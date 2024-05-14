Киченок / Остапенко – Эррани / Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире в Риме
14 мая украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в парном разряде.
В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют с итальянской парой Сара Эррани / Жасмин Паолини. Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Николы Пьетранджели после матча Доулхайд / Кравчик – Олмос / Панова. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы мачта Доулхайд / Кравчик – Олмос / Панова.
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