском герое, кто ставил лайки, кто болел, кто хвалил - так же дружно сходили к нему и сказали ему, что украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. по-хорошему скажите. Потому что он никогда об этом не слышал».

Публикация, которая выглядит вполне традиционно для Ницой, известной очень резкими заявлениями о русском языке в Украине, получила большую популярность в соцсетях и вызвала бурные дискуссии среди пользователей.

На следующий день писательница опубликовала новый пост, в котором рассказала, что ей якобы звонил сам Артем Довбик. Он, якобы, заверил ее, что в дальнейшем он и тренеры сборной будут говорить на пресс-конференции исключительно на украинском. Хотя в конце публикации Ницой сама же и предположила, что на самом деле общалась не из Довбиком, а с пранкером.

«И это была бы хорошая история [обещание Довбика говорить на украинском] Слишком красивая. И мне очень хочется в нее верить. Но я думаю, что это был не Артем, и это было мошенничество. Может я уже такая отчаявшаяся?» В пресс-службе сборной впоследствии заверили, что никакого звонка Ларисе Ницой со стороны Артема Довбика не было.

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 15.07.2021 01:54
    +1
    DSH88, 15.07.2021 01:27
    В сборную после задачи экзаменов по языку., Да и в армию тоже. Правда после этого мы бы на евро не вышли, а путлер до Днепра точно бы дошло . Эта ...ука кроме знания украинского языка других достоинств не имеет.
    саме через таких осіб, які ненавидять усе українське, московія і проводить агресивні дії проти України...
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 15.07.2021 01:44
    -1
    Есть у меня догадка,что минусовщики дети проживальской конюшни(дебилы б**ь.).
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.07.2021 01:40
    -1
    OKs100, 15.07.2021 01:32
    Это всё очередные отголоски деятельности прошлого президента, который за своим фейковым патриотизмом действовал в интересах своего друга Медведчука и Путина, разлеляя Украину по языковому принципу, а после по электоральному.
    Порошенко, один из создателей Партии Регионов, верный соратник Николая Яновича Азарова.
    -
    Прошлый президент был так министром экономики при Януковиче.
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 15.07.2021 01:36
    0
    а заголовок є типовим для московських видань))
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 15.07.2021 01:33
    +1
    BekXanov, 15.07.2021 01:15
    Лариса Ніцой дать такой звизды что бы не брала на себя многое вот и за таких гнид и идёт война.Наши парни на Донбассе с оружием в руках спокойно разговаривают по русски и любят свою страну неньку Украину и мочат Путинцев.И что?
    війна йде. бо є інтерес московії через наявність великої кількості людей в Україні. які хейтять все українське і люблять московське) а не тому, що в Україні є українці) якби в Україні не було українців взагалі - то це була б губернія московії))
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 15.07.2021 01:32
    -1
    Это всё очередные отголоски деятельности прошлого президента, который за своим фейковым патриотизмом действовал в интересах своего друга Медведчука и Путина, разлеляя Украину по языковому принципу, а после по электоральному.
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 15.07.2021 01:27
    -2
    В сборную после задачи экзаменов по языку., Да и в армию тоже. Правда после этого мы бы на евро не вышли, а путлер до Днепра точно бы дошло . Эта ...ука кроме знания украинского языка других достоинств не имеет.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 15.07.2021 01:23
    -1
    Александр Гриненко, 15.07.2021 01:16
    Если б гепа не сошел,умножил бы эту псевдо писельницу на ноль.😆
    За плогиат.
    Ссылка
    Singapore
      Singapore, 15.07.2021 01:20
    -1
    Пропіарилась...
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 15.07.2021 01:16
    -1
    Если б гепа не сошел,умножил бы эту псевдо писельницу на ноль.😆
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 15.07.2021 01:15
    -1
    Лариса Ніцой дать такой звизды что бы не брала на себя многое вот и за таких гнид и идёт война.Наши парни на Донбассе с оружием в руках спокойно разговаривают по русски и любят свою страну неньку Украину и мочат Путинцев.И что?
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 15.07.2021 01:15
    +1
    ~ Viacheslav ~, 15.07.2021 01:07
    А навіщо було перекладати з мови оригіналу на російську мову, не зрозуміло...
    бо сайт російський))) бачили взагалі російські сайти з українською мовою?)))
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 15.07.2021 01:07
    0
    alefteev77, 15.07.2021 01:05
    Оригінал інтерв'ю тут, і він українською мовою https://www.youtube.com/watch?v=EUKMc0Hg1Yg
    -
    А чого Путін продублював свій лист українською мовою? Напевно, щоб його прочитала більша аудиторія.
    А навіщо було перекладати з мови оригіналу на російську мову, не зрозуміло...
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.07.2021 01:05
    +3
    ~ Viacheslav ~, 15.07.2021 01:02
    Чому ця видатна українська письменниця не дала інтерв'ю українською мовою? Якщо Довбик московіт, то вона тоді хто?
    Оригінал інтерв'ю тут, і він українською мовою https://www.youtube.com/watch?v=EUKMc0Hg1Yg
    -
    А чого Путін продублював свій лист українською мовою? Напевно, щоб його прочитала більша аудиторія.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 15.07.2021 01:02
    0
    Чому ця видатна українська письменниця не дала інтерв'ю українською мовою? Якщо Довбик московіт, то вона тоді хто?
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.07.2021 00:59
    +1
    Касательно "русского языка". Тут все банальнее и проще. Основная масса "русскоязычного населения" кроме русского и матерного никакими другими языками банально не владеет.
    -
    Большинство украинских футболистов не могут нормально окончить даже среднюю школу. У нас таким ставили 3, только чтобы не оставлять на второй год. Футболисты в большинстве своем малограмотные люди, которые даже не дотягивают до среднего уровня по стране.
    -
    Любой врач, любой педагог, любой инженер, любой экономист более образован и интеллектуально развит чем любой футболист. В виду скудности своих интеллектуальных познаний, футболисты вообще не осознают важности общения на государственном языке.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.07.2021 01:05
    +3
    ~ Viacheslav ~, 15.07.2021 01:02
    Чому ця видатна українська письменниця не дала інтерв'ю українською мовою? Якщо Довбик московіт, то вона тоді хто?
    Оригінал інтерв'ю тут, і він українською мовою https://www.youtube.com/watch?v=EUKMc0Hg1Yg
    -
    А чого Путін продублював свій лист українською мовою? Напевно, щоб його прочитала більша аудиторія.
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 15.07.2021 01:54
    +1
    DSH88, 15.07.2021 01:27
    В сборную после задачи экзаменов по языку., Да и в армию тоже. Правда после этого мы бы на евро не вышли, а путлер до Днепра точно бы дошло . Эта ...ука кроме знания украинского языка других достоинств не имеет.
    саме через таких осіб, які ненавидять усе українське, московія і проводить агресивні дії проти України...
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 15.07.2021 01:33
    +1
    BekXanov, 15.07.2021 01:15
    Лариса Ніцой дать такой звизды что бы не брала на себя многое вот и за таких гнид и идёт война.Наши парни на Донбассе с оружием в руках спокойно разговаривают по русски и любят свою страну неньку Украину и мочат Путинцев.И что?
    війна йде. бо є інтерес московії через наявність великої кількості людей в Україні. які хейтять все українське і люблять московське) а не тому, що в Україні є українці) якби в Україні не було українців взагалі - то це була б губернія московії))
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 15.07.2021 01:15
    +1
    ~ Viacheslav ~, 15.07.2021 01:07
    А навіщо було перекладати з мови оригіналу на російську мову, не зрозуміло...
    бо сайт російський))) бачили взагалі російські сайти з українською мовою?)))
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.07.2021 00:59
    +1
    Касательно "русского языка". Тут все банальнее и проще. Основная масса "русскоязычного населения" кроме русского и матерного никакими другими языками банально не владеет.
    -
    Большинство украинских футболистов не могут нормально окончить даже среднюю школу. У нас таким ставили 3, только чтобы не оставлять на второй год. Футболисты в большинстве своем малограмотные люди, которые даже не дотягивают до среднего уровня по стране.
    -
    Любой врач, любой педагог, любой инженер, любой экономист более образован и интеллектуально развит чем любой футболист. В виду скудности своих интеллектуальных познаний, футболисты вообще не осознают важности общения на государственном языке.
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 15.07.2021 01:36
    0
    а заголовок є типовим для московських видань))
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 15.07.2021 01:07
    0
    alefteev77, 15.07.2021 01:05
    Оригінал інтерв'ю тут, і він українською мовою https://www.youtube.com/watch?v=EUKMc0Hg1Yg
    -
    А чого Путін продублював свій лист українською мовою? Напевно, щоб його прочитала більша аудиторія.
    А навіщо було перекладати з мови оригіналу на російську мову, не зрозуміло...
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 15.07.2021 01:02
    0
    Чому ця видатна українська письменниця не дала інтерв'ю українською мовою? Якщо Довбик московіт, то вона тоді хто?
    Ссылка
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