Перу – Парагвай – 3:3 (пен. 4:3). Большой голепад. Видео голов и обзор

Сборная Перу, обыграв Парагвай по пенальти, вышла в полуфинал Кубка Америки 2021. Было забито шесть голов в основное время (3:3) матча 1/4 финала. В полуфинале Перу будет играть против Бразилии.
Кубок Америки 2021
1/4 финала, 2 июля
Перу – Парагвай – 3:3 (пен. 4:3)
Голы: Лападула, 21, 40, Йотун, 80 – Гомес, 11, Алонсо, 54, Авалос, 90.
Серия пенальти: Ан. Ромеро – 0:1. Лападула – 1:1. Алонсо – 1:2. Йотун – 2:2. Мартинес – 2:2 (мимо). Орменьо – 2:2 (вратарь). Самудио – 2:2 (мимо). Тапия – 3:2. Пирис – 3:3. Куэва – 3:3 (вратарь). Эспинола – 3:3 (вратарь). Трауко – 4:3.
|96'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мигель Трауко (Перу).
|95'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Пирис (Парагвай).
|94'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ренато Тапиа (Перу).
|92'
|ГОЛ ! С пенальти забил Йосимар Йотун (Перу).
|92'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хуниор Алонсо (Парагвай).
|91'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джанлука Лападула (Перу).
|91'
|ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ромеро (Парагвай).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Авалос (Парагвай).
|85'
|Андре Каррильо (Перу) получает красную карточку.
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосимар Йотун (Перу).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуниор Алонсо (Парагвай).
|45'
|Густаво Гомес (Парагвай) получает красную карточку.
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Лападула (Перу).
|21'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Густаво Гомес (Парагвай).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Густаво Гомес (Парагвай).
Источник — Sport.ua
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