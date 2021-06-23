В чем проблема? Испания не может забить 5 подряд пенальти

Команда не способна оформить гол с точки

  • 23.06.2021 19:26
  • 1675 просмотров
  • 5 комментариев
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В чем проблема? Испания не может забить 5 подряд пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Евро-2020 Словакия - Испания форвард испанцев Альваро Мората на старте поединка не сумел реализовать пенальти.

Для Испании это уже второй пенальти, который команда не может забить на этом турнире. В игре с Польшей удар с точки не реализовал Морено.

Более того, Испания во всех турнирах не может забить 5 кряду пенальти.

 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 23.06.2021 19:36
    0
    За Испанию решил сыграть Дубравка, оригинально!
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 23.06.2021 19:35
    0
    Mac_Gyver, 23.06.2021 19:33
    Прошлый незабитый ими пенальти стоил СбУ места в "высшей" Лиге Наций.
    То уже история, главное чтобы сейчас не стоил не выхода в 1/8
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.06.2021 19:34
    0
    Они не могут с пенальти забить, а мы хотим, чтоб забивали с игры
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 23.06.2021 19:33
    +1
    Прошлый незабитый ими пенальти стоил СбУ места в "высшей" Лиге Наций.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 23.06.2021 19:31
    +3
    Іспанія не забиває пенальті, особливо коли нам треба. Одразу згадуються незабиті пенальті Рамоса швейцарцям в Лізі Націй.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 23.06.2021 19:31
    +3
    Іспанія не забиває пенальті, особливо коли нам треба. Одразу згадуються незабиті пенальті Рамоса швейцарцям в Лізі Націй.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 23.06.2021 19:33
    +1
    Прошлый незабитый ими пенальти стоил СбУ места в "высшей" Лиге Наций.
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 23.06.2021 19:36
    0
    За Испанию решил сыграть Дубравка, оригинально!
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 23.06.2021 19:35
    0
    Mac_Gyver, 23.06.2021 19:33
    Прошлый незабитый ими пенальти стоил СбУ места в "высшей" Лиге Наций.
    То уже история, главное чтобы сейчас не стоил не выхода в 1/8
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.06.2021 19:34
    0
    Они не могут с пенальти забить, а мы хотим, чтоб забивали с игры
    Ссылка
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