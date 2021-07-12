Лобановский среди нас

Когда Валерий Лобановский, смелый и своенравный левый вингер, помог киевскому «Динамо» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона СССР, его не очень обрадовали слова о том, что сбывшаяся мечта больше не является мечтой. На тот момент Лобановскому было всего 22 года.

Лобановский родился в Киеве в 1939 году, и в планах его трудовой деятельности на горизонте прослеживалась работа сантехником. Но фантастическая левая нога изменила все. Впрочем, вскоре пребывание футболиста в «Динамо» превратилось в настоящий ад, когда он по непонятным причинам начал конфликтовать с Виктором Масловым, явившим миру футбола тактическую революцию с 4-4-2 и тотальным прессингом. Молодой Валерий, которому нравилось возиться с мячом в ногах, видел развитие футбола по-своему.

История тактики: революция Виктора Маслова в Динамо и рождение прессинга

Он повесил бутсы на гвоздь в 29 лет и быстро получил приглашение стать главным тренером «Днепра», чтобы воплотить в жизнь некоторые идеи, зародившиеся в его блестящем уме. Главной из них, безусловно была та, которая олицетворяла принцип: коллектив всегда будет выше личности. «Днепр» повысился в классе с этим наставником и стал одним из лучших в советской лиге. Именно в это время Лобановский познакомился с Анатолием Зеленцовым – молодым академиком из института физических наук в Днепропетровске, вместе с которым изобрел впоследствии инновационный метод тренировок.

В 1973 году Лобановский вернулся в «Динамо», став главным тренером команды, и произведя революцию в советском, украинском и мировом футболе. Стиль игры киевлян был расчетливым, точным, быстрым, основанным на отменной физической готовности, с множеством контратак и подавляющим соперника прессингом, обычно в начале и в конце матчей. Также прослеживалось владение мячом со стороны защитников, которое, возможно, усыпляло соперника, а затем потрясало его же быстрой и жалящей атакой. Геометрия имела значение, игроки должны были знать, как действовать на каждом участке поля, который их касался. Ключевым аспектом было физическое состояние, поэтому футболисты часто говорили о тяжелейших тренировках Лобановского.

Аналитик Зеленцов поехал с Лобановским в Киев, и там произошла одна из величайших революций в футболе: появилась наука.

Вместе Лобановский и Зеленцов подготовили нескольких футболистов, разработали тесты с использованием технологий, рассчитали физические нагрузки – все, что было нужно для прогнозирования и контроля выступления игроков. В эпоху развития вычислительной техники в Советском Союзе компьютеры использовались для расчета площади поля, действий и скорости игроков, количества времени, которое они проводили на конкретном участке поля, а также того, как футболисты поддерживали друг друга, когда уходили с позиций, с мячом и без мяча. Лобановский, у которого уже был человек для обработки статистики, пошел дальше и хотел изучить влияние мяча на игру, он даже научно изучал знаменитый «сухой лист» Диди – блестящего хавбека сборной Бразилии 50-60-х годов минувшего столетия.

Добавим немного 2021 года в 70-тые.

«Если мы оглянемся назад, то увидим что-то совершенно новаторское. Для тренера забота о физическом аспекте, то есть о том, чтобы четко понимать, на что способен каждый конкретный футболист – это нечто революционное», - говорит португалец Жоэль Аморим, посвятивший немало времени изучению советского футбола. «Мы говорим о 70-х годах минувшего столетия. Это были фантастические перемены в футболе того времени. Лобановский понял, что у игроков есть физические ограничения, и они не могут выйти за рамки определенных уровней физических нагрузок».

Эта методика, подкрепленная хорошими возможностями клуба, а также железной дисциплиной, начала приносить трофеи. Много трофеев. В карьере Лобановского было несколько периодов, когда он возглавлял сборную СССР – например, он не сумел пройти квалификацию на Евро-1984, споткнувшись о Португалию из-за пенальти, которого не должно было быть, так как фол произошел за пределами штрафной площадки.

Разочарование от чемпионата мира 1986 года заставило советского тренера пойти другим путем в 1988-м. «После поражения от Бельгии Советский союз вылетел на ранней стадии плей-офф. В команде царила уверенность, что они способны выйти как минимум в финал. В этом были очень уверены, как футболисты, так и сам Лобановский», - говорит Аморим.

И продолжает: «На Евро-1988 базовой командой советской сборной стало киевское «Динамо», потому что Лобановский захотел окружить себя игроками, в которых он был более уверен и с которыми уже разработал игровые концепции. Ему было легче работать с командой, которая понимала все процессы – в конце концов, он переносил то, что было в киевском «Динамо», на советскую сборную. В составе, если не ошибаюсь, было семь-восемь игроков «Динамо» Киев. В той советской команде было легко увидеть влияние игроков украинского происхождения на советский футбол».

На чемпионате Европы в 1988 году сборная СССР дошла до финала с Нидерландами, где, несмотря на храбрую игру и давление на соперника, в итоге проиграла.

«Без сомнения, Лобановский – это человек, о котором вы обязательно услышите в Украине», - говорит Витор Северино, ассистент Луиша Каштру, который в течение двух последних лет был главным тренером донецкого «Шахтера» - клуба, в котором Лобановский завершил свою карьеру футболиста. «Это абсолютно уважаемая фигура, о которой украинцы всегда отзываются с огромной симпатией и, прежде всего, с гордостью. Говоря об украинском футболе, мы говорим о Лобановском. В центре города до сих пор находится легендарный стадион, носящий имя Лобановского со статуей Мастера у главного входа. На этом стадионе до сих пор проходят многие матчи украинской Премьер-лиги».

Северино добавляет: «Очень часто можно услышать такие выражения, как «Это было только во времена Лобановского» или «Лобановский уже говорил об этом». Это неизбежно ощущается в Украине. Его память очень уважаема всеми, вне зависимости от клубных симпатий».

Несмотря на важные достижения в Европе, Лобановский никогда не выигрывал ни Кубка европейских чемпионов, ни Лиги чемпионов. Тем не менее, он почувствовал немного славного европейского бриза, когда трижды добирался до полуфиналов этого турнира (в 1977, 1987 и 1999 годах), проиграв в каждом из них, в том числе и однажды португальскому «Порту».

Вот почему, когда «Милан» выиграл Лигу чемпионов в 2003 году, Андрей Шевченко приехал в Киев, чтобы показать главный приз европейского футбола (подобное он впоследствии сделал и с «Золотым мячом»). Увы, его наставник скончался в 2002 году.

Через несколько лет Шева объяснил свой поступок: «Лобановский – футбольный бог Украины, он самый важный человек, он – отец украинского футбола. Мы его называли «Генералом». Я был молод, когда повстречал его на своем пути. Моя игра тогда была очень эгоистичной. Лобановский объяснил каждому из нас, что значит работать в команде. Я сильно изменил свои взгляды на футбол. Это помогло нам понять, что с концентрацией, с волей и командным духом можно обыграть любого соперника, даже если он намного сильнее нас. Это повлияло на меня во многих отношениях: сперва это изменило мои взгляды на игру, а затем изменило и мое мышление, как личности. Лобановский был великим философом. Футбол был его жизнью. Фактически он умер на скамейке запасных во время матча. Он никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и я думаю, что это была самая сокровенная его мечта. Поэтому, когда я выиграл этот трофей, то привез кубок в Украину, на стадион «Динамо», к памятнику Лобановскому. Как один из его учеников и первый украинский футболист, выигравший Лигу чемпионов, я хотел воздать должное Валерию Васильевичу за все, что он для меня сделал».

Сегодня Андрей Шевченко – главный тренер сборной Украины, в составе которой на Евро-2020 было 10 футболистов киевского «Динамо». Выход в четвертьфинал турнира стал беспрецедентным достижением в истории футбола этой страны. Только восемь игроков из 26 в заявке не играют в Украине, что хорошо свидетельствует о качестве чемпионата и, как следствие, о том, какие трансформации там происходят. Нельзя забывать и о том, что Украина выиграла чемпионат мира U-20 в 2019 году.

Жоэль Аморим видит некоторое сходство в идеях игры Шевченко и его наставника: «Если мы посмотрим на «Динамо» 90-х, то увидим, как Лобановский сохранял оборонительный стиль игры с либеро. Но постепенно эта схема, которая была своего рода трансформацией 4-4-2, эволюционировала в 3-5-2. Здесь я нахожу некоторую параллель с Украиной Андрея Шевченко. Я вижу эту команду успешной при схеме 3-5-2, что очень напоминает мне «Динамо» конца 90-х, когда за киевлян еще играл Шевченко».

Поработавший в Украине Витор Северино, который имел опыт общения с Шевченко, также не удивлен достижению «сине-желтых» на Евро-2020.

«Шевченко очень спокойный человек и очень предан своей профессии. В «Шахтере» было нормально увидеть его присутствующим на командной тренировке, на стадионе или на сборах. У нас были регулярные контакты с некоторыми представителями тренерского штаба сборной Украины, и мы обменивались полезными идеями и информацией о футболистах. Обратная связь от игроков была очень позитивной – все из-за атмосферы, которая была создана в национальной команде и стиля руководства ей со стороны Шевченко. Несомненно, его заслуга в последних достижениях сборной Украины очень значительна», - говорит Северино.

И заключает: «Мы говорим о двух больших группах игроков с совершенно разными идеями ведения футбола в своих клубах – «Динамо» и «Шахтере». Но в национальной команде их объединяет главный тренер и его итальянские ассистенты, в том числе Мауро Тассотти. Все эти аспекты в совокупности с качеством футболистов, я думаю, внесли вклад в тактическую и стратегическую гибкость, которую демонстрирует сборная Украины. Я не был удивлен ни результатами, ни конкурентоспособностью этой команды. Думаю, что это очень хороший коллектив с высоким качеством и потенциалом на будущее».

В интервью изданию The Athletic в июне 2020 года Шевченко еще раз упомянул об огромном влиянии на него Валерия Лобановского: «Он был для меня больше чем учителем, он был, как второй отец. Я слушал его с открытым ртом. Работа с ним оказала на меня огромное влияние. Он был невероятным. Лобановский был очень дисциплинированным и умным человеком. Меня все интересовало, а у него все было основано на статистике. Математика никогда не лжет. Он опередил свое время 40 лет назад. Он пригласил ученых, создал модель и написал программу, которая давала ему точные данные о частоте сердечных сокращений, нагрузках и различных тестах».

За все уроки, идеи, примеры, вдохновение, за весь украинский футбол, который наполнил резервуар советской, а затем и украинской гордостью, за все достижения, геометрию, правила и научные данные, за все хорошие футбольные моменты и мечты, за свое невероятное наследие Валерий Лобановский присутствует среди нас в каждом матче, где играют украинские команды.

Перевод Алексея СЛИВЧЕНКО