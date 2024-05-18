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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 18:17 | Обновлено 18 мая 2024, 18:22
1814
11

Шовковский рассказал о договоре с Ребровым, травмах Ярмоленко и Шапаренко

Тренер киевлян оценил состояние игроков после матча УПЛ

18 мая 2024, 18:17 | Обновлено 18 мая 2024, 18:22
1814
11
Шовковский рассказал о договоре с Ребровым, травмах Ярмоленко и Шапаренко
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Состоялся матч чемпионата Украины между Динамо и Кривбассом. Киевляне на своем поле выиграли 3:1, игру оценил наставник Динамо Александр Шовковский.

Тренер рассказал, что лидеры сборной Украины в составе команды после матча получат отдых.

«Задач турнирных не было, хотели только победить и подарить радость болельщикам. Понятно, что идет подготовка к Евро-2024, и мы договорились с Сергеем Ребровым, что сегодня сыграют сборники, но далее я к тренировкам их привлекать до следующего матча не буду».

«Состав был боевой, сыграли позитивно, могли забивать больше мячей».

«У Ярмоленко сильный ушиб, он с трудом дышал. У Бражко тоже ушиб, Шапаренко попросил замену. Вроде бы ничего серьезного у них. Непростой сезон, есть усталость, поэтому есть такая ситуация. Теперь у них будет 5-6 дней на отдых».

«Мы понимаем, что дальше многим нашим ребятам играть за сборную на Евро», – сказал Шовковский.

Матч турнирного значения не имел: Динамо финиширует на второй позиции, Кривбасс – на третьей.

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Иван Зинченко Источник: FootballHub
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Boodya
За Шапу переживаю, бо він в нас хлопець травматичний
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