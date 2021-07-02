Костюк одержала вторую за день победу на Уимблдоне

Украинская теннисистка Марта Костюк добыла победу на старте парного смешанного разряда в рамках Уимблдона.



В матче первого круга украинка в дуэте с Максом Перселлом из Австралии переиграла чешско-испанский тандем Мария Боузкова/Марк Лопес.



Уимблдон. Первый круг

Марта Костюк/Макс Пёрселл (Украина/Австралия) – Мария Боузкова/Марк Лопес (Чехия/Испания) – 6:3, 6:4

Далее у Марты и Макса встреча с девятой сеяной парой Кевин Кравиц (Германия) / Квета Пешке (Чехия).

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