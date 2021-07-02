Уимблдон. Костюк стартовала с победы в паре

Сегодня Марта Костюк с победы стартовала в парном разряде Уимблдона-2021. Украинка вместе с Еленой Остапенко в двух сетах обыграли Белинду Бенчич и Софию Кенин. Матч продолжался 1 час и 10 минут.
1-й раунд
Марта Костюк/Елена Остапенко – Белинда Бенчич/София Кенин – 6:3, 6:4
Во втором раунде Костюк и Остапенко сыграют с девятым сеяным дуэтом Шэрон Фичмен/Джулиана Олмос. Ранее Костюк вылетела с Уимблдона-2021 в одиночном разряде во втором раунде от Анастасии Севастовой.
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Источник — Sport.ua
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