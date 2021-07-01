WhoScored: Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина обыграла Швецию (2:1 в овертайме).
Одним из лучших в составе украинцев стал Александр Зинченко, который отметился голом и результативной передачей.
Авторитетный портал WhoScored включил украинца в символическую сборную лучших футболистов 1/8 финала Евро-2020.
Сборная 1/8 финала Евро-2020
Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, 7,8)
Защитники: Сесар Аспиликуэта (Испания, 8,1), Франческо Ачерби (Италия, 7,9), Томаш Калас (Чехия, 7,9), Леонардо Спинаццола (Италия, 7,9).
Полузащитники: Ферран Торрес (Испания, 9,1), Поль Погба (Франция, 9,0), Томаш Голеш (Чехия, 8,9), Александр Зинченко (Украина, 9,0).
Нападающие: Каспер Дольберг (Дания, 8,8), Харис Сеферович (Швейцария, 8,5).
Источник — WhoScored.com
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