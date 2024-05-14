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WTA
14 мая 2024, 11:40 | Обновлено 14 мая 2024, 12:02
223
0

Киченок / Остапенко – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире в Риме

14 мая 2024, 11:40 | Обновлено 14 мая 2024, 12:02
223
0
Киченок / Остапенко – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

14 мая украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют с итальянской парой Сара Эррани / Жасмин Паолини. Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Николы Пьетранджели после матча Доулхайд / Кравчик – Олмос / Панова. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы мачта Доулхайд / Кравчик – Олмос / Панова.

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Сара Эррани Жасмин Паолини Людмила Киченок Алена Остапенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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