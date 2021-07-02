Перу – Парагвай. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки

В погоне за третьим титулом Кубка Америки

  • 02.07.2021 00:29
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Перу – Парагвай. Прогноз и анонс на матч Кубка Америки
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 июля, в Гоянии на стадионе Педро Людовико состоится матч четвертьфинального раунда Копа Америка по футболу, в котором сыграют национальные сборные Перу и Парагвая. Стартовый свисток уругвайского рефери Эстебана Остойха прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

Сборная Перу

Текущий турнир для команды Рикардо Гареки можно считать очень даже успешным, так как ей удалось стать второй, после Бразилии, командой по итогу группового этапа в квинтете B. Нельзя было сказать, что собравшиеся соперники сборной Перу были уж очень высокого класса, однако «братство желто-сине-красного флага» (Колумбия, Эквадор и Венесуэла) так и не сумело навязать борьбу «инкам», которые в итоге набрали семь очков.

Ожидался ли настолько мощный рывок от данного коллектива? Исходя из предыдущей статистики его выступлений, можно с уверенностью заявить, что нет. Однако, настолько затяжная пауза без каких-либо поединков на уровне национальных сборных и должна была обернуться подобными прецедентами. Очевидный вопрос в данной ситуации – насколько хватит настроения у команды, которая ранее не могла победить на протяжении восьми матчей – почти 20 месяцев, если быть уже совсем точными.

Сборная Парагвая

Кампания в группе у подопечных Эдуардо Бериссо была куда интереснее, поэтому итоговое третье место для «гуарани», которые пропустили вперед себя только Аргентину и Уругвай, является ничуть не меньшим достижением, чем вторая строчка для Перу. Все же, мы говорим о коллективах, которые редко, когда выстреливают даже в пределах своего континента, но при этом повсеместно умудряются доказывать свой статус очень неуступчивых середняков.

В истории Парагвая, как и у Перу, есть две победы на Кубке Америки, вот только последние из них были датированы еще семидесятыми годами прошлого века. Рассчитывать на то, что успех покорится подопечным Бериссо или Гареки в текущем розыгрыше приходится лишь с натяжкой, так как победителю данной пары придется встретиться с сильнейшей командой из матча Бразилия – Чили, что, с большой долей вероятности будет означать для них вылет с турнира на стадии полуфинала. Поэтому, стимул показать красивую игру именно в предстоящем матче усиливается многократно.

Ориентировочные составы

Перу: Гальесе – Трауко, Рамос, Сантамария, Корсо – Йотун, Тапиа – Куэва, Пенья, Каррильо – Лападула.

Парагвай: Сильва – Алдерете, Алонсо, Рохас, Эспинола – Арсамендия, Хименес, Вильясанти, Самудио – Авалос, Ромеро.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Парагвай пройдет в следующий раунд от данной пары, показав при этом присущий ему сдержанный стиль игры, а судьбу матча вполне может решить и один результативный удар. Нашей ставкой будет позиция – Парагвай не проиграет / ТМ 2.5 с коэффициентом 2.00 по линии Parimatch.

3 июля, суббота

Перу – Парагвай
Гояния. Педру Людовико. 00:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Эстебан Остойх (Уругвай)
Прогноз Sport.ua – 0:1
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Источник — Sport.ua

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