Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный полуфинал в Риме

Украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла пробиться в полуфинал на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под шестым номером, уступили итальянской паре Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Рим. 1/4 финала парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сара Эррани / Жасмин Паолини – 3:6, 7:5, 5-10

В полуфинале итальянки сыграют против восьмого сеяного тандема из США Кэролайн Доулхайд / Дезире Кравчик.