Костюк одержала вторую за день победу на Уимблдоне

На этот раз в миксте

  • 02.07.2021 21:31
  • 3349 просмотров
  • 6 комментариев
Костюк одержала вторую за день победу на Уимблдоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк добыла победу на старте парного смешанного разряда в рамках Уимблдона.
 
В матче первого круга украинка в дуэте с Максом Перселлом из Австралии переиграла чешско-испанский тандем Мария Боузкова/Марк Лопес.
 
Уимблдон. Первый круг
Марта Костюк/Макс Пёрселл (Украина/Австралия) – Мария Боузкова/Марк Лопес (Чехия/Испания) – 6:3, 6:4

Далее у Марты и Макса встреча с девятой сеяной парой Кевин Кравиц (Германия) / Квета Пешке (Чехия).

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 02.07.2021 22:22
    0
    Багатостаночниця наша.. Міксти, пари - це усе не те.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.07.2021 22:10
    +1
    Марта, молодчинка. З Остапенко в парі далеко можуть пройти.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.07.2021 21:58
    +1
    Здорово, конечно, поиграть на Уиме побольше... Вот только сомнение здоровьей Марты вызывает... Может, лучше бы отдохнуть, подлечиться
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 02.07.2021 21:50
    0
    Не там, не там...
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 02.07.2021 21:37
    +4
    Марту з перемогою. Дивився всю гру. Марта грала супер, особливо біля сітки.
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    Muskrat2
    online
      Muskrat2, 02.07.2021 21:34
    -7
    Марта и так, и сяк, и улыбалась, и текла, а парень в конце взял и ушел, и не обернулся
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 02.07.2021 21:37
    +4
    Марту з перемогою. Дивився всю гру. Марта грала супер, особливо біля сітки.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.07.2021 22:10
    +1
    Марта, молодчинка. З Остапенко в парі далеко можуть пройти.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.07.2021 21:58
    +1
    Здорово, конечно, поиграть на Уиме побольше... Вот только сомнение здоровьей Марты вызывает... Может, лучше бы отдохнуть, подлечиться
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 02.07.2021 22:22
    0
    Багатостаночниця наша.. Міксти, пари - це усе не те.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 02.07.2021 21:50
    0
    Не там, не там...
    Ссылка
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