Источник: Спаллетти подписал контракт с Наполи, а Симоне Индзаги с Интером

Итальянский специалист Лучано Спаллетти подписал контракт с «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По обнародованной информации, тренер будет работать в неаполитанском клубе до июня 2023 года. Спаллетти ранее был главным тренером в миланском «Интере» с 2017 по 2019 год.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис предложил на пост наставника именно Спаллетти, который сменит на этой должности Дженнаро Гаттузо, ушедшего в «Фиорентину».

А вот «Интер» возглавит Симоне Индзаги, и его контракт тоже будет действовать до июня 2023 года. Команду, завоевавшую скудетто, ранее покинул Антонио Конте. Официальное подтверждение информации ожидается вскоре.

