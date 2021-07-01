Реванш не взят. Костюк уступила Севастовой и на Уимблдоне

Украинская теннисистка Марта Костюк (№70 WTA) завершила выступление в одиночном разряде Уимблдона.



В матче второго круга 19-летняя украинка проиграла Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA).

Уимблдон. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:1, 4:6, 3:6

Марта уничтожила соперницу на приеме в первом сете, но дальше дело не пошло. Костюк слишком много ошибалась, а Севастова хорошо держала мяч в игре.



Во второй партии латвийка лидировала с брейком, но Марте титаническими усилиями удалось сравнять счет на четырех. К сожалению, дожать Анастасию не удалось. За счет опыта Севастова подобрала ключи к игре Костюк и выиграла 8 из 11 последующих геймов.



В этом матче Марта не было фавориткой и все понимали, что шансы на победу не слишком высокие. Пока что украинка не имеет большого опыта выступлений на травяных покрытиях, без этого побеждать опытных, пусть даже не топовых соперниц, невозможно. Рецепт успеха заключается в том, что нужно продолжать играть, результат придет со временем.

В личных встречах счет стал 3:1 в пользу латвийки. В этом году Севастова обыгрывала Костюк в Истборне и в Мадриде.

В третьем круге Анастасия сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№17 WTA).