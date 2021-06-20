Костюк узнала первую соперницу в основной сетке турнира в Истборне

Украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) узнала первую соперницу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.

На старте основы украинка сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№57 WTA).

Отметим, что Костюк успешно преодолела квалификацию, а Севастова попала в основную сетку как лаки-лузер. В финале отбора она проиграла Кристине Макхейл из США (№96 WTA).