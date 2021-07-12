Лобановский среди нас

Sport.ua представляет перевод интересного текста португальского портала Tribuna Expresso

  • 12.07.2021 17:07
  • 16473 просмотра
  • 42 комментария
Лобановский среди нас
© Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Лобановский

Когда Валерий Лобановский, смелый и своенравный левый вингер, помог киевскому «Динамо» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона СССР, его не очень обрадовали слова о том, что сбывшаяся мечта больше не является мечтой. На тот момент Лобановскому было всего 22 года.

Лобановский родился в Киеве в 1939 году, и в планах его трудовой деятельности на горизонте прослеживалась работа сантехником. Но фантастическая левая нога изменила все. Впрочем, вскоре пребывание футболиста в «Динамо» превратилось в настоящий ад, когда он по непонятным причинам начал конфликтовать с Виктором Масловым, явившим миру футбола тактическую революцию с 4-4-2 и тотальным прессингом. Молодой Валерий, которому нравилось возиться с мячом в ногах, видел развитие футбола по-своему.

История тактики: революция Виктора Маслова в Динамо и рождение прессинга

Он повесил бутсы на гвоздь в 29 лет и быстро получил приглашение стать главным тренером «Днепра», чтобы воплотить в жизнь некоторые идеи, зародившиеся в его блестящем уме. Главной из них, безусловно была та, которая олицетворяла принцип: коллектив всегда будет выше личности. «Днепр» повысился в классе с этим наставником и стал одним из лучших в советской лиге. Именно в это время Лобановский познакомился с Анатолием Зеленцовым – молодым академиком из института физических наук в Днепропетровске, вместе с которым изобрел впоследствии инновационный метод тренировок.

В 1973 году Лобановский вернулся в «Динамо», став главным тренером команды, и произведя революцию в советском, украинском и мировом футболе. Стиль игры киевлян был расчетливым, точным, быстрым, основанным на отменной физической готовности, с множеством контратак и подавляющим соперника прессингом, обычно в начале и в конце матчей. Также прослеживалось владение мячом со стороны защитников, которое, возможно, усыпляло соперника, а затем потрясало его же быстрой и жалящей атакой. Геометрия имела значение, игроки должны были знать, как действовать на каждом участке поля, который их касался. Ключевым аспектом было физическое состояние, поэтому футболисты часто говорили о тяжелейших тренировках Лобановского.

Аналитик Зеленцов поехал с Лобановским в Киев, и там произошла одна из величайших революций в футболе: появилась наука.

Вместе Лобановский и Зеленцов подготовили нескольких футболистов, разработали тесты с использованием технологий, рассчитали физические нагрузки – все, что было нужно для прогнозирования и контроля выступления игроков. В эпоху развития вычислительной техники в Советском Союзе компьютеры использовались для расчета площади поля, действий и скорости игроков, количества времени, которое они проводили на конкретном участке поля, а также того, как футболисты поддерживали друг друга, когда уходили с позиций, с мячом и без мяча. Лобановский, у которого уже был человек для обработки статистики, пошел дальше и хотел изучить влияние мяча на игру, он даже научно изучал знаменитый «сухой лист» Диди – блестящего хавбека сборной Бразилии 50-60-х годов минувшего столетия.

Добавим немного 2021 года в 70-тые.

«Если мы оглянемся назад, то увидим что-то совершенно новаторское. Для тренера забота о физическом аспекте, то есть о том, чтобы четко понимать, на что способен каждый конкретный футболист – это нечто революционное», - говорит португалец Жоэль Аморим, посвятивший немало времени изучению советского футбола. «Мы говорим о 70-х годах минувшего столетия. Это были фантастические перемены в футболе того времени. Лобановский понял, что у игроков есть физические ограничения, и они не могут выйти за рамки определенных уровней физических нагрузок».

Эта методика, подкрепленная хорошими возможностями клуба, а также железной дисциплиной, начала приносить трофеи. Много трофеев. В карьере Лобановского было несколько периодов, когда он возглавлял сборную СССР – например, он не сумел пройти квалификацию на Евро-1984, споткнувшись о Португалию из-за пенальти, которого не должно было быть, так как фол произошел за пределами штрафной площадки.

Разочарование от чемпионата мира 1986 года заставило советского тренера пойти другим путем в 1988-м. «После поражения от Бельгии Советский союз вылетел на ранней стадии плей-офф. В команде царила уверенность, что они способны выйти как минимум в финал. В этом были очень уверены, как футболисты, так и сам Лобановский», - говорит Аморим.

И продолжает: «На Евро-1988 базовой командой советской сборной стало киевское «Динамо», потому что Лобановский захотел окружить себя игроками, в которых он был более уверен и с которыми уже разработал игровые концепции. Ему было легче работать с командой, которая понимала все процессы – в конце концов, он переносил то, что было в киевском «Динамо», на советскую сборную. В составе, если не ошибаюсь, было семь-восемь игроков «Динамо» Киев. В той советской команде было легко увидеть влияние игроков украинского происхождения на советский футбол».

На чемпионате Европы в 1988 году сборная СССР дошла до финала с Нидерландами, где, несмотря на храбрую игру и давление на соперника, в итоге проиграла.

«Без сомнения, Лобановский – это человек, о котором вы обязательно услышите в Украине», - говорит Витор Северино, ассистент Луиша Каштру, который в течение двух последних лет был главным тренером донецкого «Шахтера» - клуба, в котором Лобановский завершил свою карьеру футболиста. «Это абсолютно уважаемая фигура, о которой украинцы всегда отзываются с огромной симпатией и, прежде всего, с гордостью. Говоря об украинском футболе, мы говорим о Лобановском. В центре города до сих пор находится легендарный стадион, носящий имя Лобановского со статуей Мастера у главного входа. На этом стадионе до сих пор проходят многие матчи украинской Премьер-лиги».

Северино добавляет: «Очень часто можно услышать такие выражения, как «Это было только во времена Лобановского» или «Лобановский уже говорил об этом». Это неизбежно ощущается в Украине. Его память очень уважаема всеми, вне зависимости от клубных симпатий».

Несмотря на важные достижения в Европе, Лобановский никогда не выигрывал ни Кубка европейских чемпионов, ни Лиги чемпионов. Тем не менее, он почувствовал немного славного европейского бриза, когда трижды добирался до полуфиналов этого турнира (в 1977, 1987 и 1999 годах), проиграв в каждом из них, в том числе и однажды португальскому «Порту».

Вот почему, когда «Милан» выиграл Лигу чемпионов в 2003 году, Андрей Шевченко приехал в Киев, чтобы показать главный приз европейского футбола (подобное он впоследствии сделал и с «Золотым мячом»). Увы, его наставник скончался в 2002 году.

Через несколько лет Шева объяснил свой поступок: «Лобановский – футбольный бог Украины, он самый важный человек, он – отец украинского футбола. Мы его называли «Генералом». Я был молод, когда повстречал его на своем пути. Моя игра тогда была очень эгоистичной. Лобановский объяснил каждому из нас, что значит работать в команде. Я сильно изменил свои взгляды на футбол. Это помогло нам понять, что с концентрацией, с волей и командным духом можно обыграть любого соперника, даже если он намного сильнее нас. Это повлияло на меня во многих отношениях: сперва это изменило мои взгляды на игру, а затем изменило и мое мышление, как личности. Лобановский был великим философом. Футбол был его жизнью. Фактически он умер на скамейке запасных во время матча. Он никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и я думаю, что это была самая сокровенная его мечта. Поэтому, когда я выиграл этот трофей, то привез кубок в Украину, на стадион «Динамо», к памятнику Лобановскому. Как один из его учеников и первый украинский футболист, выигравший Лигу чемпионов, я хотел воздать должное Валерию Васильевичу за все, что он для меня сделал».

Сегодня Андрей Шевченко – главный тренер сборной Украины, в составе которой на Евро-2020 было 10 футболистов киевского «Динамо». Выход в четвертьфинал турнира стал беспрецедентным достижением в истории футбола этой страны. Только восемь игроков из 26 в заявке не играют в Украине, что хорошо свидетельствует о качестве чемпионата и, как следствие, о том, какие трансформации там происходят. Нельзя забывать и о том, что Украина выиграла чемпионат мира U-20 в 2019 году.

Жоэль Аморим видит некоторое сходство в идеях игры Шевченко и его наставника: «Если мы посмотрим на «Динамо» 90-х, то увидим, как Лобановский сохранял оборонительный стиль игры с либеро. Но постепенно эта схема, которая была своего рода трансформацией 4-4-2, эволюционировала в 3-5-2. Здесь я нахожу некоторую параллель с Украиной Андрея Шевченко. Я вижу эту команду успешной при схеме 3-5-2, что очень напоминает мне «Динамо» конца 90-х, когда за киевлян еще играл Шевченко».

Поработавший в Украине Витор Северино, который имел опыт общения с Шевченко, также не удивлен достижению «сине-желтых» на Евро-2020.

«Шевченко очень спокойный человек и очень предан своей профессии. В «Шахтере» было нормально увидеть его присутствующим на командной тренировке, на стадионе или на сборах. У нас были регулярные контакты с некоторыми представителями тренерского штаба сборной Украины, и мы обменивались полезными идеями и информацией о футболистах. Обратная связь от игроков была очень позитивной – все из-за атмосферы, которая была создана в национальной команде и стиля руководства ей со стороны Шевченко. Несомненно, его заслуга в последних достижениях сборной Украины очень значительна», - говорит Северино.

И заключает: «Мы говорим о двух больших группах игроков с совершенно разными идеями ведения футбола в своих клубах – «Динамо» и «Шахтере». Но в национальной команде их объединяет главный тренер и его итальянские ассистенты, в том числе Мауро Тассотти. Все эти аспекты в совокупности с качеством футболистов, я думаю, внесли вклад в тактическую и стратегическую гибкость, которую демонстрирует сборная Украины. Я не был удивлен ни результатами, ни конкурентоспособностью этой команды. Думаю, что это очень хороший коллектив с высоким качеством и потенциалом на будущее».

В интервью изданию The Athletic в июне 2020 года Шевченко еще раз упомянул об огромном влиянии на него Валерия Лобановского: «Он был для меня больше чем учителем, он был, как второй отец. Я слушал его с открытым ртом. Работа с ним оказала на меня огромное влияние. Он был невероятным. Лобановский был очень дисциплинированным и умным человеком. Меня все интересовало, а у него все было основано на статистике. Математика никогда не лжет. Он опередил свое время 40 лет назад. Он пригласил ученых, создал модель и написал программу, которая давала ему точные данные о частоте сердечных сокращений, нагрузках и различных тестах».

За все уроки, идеи, примеры, вдохновение, за весь украинский футбол, который наполнил резервуар советской, а затем и украинской гордостью, за все достижения, геометрию, правила и научные данные, за все хорошие футбольные моменты и мечты, за свое невероятное наследие Валерий Лобановский присутствует среди нас в каждом матче, где играют украинские команды.

Перевод Алексея СЛИВЧЕНКО

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Источник — Tribuna Expresso

(47 голосов)

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Комментарии
    Володимир Дуць
    online
      Володимир Дуць, 14.07.2021 16:20
    0
    Blue Monday, 12.07.2021 21:54
    Откуда цитата? Не нашёл. Ту игру показывали в записи. И как мы с другом не старались, но какая то зараза в трамвае назвала счёт. Так что смотрели уныло, но внимательно. СССР засудили по полной! За уши притащили Бельгию в добавку. С тех пор я эту команду возненавидел навсегда...
    А, все ж таки, уважніше потрібно було дивитися, і Махарадзе менше слухать. Хоча... кожен бачить те, що хоче бачить.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 13.07.2021 17:49
    0
    Вот так нас видят со стороны... А наши диванные эксперты только осуждают. Действительно "нет пророка в своем отечестве"
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 13.07.2021 17:00
    +2
    ~ Viacheslav ~, 13.07.2021 01:15
    Интересная штука получается. Динамо оказывается всё время играло под допингом, но об этом почему то никто не знал, кроме этого умника
    может, он мочу на пробы у игроков брал и теперь единственный "посвященный"?
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 13.07.2021 01:15
    +1
    Sosed12345, 13.07.2021 01:09
    Давай факты или только трындеть умеешь?
    Интересная штука получается. Динамо оказывается всё время играло под допингом, но об этом почему то никто не знал, кроме этого умника
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 13.07.2021 01:09
    +2
    Владимир Копяк, 13.07.2021 00:35
    Все успехи Динамо под руководством Лобановского достигнуты при помощи допинга, который и обеспечивал сумашедшую физуху игроков. Плюс поставленная техника (не Лобановским,он брал уже готовых игроков из других команд) и мы имеем результат. Но какой ценой? Единици из той плеяды игроков доживали до 70 - ти, умирали от рака печени, почек, легких, желудка.Кто тогда знал, как прием допинга влияет на те или иные органы и чем это может закончится. УЕФА и ФИФА категлрически не хотели заниматься вопросами допинга, делая вид, что проблемы не существует. И давай не забывать, что Добановский поставил на поток стстему договорняков в советском а потом и в украинском футболе, он, кстати этого и не отрицал. Вот и добывались так еврокубки, чемпионства в Украине и призовые места на ЧЕ и ОИ.Но мошенника возвнли в ранг Героя Украины и сделали его иконой для последователей его "таланта"...
    Давай факты или только трындеть умеешь?
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 13.07.2021 01:06
    -1
    pike1, 12.07.2021 22:26
    Упыри вы, хотели чтобы одна из самых молодых сборных на ЧЕ, страны, где уже 7 лет война, политические разборки и на этом фоне упадок футбола играла на уровне Англии, Италии и Испании? Вы просто забыли куда прошла Германия, Португалия, Франция, Голландия, где все стабильно и в составе которых просто невероятный бум звезд
    Из за войны в стране, у наших футболистов дыхалки хватает на 20-25 минут и они как лохи весь матч в обороне сидят? Плохому танцору Фаберже мешает...
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    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 13.07.2021 00:59
    +2
    Владимир Копяк, 13.07.2021 00:35
    Все успехи Динамо под руководством Лобановского достигнуты при помощи допинга, который и обеспечивал сумашедшую физуху игроков. Плюс поставленная техника (не Лобановским,он брал уже готовых игроков из других команд) и мы имеем результат. Но какой ценой? Единици из той плеяды игроков доживали до 70 - ти, умирали от рака печени, почек, легких, желудка.Кто тогда знал, как прием допинга влияет на те или иные органы и чем это может закончится. УЕФА и ФИФА категлрически не хотели заниматься вопросами допинга, делая вид, что проблемы не существует. И давай не забывать, что Добановский поставил на поток стстему договорняков в советском а потом и в украинском футболе, он, кстати этого и не отрицал. Вот и добывались так еврокубки, чемпионства в Украине и призовые места на ЧЕ и ОИ.Но мошенника возвнли в ранг Героя Украины и сделали его иконой для последователей его "таланта"...
    Большего бреда мне читать не приходилось... Зачем ты это отрыгнул?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 13.07.2021 00:35
    -5
    Все успехи Динамо под руководством Лобановского достигнуты при помощи допинга, который и обеспечивал сумашедшую физуху игроков. Плюс поставленная техника (не Лобановским,он брал уже готовых игроков из других команд) и мы имеем результат. Но какой ценой? Единици из той плеяды игроков доживали до 70 - ти, умирали от рака печени, почек, легких, желудка.Кто тогда знал, как прием допинга влияет на те или иные органы и чем это может закончится. УЕФА и ФИФА категлрически не хотели заниматься вопросами допинга, делая вид, что проблемы не существует. И давай не забывать, что Добановский поставил на поток стстему договорняков в советском а потом и в украинском футболе, он, кстати этого и не отрицал. Вот и добывались так еврокубки, чемпионства в Украине и призовые места на ЧЕ и ОИ.Но мошенника возвнли в ранг Героя Украины и сделали его иконой для последователей его "таланта"...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.07.2021 23:40
    0
    pike1, 12.07.2021 23:24
    200 млн это дороже какой сборной, например? Финнов, России, Македонии, Турции, так они все с треском и вылетели, кто-то скажет нам повезло, да, не без этого, но а Англии не повезло быть в финале, а Италии? В каждой победе есть, в том числе и доля везения
    Россия 26 27,9 6 19,2 % 191,80 млн € 7,38 млн €
    Чехия Чехия 25 27,4 7 60,0 % 182,50 млн € 7,30 млн €
    Уэльс Уэльс 26 25,7 2 84,6 % 177,05 млн € 6,81 млн €
    Словакия Словакия 26 28,3 2 96,2 % 131,10 млн € 5,04 млн €
    Венгрия Венгрия 26 28,2 4 61,5 % 74,50 млн € 2,87 млн €
    Северная Македония Северная Македония 26 27,7 1 88,5 % 61,80 млн € 2,38 млн €
    Финляндия Финляндия 26 28,1
    Ссылка
    ppYu741111
    online
      ppYu741111, 12.07.2021 23:38
    +1
    Мир так и не понял кто научил
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 12.07.2021 23:24
    -1
    Alex86 1, 12.07.2021 22:31
    И как это все отражается если у нас состав игроков под 2ОО млн, что дороже многих, да и тренер живет явно не восточной Укр. и чемп существует и тд или у нас с учетом агрессии по отношению к стране автоматом параолимпийцами игроки стали?
    200 млн это дороже какой сборной, например? Финнов, России, Македонии, Турции, так они все с треском и вылетели, кто-то скажет нам повезло, да, не без этого, но а Англии не повезло быть в финале, а Италии? В каждой победе есть, в том числе и доля везения
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 12.07.2021 22:56
    +4
    руслан халитов, 12.07.2021 21:09
    Не это ты и.Д.Ио..Т. Потому что считаешо гавно нашей борной
    Твоя сборная проиграла датчанам 1:4
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 22:31
    +3
    pike1, 12.07.2021 22:26
    Упыри вы, хотели чтобы одна из самых молодых сборных на ЧЕ, страны, где уже 7 лет война, политические разборки и на этом фоне упадок футбола играла на уровне Англии, Италии и Испании? Вы просто забыли куда прошла Германия, Португалия, Франция, Голландия, где все стабильно и в составе которых просто невероятный бум звезд
    И как это все отражается если у нас состав игроков под 2ОО млн, что дороже многих, да и тренер живет явно не восточной Укр. и чемп существует и тд или у нас с учетом агрессии по отношению к стране автоматом параолимпийцами игроки стали?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 12.07.2021 22:28
    +1
    Вот так и живём в говне, потому что не ценим ничего и никого, люди с других стран больше ценят чем мы
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 12.07.2021 22:26
    -1
    Упыри вы, хотели чтобы одна из самых молодых сборных на ЧЕ, страны, где уже 7 лет война, политические разборки и на этом фоне упадок футбола играла на уровне Англии, Италии и Испании? Вы просто забыли куда прошла Германия, Португалия, Франция, Голландия, где все стабильно и в составе которых просто невероятный бум звезд
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 12.07.2021 22:21
    +1
    Какие же вы антиукраинцы, читаю и не могу поверить, одни пишут что ВВЛ партийный любимец, другие гонят на Шеву, который прославлял Украину, играя за ДК, а потом и за Милан и Челси, теерь тренерует сборную, впервые вывел сборную на ЧЕ вчистую выиграв группу, и сразу же добравшись до 1/4, а ещё была победа над Испанией, ничья с чемпионами мира, а главное кроме матчей на ЧЕ наша сборная играет достаточно современно и зрелищно, чего не было никогда раньше
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    Kherson384
    online
      Kherson384, 12.07.2021 22:07
    0
    Спасибо за статейку!
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    Blue Monday
    online
      Blue Monday, 12.07.2021 21:54
    0
    cooper, 12.07.2021 21:29
    «После погрома от Бельгии Советский союз вылетел на ранней стадии плей-офф...»
    Шта? 4:3 при двух сомнительных голах из оффсайда - это погром?
    Но, разочарование сильное было - реально та команда могла и выиграть Кубок.
    Откуда цитата? Не нашёл. Ту игру показывали в записи. И как мы с другом не старались, но какая то зараза в трамвае назвала счёт. Так что смотрели уныло, но внимательно. СССР засудили по полной! За уши притащили Бельгию в добавку. С тех пор я эту команду возненавидел навсегда...
    Ссылка
    Blue Monday
    online
      Blue Monday, 12.07.2021 21:47
    0
    Как вижу фото, так и вспоминаю май 2002. Игра Металлург Зп. - Динамо К., но на стадионе Торпедо. А там трибуны маленькие и близко к полю. У нас билеты были почти над скамейкой Динамо. Так что всё видели до последних секунд пребывания Васильевича не стадионе...(
    Схемы. Какие они сейчас, если по ходу игры всё перестраивается? Ромбы, румбы, фальшивые девятки и тп... Главное - результат на табло.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.07.2021 21:38
    +4
    Саша Яковенко, 12.07.2021 20:10
    я смотрел тогда все игры. После гола на 16 минуте (Рац) у сборной СССР три паса подряд не получалось сделать. весь матч на своей половине просидели. Отбивались из последних сил. В том числе и выносы в никуда. Так что та победа в начале турнира была скорее удачей, и вовсе не по делу. Слеудующий матч СССР играла против Ирландии, которая также в первом туре обыграла англичан. Ирландцы строго играли в обороне. У их ворот мало что получалось сделать. . Расписали ничию удобную для обеих команд. Ярко сыграли против Англии , которой в третьем туре уже ничего не светило и в полуфинале против Италии. Второй тайм против итальянцев стал настоящим откровением. Ну а финал против голландцев уже с середины первого тайма проигрывали и надо было идти вперёд. Поэтому , поярче сыграли чем стартовый матч, но никак не заслуживали победы.
    Благодарю за ваш комментарий.
    -
    Думаю много сил отдали с Италией в полуфинале + был на 1 день меньше для отдыха. Поэтому за 2 дня на финал не успели восстановиться. Голландия тогда топовая была. Куман, Гуллит, Ван Бастен, Райкард все были в лучшие свои годы. Пенальти Беланов не забил.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.07.2021 19:15
    +14
    Напомню, что на Евро-1988 команда Лобановского по ходу турнира, на котором играли 8 лучших сборных обыграла по делу: в группе супер Голландию и сильнейшую Англию. Заняли 1-е место в группе и вышли в полуфинал на звездную Италию, которую задавили прессингом 2-0.
    -
    Лобановским и его сборной аплодировала вся Европа. Многие топ-клубы хотели видеть ВВЛ главным тренером.
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    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 12.07.2021 18:04
    +14
    Лобановський, це Тренер Легенда, Метр своєї Справи, Геній необмежених футбольних ідей...
    Жаль, що не зміг виграти ані КЧ/ЛЧ, ані Золото ЧЄ, що було так близько.
    Жаль, що здоров'я і вічні нерви та хвилювання дали про себе знати, як на мою думку, дуже зарано...
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 12.07.2021 17:25
    +12
    Гарно написано, але порівнювати тренерів Лобановського і Шевченка якось не зовсім коректно, так як там пропасть між ними ...футбол Лобановського - це футбол для глядачів, і не має нічого спільного з тягомотиною Шевченка.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 12.07.2021 18:46
    +10
    Гений, 1 на млн на самом деле, увы но не осознали вовремя на сколько
    Ссылка
    cooper
    online
      cooper, 12.07.2021 21:29
    +9
    «После погрома от Бельгии Советский союз вылетел на ранней стадии плей-офф...»
    Шта? 4:3 при двух сомнительных голах из оффсайда - это погром?
    Но, разочарование сильное было - реально та команда могла и выиграть Кубок.
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    BekXanov
      BekXanov, 12.07.2021 20:16
    +6
    руслан халитов, 12.07.2021 20:10
    Твоя сборная -гавно. Чё теб не ясно?
    Мне всё понятно ты идиот.
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    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.07.2021 20:31
    +5
    István István, 12.07.2021 17:25
    Гарно написано, але порівнювати тренерів Лобановського і Шевченка якось не зовсім коректно, так як там пропасть між ними ...футбол Лобановського - це футбол для глядачів, і не має нічого спільного з тягомотиною Шевченка.
    Не то что некорректно, а просто смешно.
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    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 12.07.2021 20:10
    +5
    alefteev77, 12.07.2021 19:15
    Напомню, что на Евро-1988 команда Лобановского по ходу турнира, на котором играли 8 лучших сборных обыграла по делу: в группе супер Голландию и сильнейшую Англию. Заняли 1-е место в группе и вышли в полуфинал на звездную Италию, которую задавили прессингом 2-0.
    -
    Лобановским и его сборной аплодировала вся Европа. Многие топ-клубы хотели видеть ВВЛ главным тренером.
    я смотрел тогда все игры. После гола на 16 минуте (Рац) у сборной СССР три паса подряд не получалось сделать. весь матч на своей половине просидели. Отбивались из последних сил. В том числе и выносы в никуда. Так что та победа в начале турнира была скорее удачей, и вовсе не по делу. Слеудующий матч СССР играла против Ирландии, которая также в первом туре обыграла англичан. Ирландцы строго играли в обороне. У их ворот мало что получалось сделать. . Расписали ничию удобную для обеих команд. Ярко сыграли против Англии , которой в третьем туре уже ничего не светило и в полуфинале против Италии. Второй тайм против итальянцев стал настоящим откровением. Ну а финал против голландцев уже с середины первого тайма проигрывали и надо было идти вперёд. Поэтому , поярче сыграли чем стартовый матч, но никак не заслуживали победы.
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    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 12.07.2021 22:56
    +4
    руслан халитов, 12.07.2021 21:09
    Не это ты и.Д.Ио..Т. Потому что считаешо гавно нашей борной
    Твоя сборная проиграла датчанам 1:4
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 12.07.2021 21:38
    +4
    Саша Яковенко, 12.07.2021 20:10
    я смотрел тогда все игры. После гола на 16 минуте (Рац) у сборной СССР три паса подряд не получалось сделать. весь матч на своей половине просидели. Отбивались из последних сил. В том числе и выносы в никуда. Так что та победа в начале турнира была скорее удачей, и вовсе не по делу. Слеудующий матч СССР играла против Ирландии, которая также в первом туре обыграла англичан. Ирландцы строго играли в обороне. У их ворот мало что получалось сделать. . Расписали ничию удобную для обеих команд. Ярко сыграли против Англии , которой в третьем туре уже ничего не светило и в полуфинале против Италии. Второй тайм против итальянцев стал настоящим откровением. Ну а финал против голландцев уже с середины первого тайма проигрывали и надо было идти вперёд. Поэтому , поярче сыграли чем стартовый матч, но никак не заслуживали победы.
    Благодарю за ваш комментарий.
    -
    Думаю много сил отдали с Италией в полуфинале + был на 1 день меньше для отдыха. Поэтому за 2 дня на финал не успели восстановиться. Голландия тогда топовая была. Куман, Гуллит, Ван Бастен, Райкард все были в лучшие свои годы. Пенальти Беланов не забил.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 19:44
    +4
    alefteev77, 12.07.2021 19:15
    Напомню, что на Евро-1988 команда Лобановского по ходу турнира, на котором играли 8 лучших сборных обыграла по делу: в группе супер Голландию и сильнейшую Англию. Заняли 1-е место в группе и вышли в полуфинал на звездную Италию, которую задавили прессингом 2-0.
    -
    Лобановским и его сборной аплодировала вся Европа. Многие топ-клубы хотели видеть ВВЛ главным тренером.
    И не уж-то ни кто не ныл дескать игроки слабые или чемпионат?
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    BekXanov
      BekXanov, 12.07.2021 19:13
    +4
    RoNIkyo, 12.07.2021 18:54
    сильную сборную? Гм, а в чому це відчувається? УПЛ сильніший за Ла Лігу чи Серію А? Наші гравці грають в Європі? Ми можемо похизуватись гарними результатами наших клубів на КЧ чи КЄ? Ні!!! Нічого цього немає. Тому вибачте, але так, Шевченко - поганенький тренер, але сильно сумніваюсь, що навіть Лобановський з цього гівна міг би зробити цукерочку. 90% гравців збірної України після тренувань Лобановського виригали б свої нутрощі.
    Во первых это наша сборная, а не говно.Какая бы она не была это сборная и она наша.И хватит летать в облаках и строить илюзий.Во вторых я не говрил о супер результатах и задачах.Но мы уже проваливаем ЧМ и могли на много лучше подойти к ЧЕ. И этой сборной это вполне под силу.И да эта сборная имеет огромный потенциал.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 22:31
    +3
    pike1, 12.07.2021 22:26
    Упыри вы, хотели чтобы одна из самых молодых сборных на ЧЕ, страны, где уже 7 лет война, политические разборки и на этом фоне упадок футбола играла на уровне Англии, Италии и Испании? Вы просто забыли куда прошла Германия, Португалия, Франция, Голландия, где все стабильно и в составе которых просто невероятный бум звезд
    И как это все отражается если у нас состав игроков под 2ОО млн, что дороже многих, да и тренер живет явно не восточной Укр. и чемп существует и тд или у нас с учетом агрессии по отношению к стране автоматом параолимпийцами игроки стали?
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    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 12.07.2021 20:43
    +3
    Bolshoi, 12.07.2021 20:31
    Не то что некорректно, а просто смешно.
    Це не смішно а боляче.
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    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 12.07.2021 20:33
    +3
    alefteev77, 12.07.2021 19:15
    Напомню, что на Евро-1988 команда Лобановского по ходу турнира, на котором играли 8 лучших сборных обыграла по делу: в группе супер Голландию и сильнейшую Англию. Заняли 1-е место в группе и вышли в полуфинал на звездную Италию, которую задавили прессингом 2-0.
    -
    Лобановским и его сборной аплодировала вся Европа. Многие топ-клубы хотели видеть ВВЛ главным тренером.
    Да, были славные времена. Баджо бегал между нашими игроками как щенок.
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    BekXanov
      BekXanov, 12.07.2021 17:36
    +3
    Если бы нашу сборную возглавил реальный специалист результаты были бы совсем другие и позитивные.Шевченко всю свою работу строит по статистике и графикам.Ни одной своей мысли и задумки.Про обычную чуйку тренера вообще молчу.Лобан был не только теоретик он всё воплотил на практике и чуствовал когда нужны коррективы в игре.Шевченко по просто это не умеет.
    Я ещё после товарняка с Бахрейном понял что нам капец ,а его интервью только это подтвердило.Cборная для Шевченко была учёбой и эксперементом.И печаль в том что такую сильную сборную ему доверили.
    Шеве учиться и учиться может быть и будет с него толковый тренер но неда было делать это со сборной.
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    steelmaker
    online
      steelmaker, 13.07.2021 17:00
    +2
    ~ Viacheslav ~, 13.07.2021 01:15
    Интересная штука получается. Динамо оказывается всё время играло под допингом, но об этом почему то никто не знал, кроме этого умника
    может, он мочу на пробы у игроков брал и теперь единственный "посвященный"?
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    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 13.07.2021 01:09
    +2
    Владимир Копяк, 13.07.2021 00:35
    Все успехи Динамо под руководством Лобановского достигнуты при помощи допинга, который и обеспечивал сумашедшую физуху игроков. Плюс поставленная техника (не Лобановским,он брал уже готовых игроков из других команд) и мы имеем результат. Но какой ценой? Единици из той плеяды игроков доживали до 70 - ти, умирали от рака печени, почек, легких, желудка.Кто тогда знал, как прием допинга влияет на те или иные органы и чем это может закончится. УЕФА и ФИФА категлрически не хотели заниматься вопросами допинга, делая вид, что проблемы не существует. И давай не забывать, что Добановский поставил на поток стстему договорняков в советском а потом и в украинском футболе, он, кстати этого и не отрицал. Вот и добывались так еврокубки, чемпионства в Украине и призовые места на ЧЕ и ОИ.Но мошенника возвнли в ранг Героя Украины и сделали его иконой для последователей его "таланта"...
    Давай факты или только трындеть умеешь?
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 13.07.2021 00:59
    +2
    Владимир Копяк, 13.07.2021 00:35
    Все успехи Динамо под руководством Лобановского достигнуты при помощи допинга, который и обеспечивал сумашедшую физуху игроков. Плюс поставленная техника (не Лобановским,он брал уже готовых игроков из других команд) и мы имеем результат. Но какой ценой? Единици из той плеяды игроков доживали до 70 - ти, умирали от рака печени, почек, легких, желудка.Кто тогда знал, как прием допинга влияет на те или иные органы и чем это может закончится. УЕФА и ФИФА категлрически не хотели заниматься вопросами допинга, делая вид, что проблемы не существует. И давай не забывать, что Добановский поставил на поток стстему договорняков в советском а потом и в украинском футболе, он, кстати этого и не отрицал. Вот и добывались так еврокубки, чемпионства в Украине и призовые места на ЧЕ и ОИ.Но мошенника возвнли в ранг Героя Украины и сделали его иконой для последователей его "таланта"...
    Большего бреда мне читать не приходилось... Зачем ты это отрыгнул?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 12.07.2021 20:56
    +2
    Саша Яковенко, 12.07.2021 20:50
    вот тут вы не правы. статья заграничных специалистов.
    не усложняйте, а то еще по ссылке перейдут
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