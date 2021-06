Лестер официально подписал форварда, за которого заплатил 23 млн фунтов

Нападающий «Зальцбурга» Патсон Дака продолжит свою карьеру в Англии.

Футболист подписал контракт с «Лестером» на 5 лет, до лета 2026 года. Договор вступает в силу с 1 июля.

За форварда «лисы» заплатили 23 млн фунтов (около 26 млн евро). Дака ожидает разрешение на работу в Англии, после чего присоединится к новой команде.

В прошлом сезоне Дака во всех турнирах сыграл 42 матча, забил 34 мяча и отдал 12 голевых передач.

We can confirm that exciting young striker @PatsonDaka20 will join the Club on a five-year-deal from 1 July, subject to Premier League and international clearance 🦊#WelcomePatson