Украина удивила. Аналитики угадали 5 из 8 четвертьфиналистов Евро-2020

Аналитики из компании Gracenote перед Евро-2020 опубликовали рейтинг команд, которые имеют самый большие шансы пробиться в 1/4 финала Евро-2020.



В итоге в восьмерке лучших на чемпионате Европы оказались пять из восьми лучших команд по начальной версии аналитиков. Они поставили Швейцарию на 9-е место среди потенциальных четвертьфиналистов, Украину - на 13-е, а Чехию - на 16-е.

