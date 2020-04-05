История тактики: революция Виктора Маслова в Динамо и рождение прессинга

Весной 2019 года авторитетное французское издание France Football составило свою версию рейтинга «50 лучших тренеров в истории футбола». В нем нашлось место всего лишь для двух представителей советского и постсоветского пространства – Валерия Лобановского, занявшего 6 строчку, и Виктора Маслова, ставшего 23-м.

Несмотря на то, что Виктор Маслов за свою тренерскую карьеру выиграл не так много знаковых трофеев (самые важные – четыре титула чемпиона СССР, три из которых были добыты с киевским «Динамо» с 1966 по 1968 годы), однако он, по явно непредвзятой, как для оценки отечественного футбола, позиции аналитиков France Football оказался выше в рейтинге, чем такие персоны, как Юпп Хайнкес (25 место), Юрген Клопп (27), Диего Симеоне (31), Арсен Венгер (32), Висенте Дель Боске (33) и Мирча Луческу (41).

Очевидно, Маслов получил признание из-за революционных для своего периода взглядов на развитие футбола. Неслучайно этого специалиста многие современные историки футбола называют одним из отцов прессинга, что легло в основу рождения тактики «тотального футбола». Мнение некоторых аналитиков кажется особенно интересным, а потому предлагаем вам ознакомиться с материалом итальянского журналиста Луки Миссори (ниже приведен адаптированный на русский язык перевод).

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Виктор Маслов подарил миру одно из тактических нововведений, которое стало своеобразным водоразделом между традиционным и современным футболом. Его концепция организованного командного давления на соперника изменила то, какой сегодня мы видим игру, причем настолько, что если посмотреть матчи 50-60-летней давности, то нам может показаться, что на поле все происходит словно в замедленной съемке. Прессинг в европейском футболе распространился благодаря работе великих тренеров, таких как Ринус Михелс в «Аяксе», Арриго Сакки в «Милане» и Грэм Тейлор в «Уотфорде». Ни один из них, однако, не может считаться изобретателем прессинга. Его отцом стал советский специалист, неизвестный многим в Европе до падения Берлинской стены, - Виктор Маслов.

Нежный командир

Маслов родился в Москве в апреле 1910 года и сделал отличную карьеру в качестве полузащитника местного «Торпедо». С активным футболом Виктор попрощался в 1942 году, а тренерскую карьеру начал сразу после завершения Второй мировой войны – в 1945-м в рядах все того же московского «Торпедо», которое спустя 15 лет привел к первому в истории команды титулу чемпиона СССР. В 1964 году Виктор Маслов перебрался в Киев, где возглавил местное «Динамо», и где его идеи нашли плодородную почву для воплощения в жизнь.

Маслов был особенным персонажем, очень сильным, но в то же время необычайно чутким и человечным по отношению к своим футболистам. Он культивировал и проницательно использовал свою связь с партийным руководством, курировавшим спорт в республике, что позволяло привлекать в «Динамо» лучших футболистов Украины, соблазняя их хорошими окладами и льготами разных видов, которые только могли быть предложены на то время в советском государстве.

При этом со своими подопечными тренер никогда не вел себя чересчур авторитарно. Действительно, он был открыт для диалога и поиска компромиссных вариантов до такой степени, что иногда позволял игрокам что-то решать за себя. Аркадий Галинский, один из самых известных спортивных журналистов того времени, вспоминал, что однажды во время игры московского «Торпедо» Виктор Маслов решил произвести замену, но игрок, которого тренер пожелал заменить (им был форвард и капитан команды Валентин Иванов) категорически отказался покинуть поле. Маслов и глазом не моргнул, дав указание закончившему разминку и успевшему снять спортивный костюм запасному вновь сесть на скамью. Галинский был потрясен этим эпизодом и подумал, что это яркая иллюстрация неспособности тренера заслужить авторитет среди своих же футболистов. На самом деле все было наоборот: Маслов любил, когда его идеи кто-то подвергал сомнениям, что приводило к определенному противостоянию тренера с футболистами. Перед матчами он нередко звонил наиболее авторитетным членам команды, чтобы спросить их мнение о тактике, которую он выбрал на игру.

Столь крайняя эмпатия и такой уровень взаимного доверия со своими футболистами позволили Маслову заложить основы революционной игровой системы не только для своей страны, но и для всей Европы. Благодаря Гавриилу Качалину, тренеру советской сборной тех времен, футбол в СССР уже в 50-60-х годах знал и активно пользовался тактикой 4-2-4. Однако тренер киевского «Динамо» решил пойти дальше. Подобно наставнику английской сборной Альфу Рамсею, который выиграл чемпионат мира в 1966 году, Маслов первым отступил от ставки на фланговую игру в 4-2-4, видоизменив тактику Рамсея, и построив первые 4-4-2 в истории футбола, где два центральных полузащитника играли не горизонтально в линию, а вертикально – один перед другим. Таким образом, достигался эффект, когда один центрхав помогал обороне, а другой был более выдвинут вперед и действовал на уровне с фланговыми полузащитниками, которых ныне принято называть вингерами.

На алтарь этой игровой схемы были принесены в жертву несколько игроков, причем некоторые из них были невероятно талантливы, но они, по словам Маслова, оказались не способны адаптироваться к новым требованиям. Самым ярким из них был Валерий Лобановский, который, по иронии судьбы, став тренером, перенял идеи Маслова, активно используя научный подход в организации работы.

Человек в зоне

Помимо игровой системы, настоящим нововведением Маслова была разметка поля на зоны. Советские тренеры, в том числе и Николай Морозов, работавший главным тренером сборной СССР с 1964 по 1966 годы, безуспешно пытались пройти этот путь, но затем отказались от него. Для Маслова, однако, подобный акцент стал лучшим способом для организации защиты, и, прежде всего, это был идеальный инструмент для достижения численного превосходства на каждом участке поля. Двумя ключевыми игроками, на которых Маслов в большей степени возложил воплощение в жизнь этой стратегии, стали Андрей Биба и Василий Турянчик.

Биба являлся своего рода плеймейкером, отвечая за взаимосвязь с нападающими, и был единственным игроком на поле в составе «Динамо», которому Маслов предоставлял карт-бланш на своей тактической шахматной доске, делая ставку на самодисциплину футболиста и всецело ей доверяя. Турянчик, наоборот, выполнял функции сдерживающего полузащитника, являясь своеобразным щитом для линии обороны и действуя связующим звеном между ей и средней линией. Он сыграл очень важную роль в применении игровой модели, основанной на прессинге, и, вероятно, без него Маслов не смог бы полностью реализовать свои революционные идеи.

Результаты пришли не сразу, но когда они появились, то были потрясающими. После завершения первого сезона на шестом месте и второго – на второй строчке, затем киевское «Динамо» Маслова выиграло три чемпионата кряду, оставаясь лучшей командой страны с 1966 по 1968 годы. За три сезона команда из столицы Украины сыграла 110 матчей в чемпионате, пропустив в них всего-навсего 53 гола, и доминируя в большинстве поединков.

До киевского «Динамо» Виктора Маслова ни в одной команде футболист не был способен сочетать по нескольку функций одновременно, ни одна команда в целом не пыталась защищаться и быстро контратаковать, используя пространство и организованно занимая зоны вместо того, чтобы метаться и накрывать отдельных футболистов соперника. Фактически 4-4-2 у Маслова были только на бумаге: на самом же деле футболисты «Динамо» могли свободно обмениваться позициями на поле, чтобы выполнять задачи друг друга вне зависимости от зоны, в которой они находились. Это был тотальный футбол, воплощенный в жизнь до тактики того самого «тотального футбола», которую все мы прекрасно узнали впоследствии благодаря Йохану Кройфу и Ринулсу Михелсу в «Аяксе» и сборной Нидерландов.

Все, что приходило в голову Маслову, со временем удалось блестяще реализовать Валерию Лобановскому, который применил в футболе свой научный подход. И последняя ремарка: изначально различие между прессингом и давлением было в том, что прессинг считался командным движением, а давление – индивидуальной инициативой футболиста. Однако теперь техническое определение основано на цели этой тактики: если прессинг имеет целью восстановить владение мячом, то давление состоит в том, чтобы препятствовать вертикальным линиям прохода и мешать сопернику продвигать мяч.