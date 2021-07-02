Когда играет Костюк? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 3-е июля

Третьего июля продолжатся матчи с участием украинок на Уимблдоне.



В субботу на корты выйдут три представительницы нашей страны.



Корт №10 (второй запуск, 14:30*)

Второй круг. Людмила Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) - Эйша Мухаммад/Джессика Пегула (США) [14]



Корт №15 (третий запуск, 16:00*)

Второй круг. Марта Костюк/Алена Остапенко (Украина/Латвия) - Шарон Фишман/Джулиана Олмос (Канада/Мексика) [9]



Корт №5 (четвертый запуск, 17:30*)

Первый круг. Надежда Киченок/Айсам-уль-Хак Куреши (Украина/Пакистан) - Анастасия Павлюченкова/Александр Бублик (Россия/Казахстан)

* ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ