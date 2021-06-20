Костюк узнала первую соперницу в основной сетке турнира в Истборне

Украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) узнала первую соперницу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне.
На старте основы украинка сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№57 WTA).
Отметим, что Костюк успешно преодолела квалификацию, а Севастова попала в основную сетку как лаки-лузер. В финале отбора она проиграла Кристине Макхейл из США (№96 WTA).
WTA 500 Eastbourne, Qs/LLs placed— Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) June 20, 2021
[1] Sabalenka v [Q] Pera
[LL] Rogers v Bertens
[Q] Giorgi v [5] Ka. Pliskova
[3] Andreescu v [Q] McHale
[Q] Golubic v Stosur
Kasatkina v [Q] Zvonareva
[LL] Sevastova v [Q] Kostyuk
Seems that Vekic and Keys withdrew
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Хоча програти Макхейл - це сильно)
Хоча програти Макхейл - це сильно)
Хоча програти Макхейл - це сильно)
Хоча програти Макхейл - це сильно)
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.