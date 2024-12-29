Наполи разорвет контракт с историческим победителем европейского турнира
Мариу Руй покинет Неаполь
Португальский защитник «Наполи» Мариу Руй покинет клуб в ближайшее время, сообщает Маттео Моретто.
По информации источника, клуб расторгнет контракт с 33-летним футболистом. В ближайшее время произойдет анонс данного события.
Мариу Руй вместе со сборной Португалии является первым победителем Лиги наций. В текущем сезоне Мариу Руй не провел ни одной минуты на поле.
Последний раз португалец играл в футбол 14 апреля 2024 года в матче Серии А проти «Фрозиноне».
Ранее сообщалось о том, что летний новичок «Ливерпуля» может перебраться в «Наполи».
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