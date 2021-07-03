Костюк и Остапенко снялись с парного матча на Уимблдоне

Украинка Марта Костюк и латвийка Алена Остапенко снялись с парного матча на Уимблдоне.
Украинско-латвийская пара точно не сыграет против девятых сеяных Шарон Фишман и Джулианы Олмос (Канада/Мексика).
Ранее Костюк завершила соревнования в одиночном разряде, но пробилась во второй круг микста и пары.
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Источник — Sport.ua
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