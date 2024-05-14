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14 мая 2024, 14:13 | Обновлено 14 мая 2024, 14:14
2003
2

ФОТО. Костюк в зеленом купальнике отдыхает в Швейцарии

Марта набирается сил перед Ролан Гаррос

14 мая 2024, 14:13 | Обновлено 14 мая 2024, 14:14
2003
2
ФОТО. Костюк в зеленом купальнике отдыхает в Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась яркими фотографиями в зеленом купальнике в своем Instagram.

«Солнце взойдет, и мы попробуем снова», – подписала фото Марта.

Судя по геолокации, Костюк находится в Швейцарии.

На турнире в Риме украинка проиграла экс-первой ракетке мира Наоми Осаке.

Следующим турниром Костюк станет Открытый чемпионат Франции. Матчи первого раунда стартуют 26 мая.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Alehandro
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Lev17.
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