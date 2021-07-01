Лестер официально подписал форварда, за которого заплатил 23 млн фунтов

Нападающий «Зальцбурга» Патсон Дака продолжит свою карьеру в Англии.
Футболист подписал контракт с «Лестером» на 5 лет, до лета 2026 года. Договор вступает в силу с 1 июля.
За форварда «лисы» заплатили 23 млн фунтов (около 26 млн евро). Дака ожидает разрешение на работу в Англии, после чего присоединится к новой команде.
В прошлом сезоне Дака во всех турнирах сыграл 42 матча, забил 34 мяча и отдал 12 голевых передач.
We can confirm that exciting young striker @PatsonDaka20 will join the Club on a five-year-deal from 1 July, subject to Premier League and international clearance 🦊#WelcomePatson— Leicester City (@LCFC) June 30, 2021
It's time to #WelcomePatson! 🔵📝 pic.twitter.com/1XxLxCFAul— Leicester City (@LCFC) June 30, 2021
Источник — Sport.ua
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