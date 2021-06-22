Костюк в трехсетовой битве проиграла Севастовой на турнире в Истборне

Марта достойно сражалась, но соперница на этот раз была сильнее

  • 22.06.2021 17:40
  • 1010 просмотров
  • 10 комментариев
Костюк в трехсетовой битве проиграла Севастовой на турнире в Истборне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№67 WTA) завершила борьбу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В матче первого круга украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла Анастасии Севастовой из Латвии (№61 WTA). 

Истборн. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – 1:6, 7:6(6), 4:6

Марте вроде бы повезло с результатами жеребьевки, ведь ей в соперницы досталась Севастова, которая играла в статусе лаки-лузера. Но Костюк пока что только учится по-настоящему играть на травяных покрытиях, поэтому любая хорошая оппонентка может стать проблемой. Тем более та, у которой очень хорошо идет подача.

Севастова сегодня за три сета не отдала ни одного собственного гейма, всего раз допустив брейкпоинт на своей подаче. Удивительно, что при такой стабильности оппонентки Марта держалась так долго. Были эмоциональные срывы, были слезы, были неприятные слова, но интрига в матче жила продолжительное время.

Не совсем понятна тактика на матч, все же против очень хорошо обученной латвийки играть в таком стиле немного странно. Соревноваться с ней по богатству технического арсенала можно на более медленных покрытиях, здесь же можно хорошо использовать преимущество в мощности ударов. Возможно, это была своеобразная проверка подобной тактики перед Уимблдоном, но выглядело странно. Радует то, что Марта продолжает бороться в любой ситуации, а ключи к большим победам она должна отыскать. Не все сразу, тем более на траве.

В следующем раунде Севастова сразится против Элизы Мертенс (№16 WTA) или Кори Гауфф (№23 WTA).

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 22.06.2021 18:06
    0
    В усіх іграх Марти на траві, питання тільки одне. Чому вона не грає перші сети? Якщо потім починає грати. Також на траві не виходить у Марти боротись з вкорочиними суперниці, хоча на РГ це був її козирь.
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    KeniSan
    online
      KeniSan, 22.06.2021 18:01
    0
    Не хочу вас расстраивать ребята, но кажись Марта в ближайшие пару лет сильного прогресса не добьется. Слишком много пробелов у нее в технике, проблемы с психикой, к тому же физически навряд ли потянет 5 игр подряд чтоб выиграть хоть W250. Ей просто надо дорасти до профессиональной теннисистки, а пока она показывает результат в основном на энтузиазме.
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    Ruslan
    online
      Ruslan, 22.06.2021 17:57
    +2
    Цей плач, емоції після програшів, крики... Вразив викрик: "Підтримай мене! Задрала вже..." Якби ж я міг підтримати - їздив б за нею кожен турнір. Але думаю ці емоції повинні вирувати всередині і на зовні не виплескуватись. Якщо Марта навчиться справлятись з чортовими хвилями які її психічно з ніг скошують - все буде нормально. Може потрібно в команду взяти психолога? Мама ж я так зрозумів по ходу матчу нічим помогти не може.
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    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 22.06.2021 17:56
    +2
    Марта, надо на траве наконец начать бить по мячу, резкие переводы удары по линиям, ты все умеешь, надеюсь до уимбла проанализируем и начнёшь играть совершено в другую игру
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    Vladlen
    online
      Vladlen, 22.06.2021 17:56
    +1
    Марта раньше очень хорошо выходила к сетке и играла с лета, куда это сейчас делось. На траве надо хорошо подавать и играть с лета, а у Костюк сейчас нет не одного не другого. А с такой игрой на траве делать нечего.
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    Vladlen
    online
      Vladlen, 22.06.2021 17:51
    0
    Я вот не пойму, или Севастова хорошо подавала или Костюк плохо принимала, но за весь матч иметь только один брейкпоинт и тот не реализовать надо еще суметь. Например в предыдущей игре с Макхейл, Севастова имела огромные проблемы на своей подачи, а тут получился какой-то проходной двор. Но ничего за эти два турнира Марта поняла как нужно играть на траве, и покажет весь свой класс на Уимболдоне, по крайней мере я на это очень надеюсь.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.06.2021 17:50
    +3
    Марте нужно внимательно проанализировать видео собственных матчей и сделать выводы из ошибок.
    -
    Плюс изучить видео как играют на траве Федерер, Сампрас, Джокович. Из женщин есть смысл изучить видео игры Квитовой, Штеффи Графф, как победила Халеп на траве. Надо понимать как играют победители на траве, и как они выигрывают.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 22.06.2021 17:49
    0
    Зачарована Марта . А от мама взагалі куди дивиться коли доня психічно хвора .
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.06.2021 17:46
    +1
    З характером і у Марти все в порядку, але з трав'яним тенісом ще гірше, ніж у Еліни. Вона ніби продовжує грати РГ. Навіщо так обертати м'яч на траві, не знає, впевнений, і вона сама. Маючи головну перевагу над Севастовою - у потужності - Марта намагається змагатися з нею в техніці, де латвійка впевненіша та досвідченіша. І це на траві, де потрібно плоско забивати зручні м'ячі.
    Перемкніть уже хтось Марту з грунтового стилю хоча б на хардовий!
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 22.06.2021 17:45
    +2
    "Задрала вже" мамі було присвячено?(початок 3го сету). Тоді це дно.
    Як Севастова примудрилася Макхейл програти в квалі з такою грою на подачі?)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.06.2021 17:50
    +3
    Марте нужно внимательно проанализировать видео собственных матчей и сделать выводы из ошибок.
    -
    Плюс изучить видео как играют на траве Федерер, Сампрас, Джокович. Из женщин есть смысл изучить видео игры Квитовой, Штеффи Графф, как победила Халеп на траве. Надо понимать как играют победители на траве, и как они выигрывают.
    Ссылка
    Ruslan
    online
      Ruslan, 22.06.2021 17:57
    +2
    Цей плач, емоції після програшів, крики... Вразив викрик: "Підтримай мене! Задрала вже..." Якби ж я міг підтримати - їздив б за нею кожен турнір. Але думаю ці емоції повинні вирувати всередині і на зовні не виплескуватись. Якщо Марта навчиться справлятись з чортовими хвилями які її психічно з ніг скошують - все буде нормально. Може потрібно в команду взяти психолога? Мама ж я так зрозумів по ходу матчу нічим помогти не може.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 22.06.2021 17:56
    +2
    Марта, надо на траве наконец начать бить по мячу, резкие переводы удары по линиям, ты все умеешь, надеюсь до уимбла проанализируем и начнёшь играть совершено в другую игру
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 22.06.2021 17:45
    +2
    "Задрала вже" мамі було присвячено?(початок 3го сету). Тоді це дно.
    Як Севастова примудрилася Макхейл програти в квалі з такою грою на подачі?)
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 22.06.2021 17:56
    +1
    Марта раньше очень хорошо выходила к сетке и играла с лета, куда это сейчас делось. На траве надо хорошо подавать и играть с лета, а у Костюк сейчас нет не одного не другого. А с такой игрой на траве делать нечего.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.06.2021 17:46
    +1
    З характером і у Марти все в порядку, але з трав'яним тенісом ще гірше, ніж у Еліни. Вона ніби продовжує грати РГ. Навіщо так обертати м'яч на траві, не знає, впевнений, і вона сама. Маючи головну перевагу над Севастовою - у потужності - Марта намагається змагатися з нею в техніці, де латвійка впевненіша та досвідченіша. І це на траві, де потрібно плоско забивати зручні м'ячі.
    Перемкніть уже хтось Марту з грунтового стилю хоча б на хардовий!
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 22.06.2021 18:06
    0
    В усіх іграх Марти на траві, питання тільки одне. Чому вона не грає перші сети? Якщо потім починає грати. Також на траві не виходить у Марти боротись з вкорочиними суперниці, хоча на РГ це був її козирь.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 22.06.2021 18:01
    0
    Не хочу вас расстраивать ребята, но кажись Марта в ближайшие пару лет сильного прогресса не добьется. Слишком много пробелов у нее в технике, проблемы с психикой, к тому же физически навряд ли потянет 5 игр подряд чтоб выиграть хоть W250. Ей просто надо дорасти до профессиональной теннисистки, а пока она показывает результат в основном на энтузиазме.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 22.06.2021 17:51
    0
    Я вот не пойму, или Севастова хорошо подавала или Костюк плохо принимала, но за весь матч иметь только один брейкпоинт и тот не реализовать надо еще суметь. Например в предыдущей игре с Макхейл, Севастова имела огромные проблемы на своей подачи, а тут получился какой-то проходной двор. Но ничего за эти два турнира Марта поняла как нужно играть на траве, и покажет весь свой класс на Уимболдоне, по крайней мере я на это очень надеюсь.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 22.06.2021 17:49
    0
    Зачарована Марта . А от мама взагалі куди дивиться коли доня психічно хвора .
    Ссылка
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