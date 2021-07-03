Перу
3 : 3
(4:3)
Парагвай
03.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Перу – Парагвай – 3:3 (пен. 4:3). Большой голепад. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча четвертьфинала Кубка Америки 2021

  • 03.07.2021 19:12
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Перу – Парагвай – 3:3 (пен. 4:3). Большой голепад. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Перу, обыграв Парагвай по пенальти, вышла в полуфинал Кубка Америки 2021. Было забито шесть голов в основное время (3:3) матча 1/4 финала. В полуфинале Перу будет играть против Бразилии.

Кубок Америки 2021

1/4 финала, 2 июля

Перу – Парагвай – 3:3 (пен. 4:3)

Голы: Лападула, 21, 40, Йотун, 80 – Гомес, 11, Алонсо, 54, Авалос, 90.

Серия пенальти: Ан. Ромеро – 0:1. Лападула – 1:1. Алонсо – 1:2. Йотун – 2:2. Мартинес – 2:2 (мимо). Орменьо – 2:2 (вратарь). Самудио – 2:2 (мимо). Тапия – 3:2. Пирис – 3:3. Куэва – 3:3 (вратарь). Эспинола – 3:3 (вратарь). Трауко – 4:3.

События матча
96' ГОЛ ! С пенальти забил Мигель Трауко (Перу).
95' ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Пирис (Парагвай).
94' ГОЛ ! С пенальти забил Ренато Тапиа (Перу).
92' ГОЛ ! С пенальти забил Йосимар Йотун (Перу).
92' ГОЛ ! С пенальти забил Хуниор Алонсо (Парагвай).
91' ГОЛ ! С пенальти забил Джанлука Лападула (Перу).
91' ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Ромеро (Парагвай).
90' ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Авалос (Парагвай).
85' Андре Каррильо (Перу) получает красную карточку.
80' ГОЛ ! Мяч забил Йосимар Йотун (Перу).
54' ГОЛ ! Мяч забил Хуниор Алонсо (Парагвай).
45' Густаво Гомес (Парагвай) получает красную карточку.
40' ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Лападула (Перу).
21' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Густаво Гомес (Парагвай).
11' ГОЛ ! Мяч забил Густаво Гомес (Парагвай).
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Источник — Sport.ua

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