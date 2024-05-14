WTA14 мая 2024, 17:18 | Обновлено 14 мая 2024, 17:22
146
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Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный полуфинал в Риме
Людмила и Алена проиграли итальянскому дуэту
14 мая 2024, 17:18 | Обновлено 14 мая 2024, 17:22
146
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Украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла пробиться в полуфинал на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в парном разряде.
В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под шестым номером, уступили итальянской паре Сара Эррани / Жасмин Паолини.
Рим. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сара Эррани / Жасмин Паолини – 3:6, 7:5, 5-10
В полуфинале итальянки сыграют против восьмого сеяного тандема из США Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.
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