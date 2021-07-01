WhoScored: Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020

Александр провел отличный матч

  • 01.07.2021 13:28
  • 2455 просмотров
  • 4 комментария
WhoScored: Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина обыграла Швецию (2:1 в овертайме).

Одним из лучших в составе украинцев стал Александр Зинченко, который отметился голом и результативной передачей. 
 
Авторитетный портал WhoScored включил украинца в символическую сборную лучших футболистов 1/8 финала Евро-2020.
 
Сборная 1/8 финала Евро-2020
 
Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, 7,8)
Защитники: Сесар Аспиликуэта (Испания, 8,1), Франческо Ачерби (Италия, 7,9), Томаш Калас (Чехия, 7,9), Леонардо Спинаццола (Италия, 7,9).
Полузащитники: Ферран Торрес (Испания, 9,1), Поль Погба (Франция, 9,0), Томаш Голеш (Чехия, 8,9), Александр Зинченко (Украина, 9,0).
Нападающие: Каспер Дольберг (Дания, 8,8), Харис Сеферович (Швейцария, 8,5).

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Источник — WhoScored.com

(7 голосов)

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Комментарии
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 01.07.2021 13:55
    +1
    Англичан нет.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 01.07.2021 13:43
    -1
    Зинченко не защитник, хорошо действует в атаке.
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    ENJOY
    online
      ENJOY, 01.07.2021 13:35
    +1
    Pixelman, 01.07.2021 13:34
    Гвардиола не дурак, знает куда Зину пристроить. Нужно было и Шеве с первого матча евро ставить его на фланг.
    100%
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 01.07.2021 13:34
    +2
    Гвардиола не дурак, знает куда Зину пристроить. Нужно было и Шеве с первого матча евро ставить его на фланг.
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 01.07.2021 13:34
    +2
    Гвардиола не дурак, знает куда Зину пристроить. Нужно было и Шеве с первого матча евро ставить его на фланг.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 01.07.2021 13:55
    +1
    Англичан нет.
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    ENJOY
    online
      ENJOY, 01.07.2021 13:35
    +1
    Pixelman, 01.07.2021 13:34
    Гвардиола не дурак, знает куда Зину пристроить. Нужно было и Шеве с первого матча евро ставить его на фланг.
    100%
    Ссылка
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