В Полесье рассказали, что Усик может дебютировать за клуб уже в этом сезоне

Вице-президент житомирского «Полесья» Владимир Тесля рассказал, что известный украинский боксер Александр Усик может дебютировать за клуб уже в этом сезоне:

«Саня готов за нас сыграть в любую погоду. Может, еще и в этом сезоне мы его увидим в футболке «Полесья». Нам еще и с «Шахтером» играть в последнем туре. Битва намечается серьезная, возможно, где-то и в рукопашную придется идти, а Усик может «нагнать жути» на соперников».

Ранее Владимир Тесля дал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, который состоится в ночь с 18 на 19 мая.