Костюк узнала первую соперницу в основной сетке турнира в Истборне

В первом круге Марта сразится с лаки-лузером

  • 20.06.2021 20:56
  • 1414 просмотров
  • 4 комментария
Костюк узнала первую соперницу в основной сетке турнира в Истборне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) узнала первую соперницу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.

На старте основы украинка сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№57 WTA).

Отметим, что Костюк успешно преодолела квалификацию, а Севастова попала в основную сетку как лаки-лузер. В финале отбора она проиграла Кристине Макхейл из США (№96 WTA).

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 20.06.2021 21:44
    +1
    На ґрунті Севастова була не проста і Марта програла їй, є надія що на траві вона ще не розігралася.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.06.2021 21:23
    +3
    Arty900, 20.06.2021 21:14
    На траві вони ще між собою не грали, тому ставити клеймо на Севастовій я б не поспішав.
    Хоча програти Макхейл - це сильно)
    Та я добре знаю, хто така Севастова. Могла с кращими боротися, але схоже форма в неї зараз не того. Та ї гра Марти їй мабуть не підходить - Севастова любить помудитися, а з Мартою це важкувато
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    Arty900
      Arty900, 20.06.2021 21:14
    +4
    vizuals, 20.06.2021 21:01
    З лузером, це добре)))
    На траві вони ще між собою не грали, тому ставити клеймо на Севастовій я б не поспішав.
    Хоча програти Макхейл - це сильно)
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    vizuals
    online
      vizuals, 20.06.2021 21:01
    -5
    З лузером, це добре)))
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    Arty900
      Arty900, 20.06.2021 21:14
    +4
    vizuals, 20.06.2021 21:01
    З лузером, це добре)))
    На траві вони ще між собою не грали, тому ставити клеймо на Севастовій я б не поспішав.
    Хоча програти Макхейл - це сильно)
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.06.2021 21:23
    +3
    Arty900, 20.06.2021 21:14
    На траві вони ще між собою не грали, тому ставити клеймо на Севастовій я б не поспішав.
    Хоча програти Макхейл - це сильно)
    Та я добре знаю, хто така Севастова. Могла с кращими боротися, але схоже форма в неї зараз не того. Та ї гра Марти їй мабуть не підходить - Севастова любить помудитися, а з Мартою це важкувато
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 20.06.2021 21:44
    +1
    На ґрунті Севастова була не проста і Марта програла їй, є надія що на траві вона ще не розігралася.
    Ссылка
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