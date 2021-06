Костюк узнала первую соперницу в основной сетке турнира в Истборне

Украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) узнала первую соперницу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.

На старте основы украинка сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№57 WTA).

Отметим, что Костюк успешно преодолела квалификацию, а Севастова попала в основную сетку как лаки-лузер. В финале отбора она проиграла Кристине Макхейл из США (№96 WTA).

WTA 500 Eastbourne, Qs/LLs placed



[1] Sabalenka v [Q] Pera

[LL] Rogers v Bertens

[Q] Giorgi v [5] Ka. Pliskova

[3] Andreescu v [Q] McHale

[Q] Golubic v Stosur

Kasatkina v [Q] Zvonareva

[LL] Sevastova v [Q] Kostyuk



Seems that Vekic and Keys withdrew