Уимблдон. Костюк стартовала с победы в паре

Сегодня Марта Костюк с победы стартовала в парном разряде Уимблдона-2021. Украинка вместе с Еленой Остапенко в двух сетах обыграли Белинду Бенчич и Софию Кенин. Матч продолжался 1 час и 10 минут.

1-й раунд

Марта Костюк/Елена Остапенко – Белинда Бенчич/София Кенин – 6:3, 6:4

Во втором раунде Костюк и Остапенко сыграют с девятым сеяным дуэтом Шэрон Фичмен/Джулиана Олмос. Ранее Костюк вылетела с Уимблдона-2021 в одиночном разряде во втором раунде от Анастасии Севастовой.