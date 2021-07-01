Реванш не взят. Костюк уступила Севастовой и на Уимблдоне

Украинка проиграла латвийке третий матч в этом сезоне

  • 01.07.2021 16:06
  • 2902 просмотра
  • 20 комментариев
Реванш не взят. Костюк уступила Севастовой и на Уимблдоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№70 WTA) завершила выступление в одиночном разряде Уимблдона.
 
В матче второго круга 19-летняя украинка проиграла Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA). 

Уимблдон. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:1, 4:6, 3:6

Марта уничтожила соперницу на приеме в первом сете, но дальше дело не пошло. Костюк слишком много ошибалась, а Севастова хорошо держала мяч в игре. 
 
Во второй партии латвийка лидировала с брейком, но Марте титаническими усилиями удалось сравнять счет на четырех. К сожалению, дожать Анастасию не удалось. За счет опыта Севастова подобрала ключи к игре Костюк и выиграла 8 из 11 последующих геймов.
 
В этом матче Марта не было фавориткой и все понимали, что шансы на победу не слишком высокие. Пока что украинка не имеет большого опыта выступлений на травяных покрытиях, без этого побеждать опытных, пусть даже не топовых соперниц, невозможно. Рецепт успеха заключается в том, что нужно продолжать играть, результат придет со временем.

В личных встречах счет стал 3:1 в пользу латвийки. В этом году Севастова обыгрывала Костюк в Истборне и в Мадриде.

В третьем круге Анастасия сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№17 WTA).

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    dimando560
    online
      dimando560, 01.07.2021 17:14
    0
    Не может ли быть, что Марта подвернула ногу, когда упала, и уже хуже игра пошла?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.07.2021 17:12
    0
    Oleksandr Kelym, 01.07.2021 17:01
    Для того, щоб розвивати тенісний інтелект треба доброго тренера - не маму ! Щоб і накричати міг, і присоромити, і натиснути якщо треба!
    Але коли хтось із наших виграє перший сет 6:1 - я жду біди, і як правило вона приходить... Чистісінька психологія, а психологічна стійкість - це основа одиночних видів спорту !
    І тут це видно: перший сет виграла 6:1 - і розслабилася... на далі зібратися не змогла...
    Угу..... Давай Бричека вернем.... В интервью Марта, наверное, о нем говорила, что он на нее кричал))) То-то результаты у Марты тогда были просто фантастическими)))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 01.07.2021 17:12
    0
    Стає зрозуміло, що Марта грає на харді і трохи грунті. Для підступної трави недостатньо досвіду.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.07.2021 17:11
    +1
    Ekvato, 01.07.2021 16:35
    А ще мені здається, що трава, то, явно, не для Марти покриття. Можливо, з набуттям досвіду зуміє переключитася і на траву, та поки все ж таки грунт і, особливо, хард їй ближче. На грунті вона мені навіть більше сподобалося. І ще боюся, щоб не поновилася зіркова хвороба і шапкозакидання, бо щось вона дуже самовпевнено говорила після вильоту від Свьонтек
    А мне наоборот этот проигранный матч дал уверенности, что Марта вполне может быть успешна на траве. Первый сет вообще был практически идеальным травяным теннисом. Марта не увлекалась спином, все в меру. Отлично двигалась, шла успешно к сетке, варьировала ритм, сбивала соперницу... Слайсы - любо-дорого посмотреть. Дропы - вообще бомба. В общем, по сравнению с первым мной просмотренным матчем Марты на траве (Бенгл) - просто небо и земля. Потом игра разладилась, но первый сет внушает позитив. В общем, я отказываюсь от своего уверенного прогноза не так давно, что первый шлем Марта возьмет не на Уиме)) Все может быть
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 01.07.2021 17:01
    -1
    Для того, щоб розвивати тенісний інтелект треба доброго тренера - не маму ! Щоб і накричати міг, і присоромити, і натиснути якщо треба!
    Але коли хтось із наших виграє перший сет 6:1 - я жду біди, і як правило вона приходить... Чистісінька психологія, а психологічна стійкість - це основа одиночних видів спорту !
    І тут це видно: перший сет виграла 6:1 - і розслабилася... на далі зібратися не змогла...
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 01.07.2021 17:01
    +3
    Масса простых невынужденных в ключевых розыгрышах и геймах во 2-3м все испортили , с хладнокровием лучше чем раньше, но хуже чем надо. Пока гормоны не станут как у питона не видать принцессе трона.
    Ссылка
    Ekvato
    online
      Ekvato, 01.07.2021 16:35
    -2
    Stanislav Matusevych, 01.07.2021 16:25
    З моменту програшу в Істборні Севастовій нічого не змінилося. Марта завжди довго пристосовується до зміни покриття, і таке враження, що за місяць вона до трави так і не прибилася. Грати на контратаках, коли відповідати доводиться на чистих інстинктах, в неї вдавалося, коли латвійка ще не до кінця увійшла у гру. А коли таки увійшла, то перекручені грунтові удари Марти стала атакувати так, що не те, що контратакувати, а й взагалі повернути їх на той бік стало важко. А потім Севастова збагнула, що й сама чимало помилок робить, і стала тримати м'яч на задній лінії. І ось тут вилізла непристосованість до покриття Марти. Вона правильно робила, що заграла першим номером, але ж скільки помилок посипалося на простих стоячих м'ячах по довжині! Тобто, на інстинктах грати виходило, а включивши голову - ні. Шкода, бо Севастова сьогодні чогось особливого не показала. Але зіграла доволі розумно. Досвід і тенісний інтелект. Те, що потрібно здобувати і розвивати Марті.
    А ще мені здається, що трава, то, явно, не для Марти покриття. Можливо, з набуттям досвіду зуміє переключитася і на траву, та поки все ж таки грунт і, особливо, хард їй ближче. На грунті вона мені навіть більше сподобалося. І ще боюся, щоб не поновилася зіркова хвороба і шапкозакидання, бо щось вона дуже самовпевнено говорила після вильоту від Свьонтек
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 01.07.2021 16:33
    +3
    Була перед цим гра з Севастовою , а висновків не зробили от і результат . Про Еліну взагалі немає чого казати - програє всім .
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 01.07.2021 16:30
    -1
    Ребят не подскажите со вчерашнего дня когда начинается видео трансляция все пишет данный материал забронировано и выбрасывает на главную никто не сталкивался?
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 01.07.2021 16:28
    +3
    Ужасно расстроен, очень обидно, можно и нужно было закрывать севастову в этой игре, не знаю я вижу выход в новом тренере чтобы раскрыть потенциал, мама это хорошо, но дома на кухне
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.07.2021 16:27
    +1
    Севастова зіграла у своїй манері. Злила перший сет і виграла два наступних. Ну а з Еліною все і так зрозуміло давно
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.07.2021 16:25
    +5
    З моменту програшу в Істборні Севастовій нічого не змінилося. Марта завжди довго пристосовується до зміни покриття, і таке враження, що за місяць вона до трави так і не прибилася. Грати на контратаках, коли відповідати доводиться на чистих інстинктах, в неї вдавалося, коли латвійка ще не до кінця увійшла у гру. А коли таки увійшла, то перекручені грунтові удари Марти стала атакувати так, що не те, що контратакувати, а й взагалі повернути їх на той бік стало важко. А потім Севастова збагнула, що й сама чимало помилок робить, і стала тримати м'яч на задній лінії. І ось тут вилізла непристосованість до покриття Марти. Вона правильно робила, що заграла першим номером, але ж скільки помилок посипалося на простих стоячих м'ячах по довжині! Тобто, на інстинктах грати виходило, а включивши голову - ні. Шкода, бо Севастова сьогодні чогось особливого не показала. Але зіграла доволі розумно. Досвід і тенісний інтелект. Те, що потрібно здобувати і розвивати Марті.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 01.07.2021 16:21
    +2
    Mazyr2412, 01.07.2021 16:13
    Коли це і на нашій вулиці буде свято?!( В інших країнах молоді беруть шлеми, а в у нас перспективні і наступного разу. Проблеми мабуть в тому що ми задоволені малим і ще має бути декілька поколінь що б змінити психологію нації.
    Ну, те що всякий шлак (не хочу нікого оброажати в тенісі, але в футболі - точно) ми називаємо перспективними - це точно. Але яким боком ця "психологія нації" впливає на успіхи теністисток? Можна подумати, що їх влаштовує мале. О, що Марта (тепер частіше вона), що світоліна постійно заявляють про найвищі цілі
    Ссылка
    Володимир Максименко
    online
      Володимир Максименко, 01.07.2021 16:18
    -7
    В свої 19 хуже чим в 31 соперніци.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 16:15
    +3
    axylinam, 01.07.2021 16:09
    У Марты возникли проблемы даже с мёртвой Бертенс,сегодняшний результат закономерен,без нормального тренера прогресс будет очень медленным
    Может есть смысл обратиться к Ким Кляйстерс. У нее своя академия. Элизе Мертенс это помогло. Плюс изучить опыт такого стремительного роста и прогресса, например, Свёнтек.
    Ссылка
    Culpepper333
      Culpepper333, 01.07.2021 16:14
    -4
    Свитолина корова)()()))))
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    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 01.07.2021 16:13
    +3
    Коли це і на нашій вулиці буде свято?!( В інших країнах молоді беруть шлеми, а в у нас перспективні і наступного разу. Проблеми мабуть в тому що ми задоволені малим і ще має бути декілька поколінь що б змінити психологію нації.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.07.2021 16:11
    +3
    axylinam, 01.07.2021 16:09
    У Марты возникли проблемы даже с мёртвой Бертенс,сегодняшний результат закономерен,без нормального тренера прогресс будет очень медленным
    Опять эта мантра))
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.07.2021 16:10
    +8
    Все равно Марта - молодчина, здорово играет. Сейчас идет период ментального становления, по технике у Марты есть все. Верю, что большие победы не загорами
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.07.2021 16:09
    -2
    У Марты возникли проблемы даже с мёртвой Бертенс,сегодняшний результат закономерен,без нормального тренера прогресс будет очень медленным
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.07.2021 16:10
    +8
    Все равно Марта - молодчина, здорово играет. Сейчас идет период ментального становления, по технике у Марты есть все. Верю, что большие победы не загорами
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.07.2021 16:25
    +5
    З моменту програшу в Істборні Севастовій нічого не змінилося. Марта завжди довго пристосовується до зміни покриття, і таке враження, що за місяць вона до трави так і не прибилася. Грати на контратаках, коли відповідати доводиться на чистих інстинктах, в неї вдавалося, коли латвійка ще не до кінця увійшла у гру. А коли таки увійшла, то перекручені грунтові удари Марти стала атакувати так, що не те, що контратакувати, а й взагалі повернути їх на той бік стало важко. А потім Севастова збагнула, що й сама чимало помилок робить, і стала тримати м'яч на задній лінії. І ось тут вилізла непристосованість до покриття Марти. Вона правильно робила, що заграла першим номером, але ж скільки помилок посипалося на простих стоячих м'ячах по довжині! Тобто, на інстинктах грати виходило, а включивши голову - ні. Шкода, бо Севастова сьогодні чогось особливого не показала. Але зіграла доволі розумно. Досвід і тенісний інтелект. Те, що потрібно здобувати і розвивати Марті.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 01.07.2021 17:01
    +3
    Масса простых невынужденных в ключевых розыгрышах и геймах во 2-3м все испортили , с хладнокровием лучше чем раньше, но хуже чем надо. Пока гормоны не станут как у питона не видать принцессе трона.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 01.07.2021 16:33
    +3
    Була перед цим гра з Севастовою , а висновків не зробили от і результат . Про Еліну взагалі немає чого казати - програє всім .
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 01.07.2021 16:28
    +3
    Ужасно расстроен, очень обидно, можно и нужно было закрывать севастову в этой игре, не знаю я вижу выход в новом тренере чтобы раскрыть потенциал, мама это хорошо, но дома на кухне
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 16:15
    +3
    axylinam, 01.07.2021 16:09
    У Марты возникли проблемы даже с мёртвой Бертенс,сегодняшний результат закономерен,без нормального тренера прогресс будет очень медленным
    Может есть смысл обратиться к Ким Кляйстерс. У нее своя академия. Элизе Мертенс это помогло. Плюс изучить опыт такого стремительного роста и прогресса, например, Свёнтек.
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 01.07.2021 16:13
    +3
    Коли це і на нашій вулиці буде свято?!( В інших країнах молоді беруть шлеми, а в у нас перспективні і наступного разу. Проблеми мабуть в тому що ми задоволені малим і ще має бути декілька поколінь що б змінити психологію нації.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.07.2021 16:11
    +3
    axylinam, 01.07.2021 16:09
    У Марты возникли проблемы даже с мёртвой Бертенс,сегодняшний результат закономерен,без нормального тренера прогресс будет очень медленным
    Опять эта мантра))
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 01.07.2021 16:21
    +2
    Mazyr2412, 01.07.2021 16:13
    Коли це і на нашій вулиці буде свято?!( В інших країнах молоді беруть шлеми, а в у нас перспективні і наступного разу. Проблеми мабуть в тому що ми задоволені малим і ще має бути декілька поколінь що б змінити психологію нації.
    Ну, те що всякий шлак (не хочу нікого оброажати в тенісі, але в футболі - точно) ми називаємо перспективними - це точно. Але яким боком ця "психологія нації" впливає на успіхи теністисток? Можна подумати, що їх влаштовує мале. О, що Марта (тепер частіше вона), що світоліна постійно заявляють про найвищі цілі
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.07.2021 17:11
    +1
    Ekvato, 01.07.2021 16:35
    А ще мені здається, що трава, то, явно, не для Марти покриття. Можливо, з набуттям досвіду зуміє переключитася і на траву, та поки все ж таки грунт і, особливо, хард їй ближче. На грунті вона мені навіть більше сподобалося. І ще боюся, щоб не поновилася зіркова хвороба і шапкозакидання, бо щось вона дуже самовпевнено говорила після вильоту від Свьонтек
    А мне наоборот этот проигранный матч дал уверенности, что Марта вполне может быть успешна на траве. Первый сет вообще был практически идеальным травяным теннисом. Марта не увлекалась спином, все в меру. Отлично двигалась, шла успешно к сетке, варьировала ритм, сбивала соперницу... Слайсы - любо-дорого посмотреть. Дропы - вообще бомба. В общем, по сравнению с первым мной просмотренным матчем Марты на траве (Бенгл) - просто небо и земля. Потом игра разладилась, но первый сет внушает позитив. В общем, я отказываюсь от своего уверенного прогноза не так давно, что первый шлем Марта возьмет не на Уиме)) Все может быть
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.07.2021 16:27
    +1
    Севастова зіграла у своїй манері. Злила перший сет і виграла два наступних. Ну а з Еліною все і так зрозуміло давно
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 01.07.2021 17:14
    0
    Не может ли быть, что Марта подвернула ногу, когда упала, и уже хуже игра пошла?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.07.2021 17:12
    0
    Oleksandr Kelym, 01.07.2021 17:01
    Для того, щоб розвивати тенісний інтелект треба доброго тренера - не маму ! Щоб і накричати міг, і присоромити, і натиснути якщо треба!
    Але коли хтось із наших виграє перший сет 6:1 - я жду біди, і як правило вона приходить... Чистісінька психологія, а психологічна стійкість - це основа одиночних видів спорту !
    І тут це видно: перший сет виграла 6:1 - і розслабилася... на далі зібратися не змогла...
    Угу..... Давай Бричека вернем.... В интервью Марта, наверное, о нем говорила, что он на нее кричал))) То-то результаты у Марты тогда были просто фантастическими)))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 01.07.2021 17:12
    0
    Стає зрозуміло, що Марта грає на харді і трохи грунті. Для підступної трави недостатньо досвіду.
    Ссылка
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