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WTA
14 мая 2024, 17:18 | Обновлено 14 мая 2024, 17:22
146
0

Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный полуфинал в Риме

Людмила и Алена проиграли итальянскому дуэту

14 мая 2024, 17:18 | Обновлено 14 мая 2024, 17:22
146
0
Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный полуфинал в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла пробиться в полуфинал на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под шестым номером, уступили итальянской паре Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Рим. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сара Эррани / Жасмин Паолини – 3:6, 7:5, 5-10

В полуфинале итальянки сыграют против восьмого сеяного тандема из США Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.

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Сара Эррани Людмила Киченок WTA Рим смотреть онлайн Алена Остапенко Жасмин Паолини
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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