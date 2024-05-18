Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Полесье рассказали, что Усик может дебютировать за клуб уже в этом сезоне
Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 15:55 |
654
0

В Полесье рассказали, что Усик может дебютировать за клуб уже в этом сезоне

Владимир Тесля считает, что боксер может помочь команде в поединке с «Шахтером»

18 мая 2024, 15:55 |
654
0
В Полесье рассказали, что Усик может дебютировать за клуб уже в этом сезоне
ФК Полесье. Александр Усик

Вице-президент житомирского «Полесья» Владимир Тесля рассказал, что известный украинский боксер Александр Усик может дебютировать за клуб уже в этом сезоне:

«Саня готов за нас сыграть в любую погоду. Может, еще и в этом сезоне мы его увидим в футболке «Полесья». Нам еще и с «Шахтером» играть в последнем туре. Битва намечается серьезная, возможно, где-то и в рукопашную придется идти, а Усик может «нагнать жути» на соперников».

Ранее Владимир Тесля дал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, который состоится в ночь с 18 на 19 мая.

По теме:
«Он будет голодным». Боксер крузервейта оценил бой Усика и Фьюри
Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ВИДЕО. Безумное начало матча. Динамо и Кривбасс за 20 мин забили три гола
Александр Усик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Владимир Тесля Шахтер Донецк
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
Футбол | 18 мая 2024, 06:55 0
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену

Украинцем интересуются «Милан», «Наполи» и «Боруссия Дортмунд»

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 18 мая 2024, 05:51 3
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри

Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде

Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Футбол | 18.05.2024, 07:33
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
В Шахтере прокомментировали скандал после юношеского Классического
Футбол | 18.05.2024, 11:12
В Шахтере прокомментировали скандал после юношеского Классического
В Шахтере прокомментировали скандал после юношеского Классического
ФОТО. «Вся Украина с тобой». Шевченко приехал поддержать Усика
Футбол | 18.05.2024, 15:18
ФОТО. «Вся Украина с тобой». Шевченко приехал поддержать Усика
ФОТО. «Вся Украина с тобой». Шевченко приехал поддержать Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
17.05.2024, 12:00
Футбол
Довбик – лидер. Список бомбардиров Ла Лиги за два тура до завершения сезона
Довбик – лидер. Список бомбардиров Ла Лиги за два тура до завершения сезона
17.05.2024, 01:49 1
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
17.05.2024, 11:20 7
Футбол
Не только Мбаппе. Еще семь звезд, которые нынешним летом сменят прописку
Не только Мбаппе. Еще семь звезд, которые нынешним летом сменят прописку
17.05.2024, 11:48 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Победа Канады, разгром от сборной США
ЧМ по хоккею. Победа Канады, разгром от сборной США
16.05.2024, 23:37 1
Хоккей
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
17.05.2024, 00:36 9
Теннис
Йожеф САБО: «Время Усика, как и Милевского, уже прошло»
Йожеф САБО: «Время Усика, как и Милевского, уже прошло»
17.05.2024, 14:54 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем