Другие новости14 мая 2024, 14:13 | Обновлено 14 мая 2024, 14:14
2003
2
ФОТО. Костюк в зеленом купальнике отдыхает в Швейцарии
Марта набирается сил перед Ролан Гаррос
14 мая 2024, 14:13 | Обновлено 14 мая 2024, 14:14
2003
2
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась яркими фотографиями в зеленом купальнике в своем Instagram.
«Солнце взойдет, и мы попробуем снова», – подписала фото Марта.
Судя по геолокации, Костюк находится в Швейцарии.
На турнире в Риме украинка проиграла экс-первой ракетке мира Наоми Осаке.
Следующим турниром Костюк станет Открытый чемпионат Франции. Матчи первого раунда стартуют 26 мая.
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