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Италия
29 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:58
189
0

Наполи разорвет контракт с историческим победителем европейского турнира

Мариу Руй покинет Неаполь

29 декабря 2024, 00:37 | Обновлено 29 декабря 2024, 01:58
189
0
Наполи разорвет контракт с историческим победителем европейского турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Мариу Руй

Португальский защитник «Наполи» Мариу Руй покинет клуб в ближайшее время, сообщает Маттео Моретто.

По информации источника, клуб расторгнет контракт с 33-летним футболистом. В ближайшее время произойдет анонс данного события.

Мариу Руй вместе со сборной Португалии является первым победителем Лиги наций. В текущем сезоне Мариу Руй не провел ни одной минуты на поле.

Последний раз португалец играл в футбол 14 апреля 2024 года в матче Серии А проти «Фрозиноне».

Ранее сообщалось о том, что летний новичок «Ливерпуля» может перебраться в «Наполи».

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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