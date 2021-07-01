Украина удивила. Аналитики угадали 5 из 8 четвертьфиналистов Евро-2020

Аналитики из компании Gracenote перед Евро-2020 опубликовали рейтинг команд, которые имеют самый большие шансы пробиться в 1/4 финала Евро-2020.
В итоге в восьмерке лучших на чемпионате Европы оказались пять из восьми лучших команд по начальной версии аналитиков. Они поставили Швейцарию на 9-е место среди потенциальных четвертьфиналистов, Украину - на 13-е, а Чехию - на 16-е.
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👨💼 - Our pre-tournament top-5 most likely #Euro2020 quarter-finalists have made it to the last eight.— Gracenote Live (@GracenoteLive) July 1, 2021
We rated 🇨🇭Switzerland as the 9th most likely quarter-finalist, 🇺🇦Ukraine were 13th and 🇨🇿Czech Republic were 16th.#ESP #ENG #ITA #BEL #DEN #SUI #UKR #CZE #Euro2021 https://t.co/w2e5wrQSqy
Источник — Gracenote Live
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