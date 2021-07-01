Лестер официально подписал форварда, за которого заплатил 23 млн фунтов

Нападающий «Зальцбурга» Патсон Дака продолжит свою карьеру в Англии

  • 01.07.2021 00:29
  • 455 просмотров
  • 0 комментариев
Лестер официально подписал форварда, за которого заплатил 23 млн фунтов
© ФК Лестер. Патсон Дака

Нападающий «Зальцбурга» Патсон Дака продолжит свою карьеру в Англии.

Футболист подписал контракт с «Лестером» на 5 лет, до лета 2026 года. Договор вступает в силу с 1 июля.

За форварда «лисы» заплатили 23 млн фунтов (около 26 млн евро). Дака ожидает разрешение на работу в Англии, после чего присоединится к новой команде.

В прошлом сезоне Дака во всех турнирах сыграл 42 матча, забил 34 мяча и отдал 12 голевых передач.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности