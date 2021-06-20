Костюк пробилась в основу травяного турнира WTA в Истборне

Марта обыграла лидера посева в квалификации

  • 20.06.2021 15:05
  • 1468 просмотров
  • 9 комментариев
Костюк пробилась в основу травяного турнира WTA в Истборне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№65 WTA) преодолела квалификацию в рамках травяного турнира WTA 500 в британском Истборне.

В финале отбора украинка одолела первую сеяную Чжан Шуай из Китая (№36 WTA).

Истборн. Финал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Чжан Шуай (Китай) – 4:6, 6:4, 6:0

Отметим, что на предыдущем травяном турнире в Бирмингеме Марта дошла до второго круга основы.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 20.06.2021 15:47
    +1
    Хорошая победа над сложной соперницей
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 20.06.2021 15:47
    +1
    Марту з перемогою. Можливо розіграється на траві до доброго рівня на Вімбілдоні. Як у всіх попередніх іграх на траві Марта довго входить в гру. Навіть з Касаткіною Марта заграла, але трохи не вистачило на перелом гри.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 20.06.2021 15:39
    +2
    В 2021г явный прогресс.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 20.06.2021 15:22
    +1
    Oleksandr Taktaiev, 20.06.2021 15:17
    Ні, він навпаки написав, що в неї навіть подача «was clicking», що означає «вдавалася».
    Дяк. Тоді ще краще.
    Далі Касаткіна/Соболенко/Стосур/Бертенс/квалі
    файєр.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 20.06.2021 15:17
    0
    Arty900, 20.06.2021 15:12
    Где-то можно найти хайлайты решающего сета?) На теннисфоруме один чувак нашел, написав что Марта играла блестяще даже без подачи. Китаянка старалась соответствовать, но после 0:3 ментально сдалась.
    Ні, він навпаки написав, що в неї навіть подача «was clicking», що означає «вдавалася».
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 20.06.2021 15:16
    0
    Ошибка. Не в полуфинале, а в финале отбора.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 20.06.2021 15:12
    -1
    Где-то можно найти хайлайты решающего сета?) На теннисфоруме один чувак нашел, написав что Марта играла блестяще даже без подачи. Китаянка старалась соответствовать, но после 0:3 ментально сдалась.
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 20.06.2021 15:08
    0
    Перший сет: псіхи - 4:6
    Третій сет: без псіхів - 6-0
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 20.06.2021 15:06
    +5
    Всех с победой!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 20.06.2021 15:06
    +5
    Всех с победой!!!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 20.06.2021 15:39
    +2
    В 2021г явный прогресс.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.06.2021 15:47
    +1
    Хорошая победа над сложной соперницей
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 20.06.2021 15:47
    +1
    Марту з перемогою. Можливо розіграється на траві до доброго рівня на Вімбілдоні. Як у всіх попередніх іграх на траві Марта довго входить в гру. Навіть з Касаткіною Марта заграла, але трохи не вистачило на перелом гри.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 20.06.2021 15:22
    +1
    Oleksandr Taktaiev, 20.06.2021 15:17
    Ні, він навпаки написав, що в неї навіть подача «was clicking», що означає «вдавалася».
    Дяк. Тоді ще краще.
    Далі Касаткіна/Соболенко/Стосур/Бертенс/квалі
    файєр.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 20.06.2021 15:17
    0
    Arty900, 20.06.2021 15:12
    Где-то можно найти хайлайты решающего сета?) На теннисфоруме один чувак нашел, написав что Марта играла блестяще даже без подачи. Китаянка старалась соответствовать, но после 0:3 ментально сдалась.
    Ні, він навпаки написав, що в неї навіть подача «was clicking», що означає «вдавалася».
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 20.06.2021 15:16
    0
    Ошибка. Не в полуфинале, а в финале отбора.
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 20.06.2021 15:08
    0
    Перший сет: псіхи - 4:6
    Третій сет: без псіхів - 6-0
    Ссылка
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