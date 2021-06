В чем проблема? Испания не может забить 5 подряд пенальти

В матче Евро-2020 Словакия - Испания форвард испанцев Альваро Мората на старте поединка не сумел реализовать пенальти.

Для Испании это уже второй пенальти, который команда не может забить на этом турнире. В игре с Польшей удар с точки не реализовал Морено.

Более того, Испания во всех турнирах не может забить 5 кряду пенальти.

#ESP have now missed each of their last five penalties across all competitions.



It's their second miss of #EURO2020 pic.twitter.com/yawpHSmz7k