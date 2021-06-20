Костюк пробилась в основу травяного турнира WTA в Истборне

Украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) преодолела квалификацию в рамках травяного турнира WTA 500 в британском Истборне.
В финале отбора украинка одолела первую сеяную Чжан Шуай из Китая (№36 WTA).
Истборн. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 4:6, 6:4, 6:0
Отметим, что на предыдущем травяном турнире в Бирмингеме Марта дошла до второго круга основы.
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Источник — Sport.ua
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Далі Касаткіна/Соболенко/Стосур/Бертенс/квалі
файєр.
Третій сет: без псіхів - 6-0
Далі Касаткіна/Соболенко/Стосур/Бертенс/квалі
файєр.
Третій сет: без псіхів - 6-0
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