Костюк и Остапенко снялись с парного матча на Уимблдоне

Украинка и латвийка не выйдут на встречу второго круга

  • 03.07.2021 11:56
  • 979 просмотров
  • 7 комментариев
Костюк и Остапенко снялись с парного матча на Уимблдоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк и латвийка Алена Остапенко снялись с парного матча на Уимблдоне.
 
Украинско-латвийская пара точно не сыграет против девятых сеяных Шарон Фишман и Джулианы Олмос (Канада/Мексика).
 
Ранее Костюк завершила соревнования в одиночном разряде, но пробилась во второй круг микста и пары.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    terhoha
    online
      terhoha, 03.07.2021 12:55
    +2
    Дитячий садочок. Молода група.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.07.2021 12:25
    +1
    Оськє треба проходити дали в нормальному турнирі, а ці пари нікого не цікавлять
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 03.07.2021 12:21
    +1
    В міксті Марта також проявляла наявність травми, так що, я думаю таки Марта знялась.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 03.07.2021 12:17
    0
    Скорее всего, на этом настояла латвийка Остапенко: хочет сосредоточиться на " одиночке" на Уиме...
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.07.2021 12:08
    +4
    dimando560, 03.07.2021 12:01
    Нічого дивного. Остапенко сьогодні змагатиметься за вихід до 4 раунду, тому вирішила зосередитись на одиночному розряді.
    Рискну предположить, что снялись по здоровью Марты. Видел начало их матча. У Марты тайп на ноге, плюс с ее слов проблемы с плечом. Где-то в четвертом гейме она опять очень страшновато упала, очень похоже что подвернула ногу.... В общем, мне бы очень хотелось посмотреть Марту по настоящему в паре с такой сильной напарницей, но главное здоровье, конечно.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.07.2021 12:01
    +3
    Здоровья Марте!
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 03.07.2021 12:01
    +3
    Нічого дивного. Остапенко сьогодні змагатиметься за вихід до 4 раунду, тому вирішила зосередитись на одиночному розряді.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.07.2021 12:08
    +4
    dimando560, 03.07.2021 12:01
    Нічого дивного. Остапенко сьогодні змагатиметься за вихід до 4 раунду, тому вирішила зосередитись на одиночному розряді.
    Рискну предположить, что снялись по здоровью Марты. Видел начало их матча. У Марты тайп на ноге, плюс с ее слов проблемы с плечом. Где-то в четвертом гейме она опять очень страшновато упала, очень похоже что подвернула ногу.... В общем, мне бы очень хотелось посмотреть Марту по настоящему в паре с такой сильной напарницей, но главное здоровье, конечно.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 03.07.2021 12:01
    +3
    Здоровья Марте!
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 03.07.2021 12:01
    +3
    Нічого дивного. Остапенко сьогодні змагатиметься за вихід до 4 раунду, тому вирішила зосередитись на одиночному розряді.
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 03.07.2021 12:55
    +2
    Дитячий садочок. Молода група.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.07.2021 12:25
    +1
    Оськє треба проходити дали в нормальному турнирі, а ці пари нікого не цікавлять
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 03.07.2021 12:21
    +1
    В міксті Марта також проявляла наявність травми, так що, я думаю таки Марта знялась.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 03.07.2021 12:17
    0
    Скорее всего, на этом настояла латвийка Остапенко: хочет сосредоточиться на " одиночке" на Уиме...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности