Уимблдон. Костюк стартовала с победы в паре

Украинка вместе с Еленой Остапенко идут дальше

  • 02.07.2021 19:27
  • 682 просмотра
  • 2 комментария
Уимблдон. Костюк стартовала с победы в паре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Сегодня Марта Костюк с победы стартовала в парном разряде Уимблдона-2021. Украинка вместе с Еленой Остапенко в двух сетах обыграли Белинду Бенчич и Софию Кенин. Матч продолжался 1 час и 10 минут.

1-й раунд

Марта Костюк/Елена Остапенко – Белинда Бенчич/София Кенин – 6:3, 6:4

Во втором раунде Костюк и Остапенко сыграют с девятым сеяным дуэтом Шэрон Фичмен/Джулиана Олмос. Ранее Костюк вылетела с Уимблдона-2021 в одиночном разряде во втором раунде от Анастасии Севастовой.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 02.07.2021 19:52
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    вот что значит перед москалём булки раздвигать...тварь
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 02.07.2021 19:39
    +3
    Марту з перемогою. Дивився частину гри. Як на мене Марта гарно грала, біля сітки гра покращилася.
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 02.07.2021 19:39
    +3
    Марту з перемогою. Дивився частину гри. Як на мене Марта гарно грала, біля сітки гра покращилася.
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