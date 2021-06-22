Костюк в трехсетовой битве проиграла Севастовой на турнире в Истборне

Украинская теннисистка Марта Костюк (№67 WTA) завершила борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В матче первого круга украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла Анастасии Севастовой из Латвии (№61 WTA).

Истборн. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 1:6, 7:6(6), 4:6

Марте вроде бы повезло с результатами жеребьевки, ведь ей в соперницы досталась Севастова, которая играла в статусе лаки-лузера. Но Костюк пока что только учится по-настоящему играть на травяных покрытиях, поэтому любая хорошая оппонентка может стать проблемой. Тем более та, у которой очень хорошо идет подача.

Севастова сегодня за три сета не отдала ни одного собственного гейма, всего раз допустив брейкпоинт на своей подаче. Удивительно, что при такой стабильности оппонентки Марта держалась так долго. Были эмоциональные срывы, были слезы, были неприятные слова, но интрига в матче жила продолжительное время.

Не совсем понятна тактика на матч, все же против очень хорошо обученной латвийки играть в таком стиле немного странно. Соревноваться с ней по богатству технического арсенала можно на более медленных покрытиях, здесь же можно хорошо использовать преимущество в мощности ударов. Возможно, это была своеобразная проверка подобной тактики перед Уимблдоном, но выглядело странно. Радует то, что Марта продолжает бороться в любой ситуации, а ключи к большим победам она должна отыскать. Не все сразу, тем более на траве.

В следующем раунде Севастова сразится против Элизы Мертенс (№16 WTA) или Кори Гауфф (№23 WTA).