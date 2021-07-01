Украина удивила. Аналитики угадали 5 из 8 четвертьфиналистов Евро-2020

Также неожиданностью стал выход в 1/4 финала сборной Чехии

  • 01.07.2021 14:42
  • 5074 просмотра
  • 1 комментарий
Украина удивила. Аналитики угадали 5 из 8 четвертьфиналистов Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Аналитики из компании Gracenote перед Евро-2020 опубликовали рейтинг команд, которые имеют самый большие шансы пробиться в 1/4 финала Евро-2020.
 
В итоге в восьмерке лучших на чемпионате Европы оказались пять из восьми лучших команд по начальной версии аналитиков. Они поставили Швейцарию на 9-е место среди потенциальных четвертьфиналистов, Украину - на 13-е, а Чехию - на 16-е.

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Источник — Gracenote Live

(14 голосов)

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Комментарии
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 01.07.2021 15:16
    +4
    Таких "аналитиков", которые ставят на фаворитов против явных андердогов и у нас хватает.Только вот "букки", почему-то, всегда в плюсах, а "аналитики" свои кровно заработаные (некоторые даже кредиты умудряются сливать) отдают
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    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 01.07.2021 15:16
    +4
    Таких "аналитиков", которые ставят на фаворитов против явных андердогов и у нас хватает.Только вот "букки", почему-то, всегда в плюсах, а "аналитики" свои кровно заработаные (некоторые даже кредиты умудряются сливать) отдают
    Бесплатный лайфхак как остаться при своих и со здоровой нервной системой - НЕ ИГРАЙТЕ НА ТОТАЛИЗАТОРЕ!
    Ссылка
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